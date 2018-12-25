«Пытались войти в дом, но все полыхало»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли двое детей

Очередной пожар, унесший жизни двоих маленьких детей, четырех и двух лет, произошел в селе Старые Кандры Туймазинского района Башкирии.

Огонь в доме вспыхнул рано утром – в 6:35 поступило сообщение в диспетчерскую службу МЧС. Когда пожарные приехали на место, частный дом размером четыре на восемь и надворные постройки уже полыхали ярким пламенем.

В 7:00 МЧСники справились с огнем, на пепелище они нашли тела двоих девочек-сестер. К месту пожара выехал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов.

Также на месте работали следственно-оперативная группа, дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории, психолог МЧС России. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

ДЕТЯМ ПЫТАЛИСЬ ПОМОЧЬ

В маленьком скромном доме проживала семья Додовых – 52-летний Рахимчон и 31-летняя Замира с двумя детьми. В деревню они переехали давно – мать является домохозяйкой, а отец детей подрабатывал на стройках. В тот злополучный день мать Замира была одна дома с маленькими детками, минувшим вечером ее муж с родственниками уехал в Альметьевск на очередную подработку.

По предварительным данным, замкнула проводка

Рано утром, в седьмом часу, Замира почувствовала запах гари, вышла на крыльцо и заметила замыкание электросчетчика. Женщина обратилась за помощью к соседям, но стоило ей уйти – загорелся дом. Обратно зайти в дом она уже не смогла – огонь охватил все помещение. Мать позвала соседей на помощь, вместе они пытались проникнуть в дом и вызволить оттуда детей. Но все тщетно – они оказались в огненной ловушке и погибли.

Семья Додовых характеризуется как благополучная. Супруги трудолюбивые, старательные, не выпивают.

- Дети у них всегда ухоженные, чистые были. Замира за ними следила, лелеяла. Очень жаль их, большое горе. Всей деревней будем помощь собирать. Уж не знаю, останутся ли они здесь после такого, - говорит соседка Фаниса М.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сейчас в трагедии разбираются следователи. В пресс-службе следкома Башкирии, сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работает следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей-криминалистов СКР и сотрудников МВД.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы с целью установления причины смерти детей и возгорания жилого дома. Также стражи порядки допрашивают очевидцев и родителей детей. По предварительным данным возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Напомним, что это уже второй пожар за текущий месяц, в котором гибнут дети. Страшная трагедия произошла в селе Кандры в ночь на воскресенье, 16 декабря. Ночью в деревне вспыхнул бревенчатый одноэтажный дом, после тушения спасатели обнаружили тела трех маленьких детей: малыши задохнулись от угарного газа.

Самое страшное, что матери погибших детей в момент пожара находились в соседнем доме, но прибежали, когда уже дом был объят пламенем. Обезумевшие женщины пытались прорваться внутрь, но было слишком поздно.