Эксперты: в 2019 году ипотека на новостройки подорожает

Эксперты «Отдела продаж Новостроек» отметили, что удорожание ипотеки стало закономерным ответом рынка на рост ключевой ставки, поэтому на снижение процентов в 2019 году рассчитывать не стоит.

Золотая осень ипотеки

В последние два года покупатели жилья в Уфе и других городах республики могли воспользоваться относительно недорогими жилищными кредитами. По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в Башкирии снизилась с 12,1% в марте 2016 года до 9,2% в сентябре 2018 года. В начале осени зафиксирован исторический минимум, а затем ипотечные ставки вновь ушли в рост.

ЖК Эрмитаж Горсовет, застройщик - СУ-2 Госстрой (1)

Причиной удорожания ипотеки стало повышение ключевой ставки Центробанка. Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Добавив собственные проценты, банки далее предлагают кредиты населению. В ответ на рост ключевой ставки, почти все крупные банки уже повысили проценты по ипотеке – в среднем на 1,1-1,2%.

ЖК Литер 4, застройщик - ООО Литер 4

«В течение года Центробанк дважды поднимал ключевую ставку. Хотя регулятор повышал ставку по 0,25%, розничные кредиты подорожали серьёзнее – на 1-2%. При сохранении данной тенденции, средняя ставка по ипотеке вернётся к уровню 11% уже в первом полугодии 2019 года», – отметила Инна Блинова, ипотечный брокер агентства «Отдел продаж новостроек».

МФК Дом Макарова, застройщик - ООО Дом Инвестиций

Купить нельзя копить

Быстрый рост ставок может нивелировать выгоду от накопления средств на покупку жилья. «Переплата по ипотеке без первого взноса под 9% годовых примерно совпадает с переплатой по классической ипотеке под 12% при минимальном первом взносе. Поэтому сейчас резко возросло число заявок: стало ясно, что кредиты дешевле не станут, а цены на жильё в новостройках растут. Копить в такой ситуации становится невыгодно», – отметил Владимир Ширяев, директор агентства «Отдел продаж новостроек».

ЖК Риверсайд, застройщик - ООО СК Амрита

«Отдел продаж новостроек» специализируется на продаже первичной недвижимости – в агентстве можно приобрести квартиры в новостройках по ценам ниже, чем у застройщиков. Агентство также реализует услуги по оформлению ипотеки в 15 банках-партнёрах и городском ипотечном агентстве «УГАИК», организует экскурсии на объекты и покупку жилья по системе «трейд-ин».

ЖК Зелёная роща, застройщик - ООО Зелёная роща

По статистике агентства, 99% всех ипотечных заявок, поданных через «Отдел продаж новостроек», получают одобрение банка. В 2018 году, около трети из числа одобренных кредитов приходится на ипотеку без первого взноса. Оформление ипотеки в агентстве проходит по упрощенной схеме: для подачи заявки достаточно двух документов, ответ банка поступит через два часа. Доступна подача заявки на ипотеку в электронной форме.

ЖК Дом на Ленина, застройщик - Госстрой Стандарт

Официальный сайт агентства: новостройки102.рф

Телефон «Отдела продаж новостроек»: +7 (347) 246-00-22

ЖК Времена года, застройщик - АО СЗ УГАИК