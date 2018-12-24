Одного Арзамасцева мало: «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в овертайме

К терпящему бедствие «Салавату Юлаеву» приехал молодой и дерзкий ярославский «Локомотив». Изначально в шансы уфимцев верилось с трудом. Судя по последним матчам, внутри команды творится что-то нехорошее, а тренеры с этим никак справиться не могут. Даже победа в предыдущем матче над «Северсталью» как-то не убедила, так как: а) это была одна из самых худших команд лиги; б) выиграть получилось на тоненького, можно даже сказать, что еле-еле.

Однако «Салават» это все-таки удивительная команда, и она порой умеет собираться на серьезных соперников. Тем более на своей родной арене. Аншлага правда вновь не было, но публика для буднего дня собралась все-таки приличная – около шести тысяч. И все ждали, что хотя бы сегодня хоккеисты покажут свой характер и выдадут, наконец, шоу. Тем более состав у уфимцев, как не крути, довольно приличный, и в теории со всеми топ-соперниками команда должна играть на равных.

ПУЛЕМЕТ АРЗАМАСЦЕВА

К слову, шоу выдать получилось. Матч получился одним из самых напряженных в сезоне и таким, что держал в напряжении до самого конца. Уфимцы постоянно оказывались в роли отыгрывающихся и постоянно доставали оппонента по счету, чем вводили в неописуемый восторг местную публику. Только вот, к сожалению, это заслуга все-таки скорее индивидуальных исполнителей, а не команды в целом.

Главный герой вечера – Захар Арзамасцев. Защитник в последних трех матчах взял бремя лидерства на себя: он и в обороне подчищает, и сам забивает, да и вообще выполняет всю работу за остальных. Такого Арзамасцева не приходилось видеть давненько – примерно с позапрошлого сезона, когда он вызывался в сборную России и даже рассматривался кандидатом на поездку на Олимпиаду.

Арзамасцев в окружении партнеров после забитого голаФото: Рустем АХУНОВ

Против «Локомотива» уфимец практически оформил хет-трик. Третий гол был формально записал на Кугрышева, но убийственный бросок от синей линии был выполнен именно им. Эта шайба на 51-й минуте сравняла счет, и вновь вернула «Салават Юлаев» в игру, только вот поддержки никакой от партнеров защитник так и не дождался.

До этого, в первых двух периодах, Арзамасцев также воевал практически в одиночку: гол на 17-ой минуте, гол на 45-ой. Конечно, нельзя сказать, что остальные бездельничали. В целом, уфимцам удалось неплохо провести и концовку первого периода, и большую часть третьего, только вот с реализацией творится какая-то настоящая беда. Уже который раз провалились иностранцы – финны попросту растворились, а Умарк вместо того, чтобы бросать, минутами кружит с шайбой по всей площадке. Ну и какие-то необъяснимые ляпы в обороне, конечно же, никуда не делись. Форварды «Локомотива» то и дело отправлялись в чистейшие выходы два в одного или один в ноль. Частенько хозяевам попросту везло, а где-то классно играл Метсола.

Уфимцы старались, но для итоговой победы этого не хватилоФото: Рустем АХУНОВ

ОДИН АЛЕКСЕЕВ ПРОТИВ ВСЕГО «САЛАВАТА»

Как казалось, победа в этом матче нужнее все-таки именно «Салавату Юлаеву». Тем более хозяева как бы отыгрались с 1:3, то есть и психологическое преимущество должно было быть на их стороне. Но это только в теории. Похоже, уфимцам хватало и одного очка, потому что на овертайм они будто и не выходили.

21-летний ярославец Денис Алексеев играючи просто разорвал всю оборону местной команды. Он не только вольготно нанес первый бросок, так еще и сразу же подобрал шайбу у борта, и вновь сместился в центр для повторной попытки. Все парни в зеленом в этот момент находились в роли статистов. Осталось очень странное послевкусие от такой концовки. Вроде бы, старались-старались, и вдруг так легко и просто без борьбы подарили победу сопернику – 3:4.

«Можно нам занести в плюс третий период. При 1:3 ребята не остановились, не бросили играть, а продолжали биться и бороться и сравняли счет. К сожалению, проиграли в овертайме. Но все равно, можно сказать, что не сдались. Была хорошая борьба и соперник очень здорово поймал нас на контратаках, и еще несколько они не забили. Вот это у них очень здорово сегодня получалось. Чуть увлекались нападением и тут же получали контратаку», - прокомментировал итоги встречи главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.

Николай Цулыгин пообещал разобрать ошибкиФото: Рустем АХУНОВ

Специалист также пообещал, что с командой они вместе разберут игру и обязательно обсудят, что нужно изменить. Однако хоккеисты в раздевалке, похоже, решили все обсудить между собой без тренера. Сразу же после матча появилась информация, что произошла драка между капитаном Григорием Паниным и нападающим Владимиром Ткачевым. Что именно произошло, пока доподлинно неизвестно, но это в любом случае сложно назвать дружеской атмосферой. Проблемы внутри команды остаются и с ними нужно что-то делать.