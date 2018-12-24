Радий Хабиров разнес министров из-за черных копателей

Башкирские власти вновь озаботились проблемой незаконной добычи полезных ископаемых. Оно и не мудрено: после «черных копателей» остаются безобразные ямы, перекопанная земля, грязь на дорогах и поваленные деревья. Ни о какой рекультивации земель после их «деятельности» речи и быть не может, а деньги от продажи ископаемых, как правило, идут мимо бюджета.

РУКОТВОРНЫЕ КАНЬОНЫ

История с бессовестным и безграничным разграблением недр Башкирии привлекла к себе внимание врио главы Башкирии еще в конце октября. Тогда он, во время рабочей поездки в Баймакский район, был потрясен масштабами «рукотворных каньонов», которые остались после незаконной добычи строительного камня.

Врио главы республики уволил министра экологии после поездки в Баймакский район

На следующем же оперативном совещании в башкирском правительстве разгорелся скандал: Хабиров «попросил» уйти в отставку министра экологии республики Илдара Хадыева. Формулировка была более чем жесткая.

На смену Хадыеву из правительства Свердловской области был призван уроженец Башкирии Мирхайдар Фатхуллин. Перед новым и.о. министра экологии сразу же поставили задачу: разобраться с «черными копателями».

Прошло почти два месяца, и Радий Хабиров вновь вернулся к вопросу о незаконной разработке недр республики. На этот раз он в присущей ему жесткой манере отчитал уже Мирхайдара Фатхуллина.

ТЯЖЕЛО ОПРЕДЕЛИТЬ УЩЕРБ

- Основная причина, по которой «черные копатели» добывают эти самые ископаемые – высокая потребность в них на рынке и доступность. Они используют технику без номеров и наносят ущерб, который тяжело сразу определить. У них, зачастую, невозможно изъять спецтехнику, - посетовал Фатхуллин.

Для борьбы со злостными нарушителями Фатхуллин предложил обрушиться с внезапными рейдами на карьеры, отбирать технику и даже отслеживать злоумышленников с помощью дронов.

И.о. министра пожаловался на недостаточный контроль за разработкой земельных недр. По его мнению, здесь имеет место быть и «дыры» в законодательстве, и слабая заинтересованность в этом местных властей, и недоработки федеральных надзорных органов.

В республике действуют 340 лицензий на разработку недр

Чтобы кардинально переломить ситуацию, минэкологии Башкирии предлагает внести в Госдуму законопроект, который бы позволил привлекать к уголовной ответственности злостных нарушителей. Сейчас проект рассматривает Курултай, после чего его передадут на рассмотрение в Нижнюю палату российского парламента.

Кроме того, ведомство приостановило проведение аукционов на право разработки полезных ископаемых на территории республики. До тех пор, пока компания не гарантирует рекультивацию земель, в торгах она участвовать не будет.

«ВЫ ПУСТЯК РЕШИТЬ НЕ МОЖЕТЕ!»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров остался недоволен докладом министра. Он отметил, что меры, которые предлагает юрист Фатхуллин, ему не интересны.

-Мне интересны конкретные фактические действия, как мы можем повлиять на недобросовестную и незаконную разработку полезных ископаемых. А все эти изменения на законодательном уровне - ваша теория. Все эти меры бессмысленны. Посмотрите на себя со стороны, послушайте. Какая сейчас ситуация в Баймакском районе? – не выдержал Хабиров.

-На совещании нами были даны установки предпринимателям, они нас услышали. В качестве эффективных мер, мы предлагаем объединить территории на кластеры… - продолжил было и.о. министра, но его резко прервал врио главы республики.

Радий Хабиров не принял доклад и.о. министра экологии

- У вас с этими теориями все? Вам надо было в конце расплакаться и сказать: «Вот такая история». Вы мое поручение не выполнили, даже не преступили к этому. Полтора месяца – вполне достаточный срок, чтобы просмотреть всю теорию и заниматься конкретными прикладными вещами. Здесь собрались представители всей власти в республике. Нам противостоит небольшая группа людей, даже не крупный бизнес. Если мы вместе не можем решить эту задачу, то, как дальше будем работать? Вы пустяк решить не можете, каких-то 20-30 карьеров в Баймакском районе! – вскипел врио главы Башкирии.

Хабиров отметил, что министр с поставленным вопросом не справился и потребовал заново отчитаться в середине февраля.