Новый год в Уфе-2019: как будут работать магазины, аптеки, травмпункты, такси и экстренные службы

САЛЮТ – БУДЕТ!

Какой праздник без шумного салюта? Жители и гости башкирской столицы смогут взглянуть на новогодний салют в Уфе в 2019 году сразу на семи основных площадках, где установлены елки и ледовые городки. Всего в Уфе организуют около 130 площадок с елками разного масштаба.

Программа в новогоднюю ночь начнется в 22 часа 31 декабря – на площади Ленина выступят артисты ГДК и ансамбля «Мирас». Закончится праздник в два часа ночи. Тогда же прогремит праздничный салют.

ПОСЫЛКИ – ДОСТАВЯТ

Не переживайте – ваши посылки доставят вовремя. В субботу, 29 декабря, почтовые отделения Уфы будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря - по графику субботы.

1, 2 и 7 января 2019 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей республике, в эти дни не получится совершить обмен и доставку почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемку письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Уже 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

ЭКСКУРСИОНЫХ АВТОБУСОВ НЕ БУДЕТ

К сожалению, уфимцы и гости города не смогут в этом году покататься на так называемом метробусе. Это бесплатный новогодний автобус, который доставляет людей от одного ледового городка до другого. Жители столицы Башкирии имели возможность три года кататься по самым красивым местам столицы, но в этом году от них решили отказаться.

- К сожалению, в этом году бесплатных метробусов по городу не будет, а вот хорошие елки будут в каждом районе столицы, — прокомментировал глава Госкомитета республики по предпринимательству и туризму.

А как же горожане будут добираться домой после салюта, если у них нет автомобилей? Без паники. Автобусы «Башавтотранса» и троллейбусы традиционно будут ездить до трех ночи. Как будут работать в новогоднюю ночь частые маршрутки, пока неизвестно.

В крайнем случае, можно вызвать такси, ведь если разделить стоимость проезда на нем с друзьями, выйдет не так дорого.

ТАКСИ ПОДОРОЖАЕТ

Такси в новогоднюю ночь ожидаемо будет дорогим удовольствием. Представители самых популярных компаний-перевозчиков в Уфе не называют точные цифры, на сколько повысятся тарифы в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.

Представители «Яндекс такси» заявили, что стоимость поездки будет зависеть сразу от нескольких факторов: от погодных условий, загруженности на дорогах и количества заказов. Как показывает практика прошлого года, в среднем, стоимость поездки увеличилась в новогоднюю ночь на 35-50 процентов, а начиная с 3 января – примерно на 20-25 процентов.

Количество заказов также повлияет на стоимость услуг такси «Uber» и «Gett».

- Сами понимаете, если вызовов будет поступать много, водители не будут справляться, повышение тарифов закономерно, - говорят представители перевозчиков.

В колл-центре такси «Лидер» заверили, что грандиозного повышения цен на поездки в новогоднюю ночь и праздничные дни не ожидается. Конечно, за поездку придется заплатить чуть больше, но это связано с тем, что вызовов такси очень много, а водителей не хватает, поэтому повышение цен – это вынужденная мера. В целом, поездка по городу повысится в среднем до 25-30 процентов.

ПОЛИКЛИНИКИ

31 декабря поликлиники будут работать в первую смену – до обеда, а 1 января – во вторую, после обеда.

Амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать с 30 декабря по 8 января с 8 до 16 часов. В экстренных случаях горожане могут обратиться в приемный покой следующих больниц:

- Лесной проезд, 3 (ГКБ №21);

- Блюхера, 3 (ГКБ №18);

- Шафиева, 2, к3 (клиника БГМУ);

- Нежинская, 28 (ГКБ №18);

- Батырская, 39/2 (больница Скорой медпомощи).

ТРАВМПУНКТЫ

От травм, переломов и растяжений, к сожалению, никто не застрахован. Но без помощи вы точно не останетесь – в новогодние праздники в Уфе будет работать круглосуточно несколько травмпунктов, расположенных при городских больницах.

Городская клиническая больница №5 (ул. Цюрупы, 84)

Телефон регистратуры: 8 (3472)50-68-00.

Городская клиническая больница № 10 (ул. Максима Горького, 47)

Телефон регистратуры: 8 (3472)43-25-38.

Городская клиническая больница № 21 (Лесной проезд, 3, корпус 3)

Телефон регистратуры: 8 (3472)32-54-91.

Если травму получил ребенок, то круглосуточная помощь оказывается в травмпункте при детской республиканской больнице (ул. Кувыкина, 98). Телефон регистратуры 8 (3472)29-08-50.

Также работать будут травмпункты при детской поликлинике №4 (ул. Орджоникидзе, 15) и детской поликлинике № 5 (ул. Маршала Жукова, 18). Режим работы с 08.00 до 22.00 часов.

Если вдруг в глаз вам зарядила пробка от шампанского или попала искра от фейерверка, то помощь можно получить в офтальмологических травмпунктах при ГКБ №10 (ул. Кольцевая, 47) и в уфимском НИИ глазных болезней (ул. Авроры, 14). Режим работы: круглосуточный.

БОЛИТ ЗУБ? ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В «НЕОТЛОЖКУ»

Одним из неприятных сюрпризов, который может случиться в новогодние праздники – внезапно разболевшиеся зубы. Не стоит глотать обезболивающее или лечиться народными методами, а обратитесь в один из кабинетов неотложной помощи, которые будут работать круглосуточно все праздничные дни.

МУП «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» (Жукова, 4/1)

С 30 декабря по 08 января работает круглосуточно. Подробности можно уточнить по телефонам 8(3472)34-31-30(взрослая регистратура) и 8 (3472)34-31-52 (детская регистратура).

Стоматологическая поликлиника №2 (проспект Октября 105/3)

Запись в дежурный кабинет неотложной помощи по номеру 8(3472)235-45-35.

Детская стоматологическая поликлиника № 7 (ул. Блюхера 25/1)

Кабинет неотложной помощи 30 декабря работает круглосуточно, 31 декабря с 08.00 до 16.00 поликлиника по субботнему графику, а с 16.00 до 08.00 функционирует кабинет неотложной помощи. С 1 по 8 января кабинет работает круглосуточно.

Телефон регистратуры 8(3472)33-88-33.

Частная стоматологическая клиника «Саида» (проспект Октября 174, корп.2)

С 31 декабря по 3 января здесь будет круглосуточно работать кабинет неотложной помощи, а с 3 января все специалисты будут принимать в штатном режиме. Все подробности уточняйте в регистратуре по номеру 8(3472)16-48-82.

Инновационный стоматологический центр «Гулливер» (ул. Софьи Перовской, 54)

Клиника начинает принимать пациентов со 2 января. График работы: 2 и 3 января с 10.00 до 21.00, а с 4 января - с 9.00 до 21.00.

Телефон регистратуры: 8 (3472)87-72-76.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

АПТЕКИ

В новогодние праздники лекарствами от отравления, пищевых расстройств, аллергии и другими необходимыми медикаментами, конечно, стоит запастись заранее. Но если вдруг в домашней аптечке нужного лекарства не оказалось, то на помощь придут круглосуточные аптеки.

«Фармленд» (ул. Айская, 72а; ул. Первомайская, 95а; проспект Октября, 106; ул. Дагестанская, 21).

Аптека «Леко» (пр. Октября, 93).

Аптека «Имплозия» (ул. Коммунаров, 59; ул. Юрия Гагарина, 29; ул. Маршала Жукова, 8; бульвар Тухвата Янаби, 51).

Аптека №6 (Цюрупы, 93) 31 декабря работает с 10.00 до 21.00; 1 января с 10.00 до 19.00, а со второго января с 10.00 до 21.00.

Аптека №308 (50 лет СССР, 8) 31 декабря работает с 10.00 до 19.00; 1 января с 10.00 до 19.00; со 2 января с 10.00 до 21.00.

Остальные аптеки 31 декабря и 1 января работают с 11.00 до 19.00, а со 2 января с 10.00 до 20.00.

Муниципальные аптеки в праздничные дни работают до 23.00.

Аптека № 111 (ул. Зайнуллы Расулева, 6; ул. Гафури, 6; ул. Ленина, 20; ул. Менделеева, 9; ул. Рабкоров, 20; ул. Ухтомского, 12; ул. Мубарякова, 3).

Аптека № 350 (проспект Октября, 6).

ЕСЛИ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОЛИЦИЯ, СКОРАЯ ИЛИ ПОЖАРНЫЕ:

Единый телефон службы спасения – 112 (набирать номер можно как с городских, так и мобильных, объяснить ситуацию и вас переключат на нужную службу)

Пожарные – 010

Полиция – 020

Скорая помощь – 030

Аварийная газовая служба – 040

Абонентам «Билайн» стоит добавлять «нолик» перед номером нужной службы – 001, 002, 003, 004.

ЕСЛИ В ДОМЕ АВАРИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ВООСНАБЖЕНИЕМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ:

Уфимцам следует обращаться в аварийные диспетчерские службы районов.

Демский – 281-22-30 или 281-71-67.

Кировский – 293-11-00.

Калининский – 293-35-11.

Ленинский – 293-56-40.

Октябрьский – 292-73-00.

Орджоникидзевский – 260-52-67

Советский – 223-12-42

УЖХ Сипайлово – 291-24-24, аварийка: 230-09-28.