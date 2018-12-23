«Притворилась мертвой, чтобы выжить»: уфимку жестоко изрезал и ограбил собственный сосед

Эта кровавая история произошла в конце марта в Уфе, и долго потом еще обсуждалась в СМИ. Грабитель ворвался в квартиру к беззащитной женщине и нанес ей множество ножевых ранений. Удивительно, но уфимка выжила – но лишь потому, что вовремя догадалась притвориться мертвой.

Самое интересное выяснилось позже: душегубом-грабителем оказался сосед женщины, а на страшное преступление он пошел, чтобы оплатить долги родителей.

«СМОТРЕЛ В ГЛАЗА И ПОВОРАЧИВАЛ НОЖ В РАНЕ»

- Иду, иду, сейчас открою, - прокричала 63-летняя Татьяна К. (имя изменено – ред.), услышав короткий звонок в дверь. – Сейчас только ключ найду.

В тот субботний вечер, 24 марта, женщина пришла с работы в приподнятом настроении. В аптеке, где уфимка работала провизором, наконец, сошлись все отчеты, а потому Татьяна предвкушала приятный вечер. Скоро в гости должен был заглянуть ее близкий друг, и женщина хлопотала на кухне, как в дверь неожиданно позвонили.

На пороге стоял молодой парень лет 25-ти в синей куртке. Почуяв неладное, Татьяна попыталась закрыть дверь, но незнакомец грубо втолкнул ее обратно в коридор.

- Мне нужны деньги, быстро, - парень улыбнулся и достал из кармана складной нож. – И лучше не кричи.

- У меня нет денег, возьми карту и уходи. Ко мне скоро придет друг, и тебе не поздоровится, - Татьяна попыталась оттолкнуть незнакомца, но тот резко притянул ее к себе и отточенным движением воткнул нож в живот. Женщина опустила глаза и увидела темное пятно, расплывающееся по футболке, и удивилась – почему же совершенно не чувствует боли. А незнакомец тем временем нанес еще один короткий удар и, глядя жертве в глаза, повернул нож в ране.

- Хватит меня резать, ты меня уже убил, - прошептала Татьяна, но парень будто не слышал ее слов. Молча и сосредоточенно он продолжал резать несчастную женщину: позже врачи насчитают 20 глубоких ран на животе, груди, руках и бедрах потерпевшей.

Находясь в состоянии шока, женщина пыталась сопротивляться. Тогда преступник повалил ее на пол и попытался свернуть шею, но Татьяна отчаянно боролась и извивалась. Даже когда незнакомец ударил ее ножом в затылок, она нашла в себе силы и выбила из его рук нож.

Неожиданно в домофон позвонили. Незнакомец застыл, напряженно прислушиваясь, а Татьяна с ужасом поняла, что голос пропал, и она даже не может позвать на помощь. Преступник бросил свою окровавленную жертву и подошел к окну, пытаясь разглядеть, кто же пришел, а Татьяна лежала, словно в оцепенении.

- Я слышала, как приехал лифт, как в подъезде залаяла собака, а потом все неожиданно смолкло. И тут я поняла, что если сейчас пошевелюсь, то меня будут добивать, - вспоминает Татьяна. – И я притворилась мертвой.

В тот субботний вечер женщина пришла с работы в приподнятом настроении

ЧТО ВЫЖИЛА, ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО

Удостоверившись, что все ушли, парень подошел к своей жертве: пенсионерка лежала лицом вниз в луже крови и не подавала признаков жизни. Преступник вывернул лампочки в коридоре и отправился шарить по квартире. Татьяна слышала, как тот подошел к трельяжу, где в шкатулке хранились ее золотые украшения, как открывает ее сумку и достает кошелек. Грабитель, даже не смущаясь, несколько раз покурил в комнате, а потом тщательно вымыл руки.

- Все это продолжалось минут 40 или 50, - вспоминает Татьяна. – Я была в сознании и все слышала. Перед уходом он взял кухонный нож со стола и зачем-то вложил мне в руку. После чего моими же ключами закрыл наружную входную дверь и ушел.

Убедившись, что преступник не собирается возвращаться, израненная женщина попыталась встать, но едва не потеряла сознание от пронзающей боли. В глазах все плыло, а раны кровоточили. Кое-как Татьяна доползла до журнального столика, где лежал ее сотовый, и набрала номер сына.

- Я рассказала, что на меня напали, попросила приехать и вызвать скорую и полицию, - рассказывает Татьяна – Сын примчался очень быстро, я открыла ему дверь. А потом в глазах резко потемнело, и я потеряла сознание.

Медики отвезли женщину в больницу и сделали несколько операций. Врачи признаются - это настоящее чудо, что Татьяна выжила. Серьезные проникающие ранения живота, груди, головы, три дня в реанимации – но уфимка выкарабкалась, и вскоре ее перевели в общую палату.

ГРАБИТЕЛЕМ ОКАЗАЛСЯ…СОСЕД

Когда следователи восстанавливали картину преступления, первое подозрение пало на друга Татьяны, который в тот вечер должен был прийти к ней в гости.

-Мама жила одна: отец умер несколько лет назад, мы с сестрой обзавелись семьями и живем отдельно, - говорит сын Татьяны Глеб (имя изменено – ред.). – У нее был друг, но он часто ревновал маму. Вдруг это он подговорил своих дружков?

Но версия быстро сошла на нет: у мужчины было стопроцентное проверенное алиби, и уже вскоре следователи вышли на след настоящего преступника.

По иронии судьбы, нападавший не был случайным прохожим с улицы. Им оказался 32-летний сосед Татьяны, проживавший в том же подъезде на седьмом этаже. Рустем Шарипов уже успел в свое время отсидеть за самовольное оставление воинской части и убийство дальнего родственника (хоть родители и до сих пор уверены, что сыночка оговорили и подставили). Тогда парня осудили на 9,6 лет, однако, в 2013 году он вышел условно-досрочно и вернулся в родительскую квартиру. Сначала Рустем подрабатывал грузчиком на хлебзаводе, а потом бросил работу и увлекся ставками на спорт в букмекерских конторах. Вот только золотые горы оставались в мечтах, а в реальности мать Рустема каждый месяц брала кредит, чтобы оплатить долги кровинушки. Хороший же мальчик: не пьет, не курит, спортом занимается, а что в долги загоняет – так это жизненные трудности, нельзя сыночка без поддержки оставлять.

В марте мать Рустема заболела и легла в больницу. У парня неожиданно проснулась совесть, и он решил самостоятельно расплатиться с долгами. Попробовал перезанять у знакомых, но везде получал отказ.

- В тот вечер я возвращался домой с пробежки, стоял на первом этаже. Лифт долго не ехал, а я все думал, где же достать денег, - расскажет позже Шарипов на допросе. – Неожиданно в голову пришла шальная мысль: а что если попросить денег у соседей, объяснить им ситуацию. Зачем я достал и приготовил нож – не знаю. Наверное, боялся, что отреагируют неадекватно.

Квартиру Рустем выбирал наугад, к которой стоял ближе. Кто там жил – не знал, соседями вообще не особо интересовался. Позвонил - дверь открыла ухоженная женщина лет 40-50. Вытащив из кармана нож, парень зашел в квартиру.

-У меня не было мысли ей угрожать и тем более убивать, - клянется Шарипов. – В голове все помутилось, и я просто начал твердить: «Давай деньги, давай деньги». А тут женщина начала кричать, размахивать руками. Ну, я испугался и порезал ее. А лампочки вывернул, потому что боялся смотреть на мертвое тело…

Преступник повалил ее на пол и попытался свернуть шею, но Татьяна отчаянно боролась и извивалась

ПРОДАЛ НАГРАБЛЕННОЕ ЗОЛОТО СЛУЧАЙНОМУ ПРОХОЖЕМУ

Решив, что соседка умерла, парень начал лихорадочно собирать золотые украшения. Времени рассматривать награбленное не было – все закинул в рюкзак, туда же отправились банковские карты и наличные деньги из кошелька женщины. И хотя Рустем убеждал, что украл всего две тысячи, на самом деле прихватил он 17 тысяч, шесть из которых передал матери на лечение, а остальные потратил на себя.

Выйдя из квартиры, Рустем быстро поднялся к себе в квартиру и переоделся. Окровавленные вещи и кроссовки выбросил в мусоропровод, а нож потом выкинул в ближайшую урну. Немного успокоившись, он снова отправился на улицу. Возле квартиры соседки уже толпились полицейские, Шарипов осторожно проскользнул мимо них.

Первым делом преступник попытался сбыть украденные драгоценности в ювелирных магазинах, но везде получил отказ. В итоге золотые украшения общей стоимостью около ста тысяч рублей он продал случайному прохожему за шесть тысяч, лишь бы скорее от них избавиться. Банковские карты он выбросил на улице, а потом вернулся домой и, как ни в чем не бывало, лег спать.

Наутро Рустема разбудили громкие голоса: на кухне отец с сестрой возбужденно обсуждали случившееся.

- Представляешь, нашу соседку с первого этажа порезали, - обратился отец к Рустему. – Говорят, куча ножевых, а она выжила, сейчас в больнице находится. Что творится, в своей же квартире чуть не убили.

А еще через пару часов в дверь Шариповых постучали: на пороге стояли полицейские, которые предложили Рустему проехать с ними в отдел для дачи показаний. Поняв, что отпираться бесполезно, парень даже написал явку с повинной и после активно сотрудничал со следствием. Даже на очных ставках и в суде парень продолжал настаивать: убивать не хотел, украл всего две тысячи и несколько колец с цепочками, искренне раскаивается в своем поступке. Да и мать даже на допросах утверждала, что у сыночка не было злого умысла.

- Семья небогатая, живем скромно, - рассказывала женщина. - Сын пошел на преступление из-за нехватки денег, но никого убивать не хотел, а только попросить денег, - едва не плакала в суде женщина.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРИГОВОР

Вот только у следователей нашлись неопровержимые доказательства, что прямой умысел на убийство у Шарипова все же был: он целенаправленно наносил множественные ножевые удары именно в область жизненно-важных органов и прекрасно понимал, к каким последствиям это приведет. После парень старательно заметал следы, что явно не вяжется с его показаниями, что он все равно бы чистосердечно потом во всем признался полиции. Сотрудничество же со следствием – всего лишь попытка уйти от уголовной ответственности или смягчить свой приговор.

Шарипову предъявили обвинение сразу по нескольким «тяжким» статьям: покушение на убийство, сопряженное с разбоем, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Отягчающим вину обстоятельством стало и то, что у парня была непогашенная судимость, а значит, он опасный рецидивист. И даже явка с повинной и сотрудничество со следствием не сыграли особой роли: Шарипов получил по заслугам.

- Суд, с учетом имеющейся судимости за аналогичное преступление, назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.