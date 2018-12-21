2018-12-21T10:50:09+03:00
Общество

Будь выше всех вместе с Тамыром!

Республиканский мотивационный проект для подростков «Выше всех!» подвел итоги!
Поделиться:
Выше всех! ведущий Марсель Сабиров и победитель Нур Шарипов. ТамырВыше всех! ведущий Марсель Сабиров и победитель Нур Шарипов. Тамыр
Изменить размер текста:

На протяжении целого года детско-юношеский телеканал «Тамыр» освещал жизнь самых активных ребят со всего Башкортостана. Ведущий передачи – участник проекта «Голос. Дети» Марсель Сабиров призывал зрителей: если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя – это не только источник зданий, но и платформа для самовыражения, то тебе к нам! В финал вышли 12 участников, которые боролись за приз «Классная фотосессия» - фотографирование классом и памятные альбомы от генерального партнера проекта компании «Community». Виртуальная битва развернулась на официальном сайте bash.news, где с октября по декабрь можно было оставлять голоса за понравившихся участников.

- Почти сразу же определилась тройка лидеров, - говорит автор проекта Татьяна Никитина. - Лейсан Утябаева школы №12 Белорецка, Камилла Мавлютова из школы №7 Уфы и Нур Шарипов из школы №6 п.Чишмы. В результате, парень обошел девчонок и стал обладателем памятного диплома, громкого звания и классного сертификата на фотосессию.

Нур признается, что его заслуга во многом зависела от его многочисленных напоминаний, порой в день он просил проголосовать за него одних и тех же людей по 5 раз! В таком деле главное отбросить все стеснение и идти четко к своей цели - советует победитель.

- Проект «Выше всех!» - это очередное доказательство того, что нужно быть активнее и тогда тебя непременно заметят, - говорит режиссер Аделя Сунаргулова. - Мы хотели показать, как живут, чем интересуются подростки образца 2018 года в разных уголках Башкортостана. В архиве телеканала «Тамыр» теперь 12 историй о ярких, целеустремленных, увлеченных подростках, которые очень скоро станут хозяевами республики.

Выше всех диплом Нура Шарипова

Выше всех диплом Нура Шарипова

Для участия в съемках необходимо было заполнить анкету и ждать решения творческого совета. Важно было, чтобы конкурсант имел много всевозможных увлечений, хорошо учился в школе и проявлял активную жизненную позицию. О каждом финалисте была снята отдельная телепрограмма.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе подросток выпал с третьего этажа школы
Мэрия Уфы отчиталась по сносу девяти незаконных гаражей
В Башкирии наказали сбежавшего заключенного
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
В Башкирии при пожаре в многоэтажке эвакуировали 22 человека
Банк УРАЛСИБ совместно с УГАТУ и АНО «Экономическая Летопись» представили проект «Сайт выпускников УГАТУ: люди и годы»
Жительница Башкирии родила ребенка прямо в унитаз, испугавшись гнева родителей
«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Спартака» в серии буллитов
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
В Башкирии столкнулись КамАЗ и «Лада Приора», есть пострадавшие
В Уфе на этих выходных пройдут ярмарки
Больницы Башкирии получили 23 автомобилей скорой помощи
Женщина-инвалид в суде добилась права бесплатного проезда из Салавата в Уфу на лечение
Директор научного института лишился элитной иномарки из-за долгов по зарплате
Житель Башкирии жестоко расправился со своим знакомым
В Уфе на год закроют движение по строящейся набережной реки Белая
В Башкирии бухгалтер воровала деньги у собственной фирмы
В Башкирии ужинающий лось попал в объектив фотоловушки