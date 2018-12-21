Будь выше всех вместе с Тамыром!

На протяжении целого года детско-юношеский телеканал «Тамыр» освещал жизнь самых активных ребят со всего Башкортостана. Ведущий передачи – участник проекта «Голос. Дети» Марсель Сабиров призывал зрителей: если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя – это не только источник зданий, но и платформа для самовыражения, то тебе к нам! В финал вышли 12 участников, которые боролись за приз «Классная фотосессия» - фотографирование классом и памятные альбомы от генерального партнера проекта компании «Community». Виртуальная битва развернулась на официальном сайте bash.news, где с октября по декабрь можно было оставлять голоса за понравившихся участников.

- Почти сразу же определилась тройка лидеров, - говорит автор проекта Татьяна Никитина. - Лейсан Утябаева школы №12 Белорецка, Камилла Мавлютова из школы №7 Уфы и Нур Шарипов из школы №6 п.Чишмы. В результате, парень обошел девчонок и стал обладателем памятного диплома, громкого звания и классного сертификата на фотосессию.

Нур признается, что его заслуга во многом зависела от его многочисленных напоминаний, порой в день он просил проголосовать за него одних и тех же людей по 5 раз! В таком деле главное отбросить все стеснение и идти четко к своей цели - советует победитель.

- Проект «Выше всех!» - это очередное доказательство того, что нужно быть активнее и тогда тебя непременно заметят, - говорит режиссер Аделя Сунаргулова. - Мы хотели показать, как живут, чем интересуются подростки образца 2018 года в разных уголках Башкортостана. В архиве телеканала «Тамыр» теперь 12 историй о ярких, целеустремленных, увлеченных подростках, которые очень скоро станут хозяевами республики.

Выше всех диплом Нура Шарипова

Для участия в съемках необходимо было заполнить анкету и ждать решения творческого совета. Важно было, чтобы конкурсант имел много всевозможных увлечений, хорошо учился в школе и проявлял активную жизненную позицию. О каждом финалисте была снята отдельная телепрограмма.

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