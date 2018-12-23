«Собирался на новый год к жене и детям»: в соликамской трагедии погибли трое жителей Башкирии

Первый сигнал о возгорании в соликамской шахте поступил утром 22 декабря.

Год назад сюда приехали строители из башкирского Межгорья. Большую часть бригады «Управление строительства №30» набрало из местных, но были среди рабочих и вахтовщики из нашей республики.

В то злополучное утро на смену вышли 17 человек. По одной из версий, пожар начался из-за искры, которая подожгла монтажную пену или строительный мусор. Восьмерым удалось выбраться, девять человек оказались заблокированными.

Эту субботу семьи погибших никогда не забудут. До последнего они верили в спасение, но чуда не произошло. Слишком высокая температура – до 300 градусов. Тела девятерых рабочих были найдены сегодня утром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/683482" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места пожара на шахте в Соликамске.

Среди погибших – трое жителей Башкирии: 41-летний житель Белорецка Сергей Игнатенко, а также два уфимца – 38-летний Антон Абрамов и 57-летний Сергей Томшин.

ДВА СТАРЫХ ДРУГА ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ

Как рассказали друзья погибших горняков, Антон Абрамов и Сергей Томшин были давними друзьями, дружили более десяти лет. Именно Томшин и пригласил на работу Абрамова: условия труда хоть и тяжелые, зато платят достойно. У всех остались семьи и дети.

- У Сергея остались взрослые сыновья, а вот у Антона две дочери – старшей 14, а младшей три годика всего исполнилось, - рассказывает знакомый погибших шахтеров. – Антон часто вспоминал их, рассказывал, что очень сильно скучает, фотографии показывал. Для него семья была самым дорогим в жизни, ради них он и работал, чтобы дети ни в чем не нуждались.

Для самого Антона эта был второй выезд на вахту в Соликамск.

- Я с ним познакомилась 30 октября, когда он туда впервые поехал. Молодой такой, необстрелянный, но полный надежд, - вспоминает его коллега Кристина.

Антон любил собираться с друзьями и родственниками

По горькой иронии судьбы, горняки должны были в конце декабря вернуться домой, чтобы отпраздновать новый год в кругу семьи. Мужчины предвкушали долгожданную встречу с родными, обсуждали, что подарить любимым.

- Особенно ждал встречи с дочками Антон, - рассказывает коллега шахтеров. – Он постоянно рассказывал, какие у него девочки умные, красивые. Созванивался с женой постоянно, а потом с нами делился, какая у него семья крепкая и дружная. До сих пор не могу поверить в произошедшее: вот только были все вместе, а сейчас они там лежат… Сил и мужества их семьям, а парням светлая память.

О третьем погибшем горняке Сергее Игнатенко известно, что у него тоже остались жена и два несовершеннолетних ребенка: 16-летний сын и 10-летняя дочь. Сообщается, что все родственники погибших уже выехали на место происшествия. Когда именно тела доставят на родину, и пройдет церемония прощания – пока неизвестно.

Местные жители несут цветы к проходной шахты в СоликамскеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Друзья мне очень тяжело пережить все это. Вся информация об Антоне сообщалась в новостях. Я напишу, когда будет прощание с ним, - уточнила жена погибшего Антона Абрамова у себя на странице в соцсетях. К общению с журналистами, убитая горем женщина оказалась не готова, тем более что нужно было срочно выезжать в Соликамск.

Коллеги и друзья вспоминают погибших шахтеров только теплыми и добрыми словами.

- Настоящие мужики были: трудолюбивые, честные, словами никогда не разбрасывались. Сами понимаете, профессия не из простых, слабые люди там не задерживаются, а Антон и Серега давно трудились. До сих пор не верится, что такое могло произойти. Никогда никаких эксцессов не было, техника безопасности соблюдалась… Хочется верить, что семьям поддержка подобающая окажется, они без кормильцев остались.

«ЭТО НАШЕ ОБЩЕЕ ГОРЕ»

Семьям погибших помогут и местные власти, и компания, которая проводила работы на шахте.

- Выражаем соболезнования семьям работников, погибших в аварии, - заявил в интервью «КП-Пермь» начальник «Управления строительства №30» Андрей Максимов. – Наше предприятие находится в Башкирии, за тысячи километров. К месту аварии мы выехали немедленно. Горноспасатели делали все возможное, но спасти шансов уже не было.

Организация выплатит семьям погибших по два миллиона рублей. Кроме того, компания возьмет на себя расходы на похороны рабочих.

- Опять беда, пожар в Соликамске, - пишет на своей странице вице-премьер Башкирии Ленара Иванова. – Девять погибших, из них трое из нашей республики. У двоих молодых парней остались жены и детьми. Такой ужас … Глава республики Хабиров поручил оказать всю возможную помощь семьям рабочих. Но вот только людей этих уже не вернешь … Папу, мужа, сына, брата. Правила безопасности написаны кровью …

Власти Башкирии выделили семьям погибших по одному миллиону рублей. Распоряжение о единовременной выплате подписал врио главы региона Радий Хабиров.

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