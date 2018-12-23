Все заблокированные в шахте Соликамска жители Башкирии погибли

Все рабочие, заблокированные в шахте Соликамска после пожара, погибли. На момент публикации статьи были найдены тела восьми строителей. Среди них и двое жителей Башкирии – Антон Абрамов и Сергей Томшин. По данным властей Башкирии, в трагедии погиб еще один уроженец нашей республики, но его имя пока не оглашается.

Напомним, пожар в шахте города Соликамск начался утром 22 декабря. Огнем оказались отрезаны девять рабочих.

Подрядная организация, которая проводила работы в шахте Соликамска, зарегистрирована в башкирском Межгорье. Директора компании уже допрашивают следователи. По одной из версий, задымление в шахте произошло после возгорания монтажной пены и мусора.

Рабочие оказались заблокированными в шахте

Тем временем другие сотрудники «Управления строительства №30» утверждают, что компания всегда соблюдала технику безопасности.

- Не могу раскрывать всех подробностей, ведь мы работаем на стратегических объектах. Но техника безопасности у нас соблюдалась, ей уделялось особое внимание. Даже невозможно представить, чтобы кто-то допустил халатность, ведь мы строим самые сложные объекты – от метро до ремонта глубоких шахт, - рассказал на условиях анонимности один из рабочих, работавших на аналогичном объекте.

Помощь родным погибших окажут власти Башкирии.

- В любом случае мы сделаем все, чтобы помочь семьям, - заявил накануне глава региона Радий Хабиров.

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