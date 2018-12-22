Работы в шахте Соликамска проводили строители метро из Башкирии

Сегодня, 22 декабря, в городе Соликамск Пермского края начался пожар на шахте «Уралкалия». Сигнал в дежурную часть поступил в 10 часов по Москве. В этот момент подрядная организация занималась углублением ствола шахты на глубине 362 метра.

Спасателям удалось вывести из опасной зоны 8 из 17 рабочих. В огненной ловушке оказались девять рабочих, все они заблокированы под землей и спасателям пока не удалось узнать, живы ли они. Спасательные работы ведутся.

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В момент трагедии работы в шахте проводила подрядная организация «Управление строительства №30» из башкирского Межгорья. Эта компания занимается подземными работами в городах России. Она строила метро в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске, а также тоннель Восточного выезда из Уфы.

РЕГИОН И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

Среди заблокированных в шахте оказались и трое жителей Башкирии. Как сообщают пермские СМИ, это уфимцы Антон Абрамов и Сергей Томшин и еще один рабочий, чье имя пока неизвестно.

В «Управлении строительства №30» инцидент прокомментировали, сообщив, что «всем пострадавшим и их семьям будет оказана практическая помощь». Отреагировал на ЧП и глава Башкирии Радий Хабиров.

Антона Абрамова в Уфе ждут двое детей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/683466" frameborder="0"></iframe> Пожар на шахте в Соликамске.

«В горящей шахте оказались трое парней из Башкирии. Ведутся спасательные работы. Мы на связи с губернатором Пермского края. В любом случае, мы сделаем все, чтобы помочь пострадавшим и их семьям», - написал врио главы в социальных сетях.

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