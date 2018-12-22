2018-12-22T21:23:57+03:00
Происшествия

Работы в шахте Соликамска проводили строители метро из Башкирии

В заблокированном тоннеле оказались трое жителей нашей республики
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 декабря, в городе Соликамск Пермского края начался пожар на шахте «Уралкалия». Сигнал в дежурную часть поступил в 10 часов по Москве. В этот момент подрядная организация занималась углублением ствола шахты на глубине 362 метра.

Спасателям удалось вывести из опасной зоны 8 из 17 рабочих. В огненной ловушке оказались девять рабочих, все они заблокированы под землей и спасателям пока не удалось узнать, живы ли они. Спасательные работы ведутся.

Подробнее в онлайн-трансляции на сайте «Комсомольской правды»

В момент трагедии работы в шахте проводила подрядная организация «Управление строительства №30» из башкирского Межгорья. Эта компания занимается подземными работами в городах России. Она строила метро в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске, а также тоннель Восточного выезда из Уфы.

РЕГИОН И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

Среди заблокированных в шахте оказались и трое жителей Башкирии. Как сообщают пермские СМИ, это уфимцы Антон Абрамов и Сергей Томшин и еще один рабочий, чье имя пока неизвестно.

В «Управлении строительства №30» инцидент прокомментировали, сообщив, что «всем пострадавшим и их семьям будет оказана практическая помощь». Отреагировал на ЧП и глава Башкирии Радий Хабиров.

Антона Абрамова в Уфе ждут двое детей

Антона Абрамова в Уфе ждут двое детей

Пожар на шахте в Соликамске.

«В горящей шахте оказались трое парней из Башкирии. Ведутся спасательные работы. Мы на связи с губернатором Пермского края. В любом случае, мы сделаем все, чтобы помочь пострадавшим и их семьям», - написал врио главы в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров.

Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров (подробнее)

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

В случае чего пострадавших повезут в больницу Березников, это в 20 км. (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей (подробнее)

Спасатели готовятся к спуску за заблокированными в шахте Соликамска рабочими. Видео из instagram Максима Решетникова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Главный тренер «Уфы» получил лицензию категории Pro
В Башкирии парень задушил старушку-процентщицу ради 70 тысяч рублей
В задымленной шахте под Соликамском заблокированы двое уфимцев
Житель Уфы убил подругу за, что та откусила ему язык время секса
«Салават Юлаев» дома обыграл «Северсталь»
В Уфе пешехода сбили сразу два автомобиля
Житель Башкирии хотел одолжить нож знакомой, но порезал ее друга
Погода в Башкирии на воскресенье, 23 декабря
Александр Беленов стал самым дорогим игроком футбольной «Уфы»
Житель Башкирии обвиняется в посредничестве в крупной взятке
В Туймазах голуби превратили иномарку в кормушку
В Башкирии легковушку проткнуло ограждением дороги, есть погибший
Из горящей уфимской многоэтажки эвакуировали 34 жильцов
В Уфе на улице Мендлеева сбили пешехода
Салават-абый или Элвин: сколько получают звезды башкирской эстрады
В Башкирии из-за обрыва кабеля без тепла остался многоквартирный дом
Житель Башкирии, задолжавший по алиментам, отдал детям дом и отправился в паломничество
Житель Башкирии, зарезавший жену за отказ в интиме, получил 18 лет тюрьмы
Жительница Уфы променяла квартиру на барак без отопления ради 56 собак
В Уфу по почте пытались переслать пистолет с обоймой
Половина жителей Башкирии не уплатила налоги вовремя
В Уфе следователи проверяют падение подростка из окна школы
Дети слушают душераздирающий плач: друг больной раком Ирины Долженковой из Башкирии рассказал о ее состоянии
Радий Хабиров попросил чиновников дарить друг другу подарки в мессенджерах