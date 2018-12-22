2018-12-22T21:03:32+03:00
Происшествия

В Следкоме прокомментировали состояние жителей Башкирии, оказавшихся в шахте под Соликамском

Шансов спасти оставшихся внутри почти не осталось
Рустем АХУНОВ
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Трагедия произошла на шахте «Соликамск - 3»Трагедия произошла на шахте «Соликамск - 3»
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Следователи заявили, что есть все основания предполагать, что оставшиеся в шахте «Соликамск - 3» шахтеры погибли. Среди них есть двое жителей Уфы.

Напомним, что пожар начался на шахте компании «Уралкалий» в Соликамске сегодня 22 декабря, в 10 часов по московскому времени. Подрядная организация из Башкирии занималась углублением ствола шахты на глубине 362 метра. По неизвестным пока причинам началось возгорание. Прибывшим на место спасателям удалось вывести из опасной зоны 8 из 17 рабочих.

К сожалению, оставшиеся под землей шахтеры, по всей видимости, погибли – огонь перекрыл канал, по которому на место поступал воздух. Спасатели не смогли добраться до людей в ловушке из-за сильного дыма и высокой температуры.

По данным следователей, есть все основания полагать, что оставшиеся в шахте рабочие погибли. Среди них двое жителей башкирской столицы.

Примечательно, что зарегистрирована подрядная компания, в которой трудились рабочие, в Башкирии.

- На месте проводятся горноспасательные работы по ликвидации и локализации аварии. После этого следователи приступят к осмотру места происшествия. Полученные данные будут проанализированы. Ответственные лица допрашиваются, - объяснили в Следкоме Пермского края.

Ситуацию прокомментировал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- В Соликамске произошло ЧП. В горящей шахте оказались парни из Башкирии. Ведутся спасательные работы. Мы на связи с губернатором Пермского края. Мы сделаем все, чтобы помочь пострадавшим и их семьям, - написал он в соцсетях.

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Днем в субботу, 22 декабря, в Соликамске Пермского края произошел пожар на шахте "Уралкалия". Как сообщили на предприятии, ЧП случилось около 12 часов дня по местному времени. Задымление произошло в 4-м стволе СКРУ-3 (подробности)

Появилось видео с места пожара на шахте в Соликамске.

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