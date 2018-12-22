«Салават Юлаев» вымучил победу над «Северсталью»

Уфимские хоккеисты продолжают искать свою игру. После перерыва на Еврохоккейтур дела у «зеленой машины» пока складываются откровенно плохо. С двумя «середняками» Запада игра не получилась совсем. Два поражения, одно очко, и это все после спокойной недельной подготовки. Вопросов к главному тренеру Николаю Цулыгину по этому поводу накопилось много.

Слава богу, что календарь именно в этот момент сжалился над «Салаватом Юлаевым» и предложил домашний матч против одного из аутсайдеров лиги, которого заодно называют главным претендентом на вылет по итогам нынешнего сезона. Череповецкая «Северсталь» к тому же сейчас находится в режиме падения, проигрывая все матчи подряд. Однако даже с таким соперником башкирскому клубу пришлось вдоволь помучиться.

ПОЛУПУСТЫЕ ТРИБУНЫ

Первый матч «Салавата Юлаева» на «Уфа-Арене» после долгого перерыва прошел при полупустых трибунах. Согласно официальным цифрам, заполняемость составила чуть больше половины общей вместимости. К сожалению, в последнее время это уже становится нормой. Уфимцы заполняют свою арену только на топ-соперников, да и то далеко не всегда. Основная проблема, конечно, кроется в самой игре. Искры на льду не летят, а на тягучий хоккей хочется смотреть далеко не всем.

Перед самым началом матча вдруг выяснилось, что «юлаевцы» провели обмен и забрали из «Северстали» Максима Рыбина. Пока сложно сказать усиление ли это, но конкуренции в линии нападения добавить удалось.

Правда, что-то пока с новичками у «Салавата Юлаева» не все хорошо. Приобретенные ранее Бурмистров и Филатов так себя и не могут проявить, а игра команды продолжает стагнировать.

ДОГОНЯЛКИ

Первый период хозяева пытались провести достаточно бойко. Много бросали, заставляли поработать Фурха, ну и в общем владели серьезным преимуществом. Невооруженным глазом было понятно, кто фаворит матча, а кто аутсайдер. А затем вдруг последовало необязательное удаление «юлаевца» Бурмистрова, нелепая попытка сыграть в углу площадки от Терещенко, и вот уже череповчанин Монахов оказывается совершенно один перед Метсолой. Из этой ситуации не забить было сложнее, чем забить – 0:1. Ну что тут скажешь, шок, болельщики потихонечку потянулись со своих мест на перерыв. Такое необходимо было переосмыслить.

И не только, к слову, болельщикам. Николаю Цулыгину срочно требовалось найти подходящие слова для своих хоккеистов, потому что «Северсталь» не показала ничего сверхъестественного. Гости играли в свой обычный медленный хоккей, и визуально никакой опасности это не несло. Главным врагом уфимцев были только они сами.

Деваться некуда, пришлось бросаться в погоню. На 31-й минуте «Уфа-Арена», наконец-то, увидела гол своих любимцев. Это в Арзамасцеве проснулся дух бомбардира, и он забил во втором матче подряд. На этот раз, получив передачу от Ткачева, защитник без сопротивления бросил в ближний угол и попал – 1:1.

Но всех проблем это не решило. Стало полегче, только вот забить вторую никак не получалось. А вот пропустить удалось. Одна из худших команд в большинстве в лиге в конце второго периода сотворила еще один гол в ворота Метсолы. Разыграли уфимцев, как мальчиков. Михнов забивал в пустой угол – 1:2.

СЧАСТЛИВАЯ РАЗВЯЗКА

Два первых периода «Салават Юлаев» завершил в качестве проигрывающей команды. Собраться на третий было делом чести. При том забивать требовалось как можно скорее.

Помогли хозяевам почувствовать уверенность в себе сами хоккеисты «Северстали». Сначала они удалились и подарили игру в большинстве, а затем пропустили довольно простую шайбу от Кугрышева – 2:2.

Все складывалось хорошо, но нельзя было сказать, что «юлаевцы» контролировали ход поединка. Примечательно, что после забитого гола уфимцы дважды могли пропустить еще. Спасла только супернадежность Метсолы. Сэйв после «мертвого» броска от Эштона вообще можно сразу брать во все хит-парады.

Да, не будь в Уфе такого вратаря, вновь пришлось бы кусать себе локти и спрашивать у небес, что происходит. А так на 52-й минуте Сергеев на пару с Ткачевым соорудили неожиданную атаку на ворота Фурха и забили. Автором гола стал Сергеев – 3:2.

Выстрадали, вымучили – иначе и не скажешь. Победа для «Салавата Юлаева» получилась очень тяжелой. Уже близится 2019 год, а с игрой по-прежнему серьезные проблемы. Против «Северстали» совершенно растворились все легионеры, да и оборона, мягко говоря, действовала неуверенно. В понедельник, 24 декабря, уфимцам на своей арене принимать ярославский «Локомотив», и за них весьма тревожно.