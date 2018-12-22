Житель Башкирии стал миллионером под Новый год

https://www.vrn.kp.ru/daily/26824.4/3860814/Житель Башкирии прямо перед Новым годом стал миллионером – счастливчик выиграл в лотереи более одного миллиона рублей.

Известно, что счастливчик стал обладателем суперприза лотереи «Зодиак» - почти 1,2 миллиона рублей. Примечательно, что «миллионный» билет житель Башкирии приобрел всего лишь за 50 рублей в обычном ларьке.

Сам розыгрыш состоялся еще 20 декабря, однако новость о том, что новоиспеченным миллионером стал житель республики появилась только в минувшую пятницу.

Организаторы лотереи приглашают счастливчика забрать свой приз в Москве. Разумеется, ему необходимо прихватить набор документов, и тот самый билет, который в один момент сделал его богаче на целый миллион.

Имя, и конкретное место продажи счастливого билета пока не раскрывается в целях безопасности.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ...

Это уже не первый случай, когда жители Башкирии становится обладателями счастливых билетов. Например, в феврале 2018 года уфимец выиграл в лотерею аж 26 миллионов рублей. Сам билет он приобрел за 480 рублей, и смог правильно заполнить одно из шести полей. Счастливой комбинацией тогда стал набор чисел 14, 17, 26, 11 и 3.

Пожалуй, самыми известными счастливчиками из Башкирии стала семья Мухаметзяновых. В январе 2001 года они выиграли в лотерею целый миллион долларов. Однако деньги уфимской семье счастья так и не принесли. «Миллионеры из трущоб», как журналисты окрестили семью с окраины Уфы, после выигрыша ушли в жуткий запой. Осознав, что они прогуляли солидную сумму, Мухаметизяновы бросились покупать дорогую недвижимость и автомобили. Сейчас семья живет в элитном доме в центре башкирской столицы. По словам соседей, в квартире постоянно стоит беспорядок, а глава семейства все также любит выпить.

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