Индекс оливье-2018: во сколько уфимцам обойдется самый популярный новогодний салат

«Новый год не новый год без тазика оливье» - удивительно, но и в 2018 году, когда в супермаркетах доступны любые деликатесы, большинство людей предпочитает заморским яствам традиционный салат оливье.

Его готовили еще наши бабушки и мамы, у него несколько названий – «Зимний», «Русский», «Столичный», «Московский» и десятки вариаций исполнения: с колбасой, курицей, мясом, языком и лососем – но суть остается прежней: на каждом праздничном столе именно оливье занимает почетное место.

«Комсомолка» прошлась по магазинам и подсчитала, во сколько обойдется уфимцам набор для приготовления самого популярного новогоднего угощения. Спойлер: в этом году оливьешка по карману ударит не сильно.

РОССТАТ: СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОЛИВЬЕ В БАШКИРИИ- 279 РУБЛЕЙ

На днях Росстат опубликовал итоги «индекса оливье»: каждый год эксперты подсчитывают среднюю стоимость салата в России и в отдельных регионах. Так вот, по сравнению с прошлым годом, в 2018-м набор продуктов для традиционного новогоднего салата подорожал на 16,58 рублей и «вытянул» на 313 рублей. Самым дорогим оливье оказался в Чукотке – 516 рублей, на Камчатке – 487 рубля и в Ненецком автономном округе – 475 рублей. Сэкономить на любимом «ястве» смогут жители Кабардино-Балкарии, Белгородской области и Мордовии. Там примерная стоимость салата обходится в 248, 240 и 237 рублей соответственно (все цены округлены – прим. ред.) Башкирия среди регионов оказалась на 56 месте – здесь за набор для оливье придется выложить 279 рублей, что почти на 5% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что общая стоимость салата рассчитывалась в соответствии с самым распространенным рецептом и в количестве на семью из четырех человек.

"Комсомолка" подсчитала, во сколько обойдется оливье жителям БашкирииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Статистика статистикой, а на деле цены могут значительно разниться. Тем более что «индекс оливье» составлялся еще в ноябре, а на дворе декабрь, и цены перед праздниками подскочили. Значит, отправляемся в магазин и подсчитываем – во сколько обойдется оливье именно в Уфе. Сразу предупредим, что ради чистоты эксперимента мы не выискивали товары со скидками и выбрали обычный сетевой магазин шаговой доступности. Да и рецепт выбирали самый простой: с обычной вареной колбасой, без рябчиков, раковых шеек и паюсной икры.

Итак, для приготовления оливье по традиционному рецепту нам понадобятся:

Закидываем в корзину банку зеленого горошка популярной и любимой в народе марки стоимостью в 55 рублей. Сюда же отправляется полулитровая баночка соленых огурцов (все же уксус из маринада сильно перебивает вкус) - 125 рублей. Учитываем стоимость полной банки, все равно пару-тройку огурчиков схрумкается во время нарезки салата. Что там у нас дольше по списку? Майонез – отодвинем в сторону дешевые соусы на основе майонеза и выберем с нормальным процентом жирности. Двухсотграммовая упаковка обошлась нам в 33 рубля.

У полок с лотками яиц становится немного грустно: еще пару месяцев назад десяток куриных яиц стоил не дороже 40 рублей, сейчас же яйца в буквальном смысле стали «золотыми» - 70 рублей за десяток. Нам для оливье потребуется всего четыре штуки – то есть 28 рублей.

В колбасном отделе разбегаются глаза: на любой вкус и кошелек покупателя. Есть и «эконом-вариант» стоимостью в 80 рублей за 500 граммов, но возникают сомнения, что там кроме сои и консервантов есть хоть намек на настоящее мясо. В традиционном рецепте предлагается взять вареную докторскую колбасу – она нежирная, с минимальным содержанием «е-шек». Килограмм стоит 360 рублей, значит, трехсотграммовый кусочек вытянет на 108 рублей.

В овощном отделе все спокойно: над ценами на картошку никто не охает. В корзину закидываем полкило картофеля за 15 рублей, пару морковок (вытянули на 10 рублей) и крупную луковицу за пять рублей.

Цены на овощи не кусаются, а вот куриные яйца стали "золотыми"Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Общий итог по чеку – 379 рублей, ровно на 100 «целковых» больше, чем прописано в Росстате. Ради объективности, стоит отметить, что мы не выбирали самые дешевые продукты или те, которые идут по акции со скидкой. Все же собственное здоровье и вкус важнее экономии. Также многие добавляют в салат свежий огурец, зеленое яблоко и зелень, а также вместо майонеза использует сметану. Все это увеличивает стоимость оливье, но в новогоднюю ночь хочется порадовать своих близких, а не грустить над испорченным вкусом из-за некачественных продуктов.

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