Новостройки в Уфе подорожают: эксперты прогнозируют рост цен и ипотечных ставок

Прогноз основывается на наблюдении за динамикой ключевой ставки ЦБ и ставки НДС, а также анализе текущих законодательных реформ.

Конец эпохи дешевой ипотеки

Снижение ипотечных ставок в последние 2 года обосновано государственной политикой – Центробанк планомерно снижал ключевую ставку со II квартала 2017 года. По ключевой ставке ЦБ кредитует остальные банки, которые предлагают кредиты потребителям, добавив свои проценты. Агентство «Отдел продаж Новостроек» сотрудничает с 15 крупнейшими банками, которые выдают ипотеку в нашем регионе, и регулярно отслеживает изменения процентных ставок и условий кредитования.

ЖК Времена года, застройщик - АО СЗ УГАИК

«Этой осенью ключевая ставка ЦБ составляла 7,5%, поэтому средняя ставка по ипотеке на новостройки в Башкирии снизилась до 9,5%. В середине декабря ЦБ поднял ставку на 0,25% - казалось бы, это незначительное изменение, но даже оно привело к росту ипотечных ставок. Многие участники рынка ожидают дальнейшего роста ключевой ставки в 2018 году. Поэтому не стоит рассчитывать на снижение цен на ипотеку в новом году», - пояснила Инна Блинова, ипотечный брокер «Отдела продаж Новостроек».

ЖК Дом на Ленина, застройщик - Госстрой Стандарт

Выше НДС – дороже каждый метр

С 1 января 2019 года ставка НДС (налога на добавленную стоимость) в России будет повышена до 20%. Что это значит для покупателей жилья? С одной стороны, НДС не начисляется на сделки по покупке жилой недвижимости. С другой стороны, рост НДС увеличит затраты застройщиков. Застройщики приобретают многие товары и услуги, которые облагаются НДС – в том числе строительные и отделочные материалы, арматуру, лифты и иное оборудование, а также услуги компаний-подрядчиков.

ЖК Зелёная роща, застройщик - ООО Зелёная роща

«Отдел продаж новостроек» сотрудничает с 15 крупными застройщиками жилья в Уфе. Многие партнёры предупредили агентство о будущем повышении цен. «Застройщики ожидают, что закупочные цены на товарно-материальные ценности и услуги контрагентов вырастут на 4-5%. Значит, что строительство каждого квадратного метра жилья станет дороже – и повышение цен неизбежно. Покупателям, которые пока не определились с выбором, мы рекомендуем не откладывать сделку. В декабре в нашем агентстве ещё действуют старые цены», - пояснил директор «Отдела продаж Новостроек» Владимир Ширяев.

ЖК Литер 4, застройщик - ООО Литер 4

Реформа долевого строительства – надёжнее, но дороже

На изменение цен на жильё влияет и реформа долевого строительства. С 1 июля 2019 года вступают в силу законодательные изменения, согласно которым застройщики больше не смогут привлекать средства дольщиков без открытия эскроу-счётов в банке. Средства на эскроу-счёте будут заморожены до конца строительства, а банк предоставит застройщику кредит на ведение строительных работ.

ЖК Риверсайд, застройщик - ООО СК Амрита

«Новая схема финансирования действительно защищает интересы дольщиков, но так возведение жилья станет дороже для застройщика – добавляются проценты банковского кредита. В настоящее время некоторые застройщики в России совмещают использование спецсчетов и эскроу-счетов, чтобы снизить конечную цену. В частности, в Уфе такой флагманский проект реализует АО СЗ «УГАИК» - застройщик жилого комплекса «Времена года» в Кузнецовском затоне», - отметил Владимир Ширяев.

ЖК Чайка, застройщик - ООО СЗ Башнафтатранс

«Отдел продаж новостроек» специализируется на продаже жилья от застройщиков – в агентстве можно приобрести квартиры в новостройках по ценам ниже, чем у застройщиков. Агентство также реализует услуги по оформлению ипотеки в 15 банках-партнёрах, организует экскурсии на объекты и покупку жилья по системе «трейд-ин». По статистике агентства, 99% всех ипотечных заявок, поданных через «Отдел продаж Новостроек», получают одобрение банка. При этом около трети из числа одобренных кредитов приходится на ипотеку без первого взноса.

МФК Дом Макарова, застройщик - ООО Дом Инвестиций

Официальный сайт агентства: новостройки102.рф

Телефон «Отдела продаж новостроек»: +7 (347) 246-00-22

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