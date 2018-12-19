В Башкортостане партпроект в будущем году возьмет на себя контроль качества дорог

К народным контролерам «Единой России» обратились активисты общественной организации «Дорожный патруль» для объединения усилий. Они предложили совместно проводить рейды по проверке дорожных покрытий в районах и городах республики.

Активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» подвели итоги уходящего года. 18 декабря состоялась пресс-конференция, где члены комиссии ответили на вопросы журналистов.

В этом году активисты провели около 200 различных рейдов по районам и городам республики. Проверяли магазины, аптечные сети, общепиты, микрофинансовые организации, детские игровые комнаты, охранные предприятия в школах, где выявили массу различных нарушений.

«Это не карательный орган, - прокомментировала Региональный координатор партпроекта Гульнур Кульсарина. – «Народный контроль» работает для информирования. Наша цель – не наказать, а показать проблему и помочь решить ее».

.

Если в прошлом году активисты работали по соглашению с Роспотребнадзором, в этом году сотрудничество ведется с Госкомитетом по торговле и защите прав потребителей. К тому же команда «Народного контроля» значительно обновилась. В коллективе появились специалисты пищевой промышленности, торговли и правоохранительных органов. В районах республики работают местные активисты. Совсем недавно создано несколько рабочих групп для борьбы с суррогатным алкоголем.

Увидев работу народных контролеров Башкортостана, к ним обратились общественники из «Дорожного патруля» с предложением проводить проверки по качеству асфальтового полотна в регионе.

«Очень интересное предложение, новый опыт для нас, - отметила Гульнур Кульсарина. – каждый год мы меняем направление нашей работы, вводим что-то новое, что актуально для населения. К тому же «Народный контроль» может комплексно охватить проверку: например, проверить не только качество дорог, но и всю структуру, которая занималась ремонтом. Думаю, это поможет улучшению дорожной карты республики».