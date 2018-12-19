Уфимец стал партнером Леонида Ярмольника и Николая Фоменко, сыграв в спектакле «И снова «С наступающим!»

Спектакль «И снова «С наступающим!» московского театрального агентства «Арт-партнер XXI века» - один из самых ожидаемых в гастрольной афише декабря. Поскольку уфимской публике прежде не приходилось видеть на сцене исполнителей главных ролей - Леонида Ярмольника и Николая Фоменко, зрителей не отпугнули даже весьма высокие цены на билеты, стоимость которых доходила до семи тысяч рублей.

Постановка, показанная на сцене ГКЗ «Башкортостан» пришлась как нельзя кстати в канун новогодних праздников.

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО БОЯ КУРАНТОВ

- У нас с этим спектаклем - круглый год Новый год: и в марте, и в июне, и в ноябре - тут настоящее новогоднее настроение, которое я переживаю и как актер, и как персонаж. А Новый год для меня - это семейный праздник, и главная задача - удивить внуков, которые еще верят в сказку и ждут Деда Мороза. Правда, сам я в Деда Мороза наряжаться не буду, потому что меня быстро раскусят. Лучше Колю Фоменко позову, - рассказал «Комсомолке» 64-летний Леонид Ярмольник.

В спектакле «И снова «С наступающим!» его друг и партнер - 56-летний актер и шоумен Николай Фоменко появляется в образе главного новогоднего персонажа, ведь действие в спектакле происходит за пару часов до боя курантов.

Но прежде чем на сцене появился герой Фоменко, перед публикой предстал глава продюсерского центра «Radus» Радмир Усаев, которого многие уфимские зрители хорошо знают в лицо. В последнее время господин Усаев постоянно выходит на сцену перед проектами, организованными своим центром - проводит розыгрыши пригласительных билетов на самые топовые представления. Однако в этот раз продюсер появился прямо во время постановки - и вовсе не для того, чтобы вручить кому-то приглашение на очередной концерт. Как оказалось, уфимец стал партнером Леонида Ярмольника и Николая Фоменко. Ему досталась роль соседа героя Ярмольника - успешного телеведущего, от которого неожиданно сбежала жена и он вынужден встречать праздник в одиночестве , прямо на лестничной клетке многоэтажного дома. Хотя роль Радмира была совсем небольшой - на сцене он был всего-то несколько минут, но, тем не мене, продюсер не только получил свою порцию аплодисментов, но и гонорар.

- Очень даже неплохой гонорар, если учесть, что на сцене я был всего пару минут ! - признался «Комсомолке» Радмир Усаев. - Я счастлив и горд, что мне выпала возможность принять участие в спектакле с такими замечательными актерами, как Леонид Ярмольник и Николай Фоменко.

Впрочем, как выяснилось, заслуженный работник культуры Башкирии Радмир Усаев не впервые выходит на сцену. Выпускник режиссерского отделения знаменитого ГИТИСа он в юности не только ставил спектакли в уфимских театрах, но и принимал в них участие в качестве актера.

- Я даже играл сподвижника Емельяна Пугачева в опере Загира Исмагилова «Салават Юлаев» в Башкирском театре оперы и балета, - вспоминает продюсер свой дебют на главной театральной площадке башкирской столицы.

Николая Фоменко в роли актера-неудачника так убедительно изображал пьяного. "Комсомолка" напоминает: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Фото: Марат МУЛЮКОВ.

УФА ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

Сами актеры игрой новоявленного партнера остались очень довольны, как и приемом уфимский публики - на протяжении всего спектакля в зале не смолкал смех. Зрителям комедия явно пришлась по вкусу - в соцсетях появилось немало восторженных отзывов о спектакле.

Особенно публику впечатлил Николай Фоменко, сыгравший актера-неудачника, вынужденного подрабатывать Дедом Морозом. «Спасибо большое за трогательную, юморную постановку и игру! Вы комик от Бога!», «... Это было потрясающе. И смеха было много, и серьезные вопросы затронуты, которые хочется обмозговывать. Огромное Вам спасибо, гениально!» - не скупятся на восторженные похвалы в адрес актера подписчики на его страничке в Инстаграме.

Сам актер тоже не остался в долгу, выложив небольшое видео, где демонстрирует подарки, которыми его одарили башкирские поклонники - мед и именную шапку . «Уфа, спасибо за суперприем! Хочу быть в Уфе всегда!» - так прокомментировал Николай Фоменко свой пост. Фирменный набор знаменитого башкирского меда, как и спортивные наборы с атрибутикой хоккейного клуба «Салават Юлаев» и футбольного клуба «Уфа», достались ,конечно, и Леониду Ярмольнику, хотя, некоторым зрителям очень не понравилось, что актер постоянно курил на сцене.

Поклонники подарили Николаю Фоменко спортивные наборы с атрибутикой ХК "Салават Юлаев" и ФК "Уфа", а еще именную шапку. Фото: Марат МУЛЮКОВ.

Впрочем, ради удовольствия видеть живую игру популярных актеров зрителе были готовы простить им многое: и дорогие билеты, и сигаретный дым, которым вынуждены были дышать обладатели самых дорогих билетов в первых рядах партера.

Кстати сказать, Леонид Ярмольник играет в этом спектакле уже много лет, еще с тех пор, когда служил в знаменитом театре «Современник», где это спектакль был флагманом репертуара целых четыре года. Тогда партнером актера был Сергей Гармаш, а несколько лет назад Ярмольник, к тому времени покинувший театр, сделал свою версию постановки, пригласив играть в ней старого друга Николая Фоменко - и, как оказалось, не прогадал. Спектакль, где бы его не показывали везде идет, что называется, «на ура». Правда, некоторое зрители отметили, что герои спектакля слишком уж много употребляют горячительных напитков. «Весь спектакль пьют и закусывают, да так аппетитно, что нам тоже захотелось», - делились впечатлениями зрители, стоя в очереди в гардероб. Так что «Комсомолка» на всякий случай вслед за Минздравом напоминает своим читателям: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».