«Она все терпела и прощала»: в Башкирии при странных обстоятельствах погибла 34-летняя женщина

На днях социальные сети Башкирии облетела печальная новость: в Салавате при странных обстоятельствах погибла 34-летняя Татьяна У. У женщины остался пятилетний сын. Официальная причина смерти не называется, но родственники погибшей утверждают: в смерти Татьяны виноват ее супруг. Именно он, напившись до поросячьего визга, жестоко избил свою жену – и от полученных травм несчастная скончалась через сутки. В качестве доказательства они прикладывают фотографию, на которой тело Татьяны покрывают множественные синяки и кровоподтеки. Но больше всего, что возмущает родных женщины – что «убийца и садист» до сих пор ходит на свободе и кичится своей безнаказанностью.

«ОНА ЕГО ЛЮБИЛА ДО БЕСПАМЯТСТВА»

Конечно же, первым делом мы попытались связаться с родственниками погибшей Татьяны, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Удивительно, то люди, которые так жаждали отмщения и общественного резонанса, наотрез отказались комментировать случившееся.

Зато знакомые Татьяны и ее мужа рассказали, что в семье творился настоящий ад. Мало того, что супруг пристрастил женщину к алкоголю и подавил морально, так еще и жестоко избивал ее каждый день прямо на глазах у маленького ребенка.

- К ним через день приезжала полиция, потому что каждый день были скандалы с криками и побоищами. Месяц назад эту парочку вместе с мальчиком видели на улице: мужчина тащил Таню волоком по земле, а рядом бежал ребенок и плакал, - рассказывают очевидцы.

Сестра погибшей, которая отказалась идти на контакт с журналистами, но активно комментирует свое сообщение в соцсетях, говорит, что Татьяну неоднократно пытались забрать домой родные. Ее запирали дома, отправляли лечиться в больницу, просили расстаться с тираном – но каждый раз женщина сбегала назад к своему возлюбленному.

Родственники утверждают, что муж жестоко избивал Татьяну почти каждый день

- Она его любила до беспамятства, поэтому все ему прощала и терпела, - пишет Елена У. – Мы ее просили остановиться, пожалеть ребенка, но она все равно убегала. Очень жаль мальчика, который остался без материнской любви.

«А МОЖЕТ, ДЕЛО В АЛКОГОЛЕ?»

Многим не терпелось узнать: что же стало причиной смерти Татьяны? Родные погибшей пишут, что когда после очередного избиения женщину отвезли в больницу, то врачи зафиксировали у нее «множественные переломы ребер и травматический шок». Вызвали ли эти травмы смерть несчастной – пока не ясно, родственники утверждают, что официальных результатов вскрытия у них еще нет.

Однако нашлись и те, кто уверен: смерть Татьяны наступила не от побоев, а от злоупотребления алкоголем. Тем более и на фото синяки уже подзажившие, может, все же проблемы со здоровьем сгубили молодую женщину.

- Но ведь причина смерти была вовсе не избиение, а излишнее употребление алкоголя. Там, где есть алкоголь, там всегда будут драки, - пишет Катерина Ж.

- Может, ей самой <…> закидываться не стоило? Так пить – любая печень не выдержит, - сомневается Александра М.

Как бы там ни было, на официальный запрос в Следственном комитете республики ответили, что прокомментируют ситуацию чуть позже. По всей видимости, в настоящий момент информация проверяется. Большинство же комментаторов пока сходятся в одной мысли: домашнее насилие терпеть нельзя, особенно, если в доме есть дети.

- Она любила, терпела - вот результат. Жила в аду с каким-то <…>, и на все это смотрел ребенок, - возмущается Элен Н. – Что за женщины бестолковые, зачем нужно доводить до того, что ее забили до смерти? Мужа теперь посадят, ребенок сирота. Что в этом хорошего? Остается надеяться, что это будет примером для тех, кто красиво любит и терпит своих тиранов.

Причастен ли супруг к гибели своей жены - покажут результаты экспертизы

- Самое опасное, что все женщины думают, что с ними такого не случится, - соглашается Мария Н. – Эта ситуация попахивает психиатрией, ненормально свою единственную жизнь гробить из-за мужика, терпеть издевательства и не думать о детях. Это женщины, которые не уверены в себе и боятся остаться без мужчины. Пусть бьет, пусть пьет и не работает – зато замужем.

«Комсомольская правда –Уфа» приносит свои соболезнования семье погибшей женщины и ожидает официального комментария от следственных органов по поводу этой трагической ситуации.