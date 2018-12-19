Какая будет погода в Башкирии на новогодние праздники

До Нового года остается меньше двух недель, и при планировании 10-дневных каникул жители Башкирии интересуются – а какой же будет погода на новогодние праздники? Не испортят ли морозы долгожданные планы на поездки?

Зимние каникулы обычно ассоциируются с морозной зимней погодой: обязательно снег, желательно солнце, чтобы и погулять приятно, и снежную бабу было из чего слепить. А еще можно покататься на лыжах, на горках, посетить каток!

Погода на Новый год в Уфе и Башкирии 2018–2019 особенно интересует тех, кто отмечает праздники на даче или решил пройтись по празднично украшенному городу.

Итак, погода на новогодних каникулах будет очень нестабильной – сначала тепло и малоснежно, затем обильные осадки, а потом мороз и снова тепло… Ну, обо всем по порядку.

Погода на новогодних каникулах позволит много гулять по городу и наслаждаться красивой УфойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным сервиса Gismeteo, в первый выходной день, воскресенье 30 декабря, в Уфе будет всего -2 градуса. Ожидается небольшой снежок. Такая же погода сохранится и 31 декабря. В новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -10 градусов.

Наевшись оливье, посмотрев все концерты по телевизору, 2-го января обычно хочется встать из-за стола и выбраться куда-нибудь. И тут встает выбор – лучше в кино или на улице погулять? Конечно, гулять! Ведь погода 2 января будет теплая и очень-очень снежная. Синоптики сообщают, что столбик термометра покажет -9 градусов днем, а вечером -12. Так, что наливаем горячие напитки в термос и идем гулять. Такой же характер погоды сохранится 3 января.

Погода изменится 4 января – будет солнечно, без осадков, температура воздуха составит -14 днем, а ночью и вовсе -23. 5 января станет еще холоднее – самое время провести этот день дома, ведь днем температура воздуха опустится до -19. В ночь на 6 января будет очень холодно – ожидается -28 градусов.

Днем, 6 января, станет заметно теплее – будет снежно, столбик термометра покажет -15 градусов, погода будет облачной.

В Рождественскую ночь будет -17 градусов, днем 7 января в праздичный день выпадет снег и ожидается – 11 градусов. В последний день новогодних каникул будет снежно и солнечно, температура воздуха составит -4 градуса днем, -9 ночью.

О том, куда можно поехать в Башкирии на новогодние каникулы, можно прочитать здесь.

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