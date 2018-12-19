Новогодние ярмарки 2018-2019 в Уфе: площадки, расписание работы, дата открытия

Елочный базар

Без чего мы не можем представить новый год? Конечно, без елки. Она является главным атрибутом праздника, одним из его символов. Широкий выбор живых елей представлен на елочном базаре компании «Елки». Здесь вы можете приобрести Датские елки, пихты Фразера, русские елки, новогодние сосны и голубые елки в горшках. Помимо большого ассортимента есть и другие плюсы – вы можете воспользоваться безналичной оплатой, заказать ель через интернет и оформить доставку.

Точка расположена по адресу Цюрупы, д. 97. (круглосуточно)

Заказать елку можно по телефону: +7 (812) 385-55-44

Новогодняя ярмарка в ТЦ «МЕГА»

Остается совсем немного времени до праздника, а у вас еще не куплены подарки? Тогда вам необходимо отправиться на Новогоднюю ярмарку в ТЦ «МЕГА», чтобы исправить ситуацию. Здесь вы можете приобрести в подарок близким людям милую бижутерию, игрушки и экзотические украшения. Эти нетипичные подарки точно помогут создать новогоднюю атмосферу и не оставят семью и друзей равнодушными. Ярмарка будет проходить до 7 января.

Режим работы: 10:00-22:00

Ярмарка современного Мастерства «Город Мастеров»

Если вы поклонник оригинальных авторских вещей, то вам стоит посетить ярмарку "Город Мастеров". Здесь вы сможете познакомиться с произведениями различных Мастеров, а также попробовать и себя в роли созидателя в непринужденной творческой атмосфере. Украшения и аксессуары, элементы декора, уютные игрушки, ретропредметы и этника, мастер-классы и музыка - вот что такое "Город Мастеров". Площадки расположены на территории Гостиного двора и Универмага "Уфа". Ярмарка проходит до 30 декабря.

Выставка-ярмарка «Свитербург»

За праздничным настроением непременно надо отправиться на новогоднюю ярмарку подарков ручной работы "Свитербург". Рождественские сувениры, елочные игрушки, натуральная косметика, одежда, аксессуары и многое другое вы найдете в Lifestyle центре "Башкирия". Пока вы совершаете покупки, у детей будет возможность пообщаться с Дедом Морозом и посетить различные мастер- классы. Ярмарка будет проводиться с 22 по 31 декабря.

Режим работы: 10:00-21:00.

Рождественская ярмарка в ТРЦ «Планета»

В ТРЦ «Планета» гостей ждут разнообразные товары новогодней тематики. Здесь вы можете приобрести подарок как для друзей и родных, так и для себя. Рождественская ярмарка поможет вам прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. На площадке будут представлены наливная парфюмерия, косметические наборы, карнавальные костюмы и даже цветные линзы, но и этими вещами ассортимент не ограничивается. Ярмарка расположится на -1 уровне ТРЦ «Планета» и будет радовать посетителей до 8 января 2019 года.

Режим работы: 10:00-22:00

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