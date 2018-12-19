Новогодние развлечения 2018-2019 в Уфе: программа мероприятий, куда сходить

До Нового года остается чуть меньше двух недель, и можно начинать планировать развлекательную программу на выходные. «Комсомолка» подготовила для вас подробную афишу мероприятий, куда вы можете отправиться всей семьей и весело провести время со своими детьми.

«Baby-елка»

Если у вас совсем маленький ребенок, это не повод грустить дома все праздничные дни. Для самых юных зрителей подготовили специальную музыкальную новогоднюю программу «Baby-елка». Сначала малышей ждет интерактивный утренник с традиционными хороводами вокруг елки, а затем маленьких зрителей и их родителей порадуют знаменитый джазмен Олег Киреев и группа «Орлан», которые исполнят самые знаменитые рождественские и новогодние мелодии.

Где: Башкирская филармония, ул. Гоголя, 58

Когда: 22 декабря, в 12.00

Цена: 1000 рублей.

Новогодний спектакль «Щелкунчик»

Ну, какой же новый год без любимой сказки про храброго Щелкунчика? В Молодежном театре детей и взрослых ожидает музыкальное представление, которое перенесет вас в мир волшебства и рождественской сказки. Перед началом каждого спектакля юных посетителей будет ждать новогодний хоровод с Дедом морозом, Снегурочкой и другими известными персонажами.

Когда: 24, 25 декабря, 3 - 12 января, начало в 10.00 и 13.00

Где: Молодежный театр, ул. Ленина, 62

Цена: 350 рублей.

Новогоднее шоу «Лыба»

Новогоднее шоу «Лыба», которое покажет театр «De Bufo» на сцене «Огней Уфы» - идеальный повод собраться всей семьей на новогодних праздниках и от души повеселиться над приключениями героев сказки, которые в поисках «лыбы своей мечты» вечно попадают в курьезные ситуации. Вас ожидают интерактивные игры, зажигательная дискотека и хоровод вокруг елки, который будет водить настоящий Дед Мороз.

Когда: 4 и 5 января, начало в 12.00 и 15.00

Где: РК «Огни Уфы», ул. 50 лет Октября, 19

Цена: 300-500 рублей.

«Мега елка»

На новогодние праздники всей семьей можно отправиться в цирк. Например, в цирке-шапито «Триумф» пройдет грандиозное преставление «Мега елка». Зрители отправятся в увлекательное путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. А экзотические звери и захватывающие выступления акробатов, гимнастов и эквилибристов приведут в восторг и детей, и взрослых.

Когда: 2 -13 января, начало в 12.00 и 17.00

Где: Цирк-шапито «Триумф», ул. Маршала Жукова, 30 в

Цена: 500-1500 рублей.

«Приключения Хрумки в зимнем лесу» в Планетарии

Новый год, сказка и космос – вот, что любят и взрослые, и дети. Новогодняя программа «Приключения Хрумки в зимнем лесу», которую подготовил уфимский Планетарий, не оставит равнодушным ни одного гостя, и в сказочной форме познакомит с удивительным миром космического пространства.

Когда: 2- 8 января, 15.00

Где: Планетарий, пр. Октября, 79/2

Цена: 200-250 рублей.

«Большая МультиЕлка. Школа волшебников»

Если вам наскучили традиционные «живые» спектакли, отправляйтесь с детьми во Дворец молодежи на мультимедийное представление «Большая МультиЕлка. Школа волшебников». Зрители попадут в школу магии и станут настоящими волшебниками, и даже получат собственную волшебную палочку, с помощью которой будут управлять временем и пространством. Каждый сможет сфотографироваться в сказочно оформленных фотозонах и принять участие в беспроигрышной лотерее.

Когда: 5 января, в 11.00, 13.00 и 15.00

Где: Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

Цена: 400-1200 рублей.

«Ми-ми-мишки: новогодний переполох»

На новогодних праздниках обязательно порадуйте детей и отправляйтесь в Дворец молодежи на спектакль «Ми-ми-мишки: новогодний переполох». Ребята встретятся с любимыми сказочными героями, примут участие в увлекательном квесте, узнают, как правильно вести себя в лесу и разжигать костер. Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток прилагаются.

Когда: 6 января, 11.00

Где: Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

Цена: 500-1500 рублей.

«Новый год наоборот»

В ГКЗ «Башкортостан» детей и их родителей ждет увлекательное представление «Новый год наоборот». Юные зрители узнают, что будет, если вдруг Снегурочка и ее сестричка Листовенка вздумают поменяться местами ? Удастся ли им помирить рассорившиеся месяцы и помочь отыскать потерявшегося Деда Мороза, без которого и Новый год не наступит, и праздника не будет.

Где: ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

Когда: 22-30 декабря, 2-7 января в 11.00 и 14.00

Цена: 250 - 350 рублей.

«Рождественское фикси-шоу : разбудить Деда Мороза»

Герои популярного мультсериала приглашают на интерактивное «Рождественское фикси-шоу: разбудить Деда Мороза». Вместе с любимыми фиксиками ребятам предстоит важное задание - найти украденную елку, починить волшебную машину исполнения желаний и помочь Снегурочке разбудить Дедушку Мороза , без которого праздник точно не начнется. Увлекательное новогоднее путешествие дополнят фиксипелки, интерактивные игры, фотосессия со скзочными персонажами и, конечно, хоровод вокруг нарядной елки в фойе. (3+)

Где: Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

Когда: 7 января в 11.00 и 14.00

Цена: 500 - 1500 рублей.

«Новогодний баттл»

Настоящее новогоднее шоу приготовили ребятам в «Конгресс-холле», где установлена одна из самых больших и красивых елок башкирской столицы. Юных зрителей ждет шоу с профессиональными танцами, живописными декорациями и красочными костюмами. А главных героев праздника тут будет несколько: и Дед Мороз, и Санта Клаус, а также их африканская и азиатская версия. А еще в самом настоящем баттле сразятся символы уходящего и наступающего года – собака и кабан. Так что скучать точно не придется!

Где: «Конгресс-холл», ул. Заки Валиди, 2

Когда: 2 - 7 января в 11.00, 13.30 и 16.00

Цена: 250-600 рублей.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОЕКТЕ НОВЫЙ ГОД 2018