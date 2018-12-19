Новогодние спектакли 2018-2019 в Уфе: афиша, билеты, расписание

Новогодние представления для малышей

Воспоминания детства о новогодней радости хранятся в сердце каждого человека. Сделайте этот праздник таким же незабываемым для ваших детей, погрузитесь с ними в атмосферу чуда и волшебства. Для самых маленьких зрителей и их родителей «Театр кукол» приготовил новогодний спектакль «Волшебные приключения игрушек». Представление позволит вам узнать все секреты мастерской Деда Мороза и многое другое.

Отправиться в увлекательное путешествие вместе с героями можно с 20 по 31 декабря или же в следующем году 2-8 января.

Стоимость билета от 150 до 250 рублей. Дети до 3 лет бесплатно.

Новогодние представления для желающих отдохнуть от суеты

Что случится, если времена года рассорятся? Когда мы будем праздновать новый год? Удовлетворить любопытство юных театралов способно представление «Новый год наоборот» в ГКЗ «Башкортостан». Необычная история о том, как и почему поменялись местами Снегурочка и Листвяночка и что из этого получилось. Спектакль подойдет как детям, так и взрослым, которые желают хотя бы на время забыть о делах и погрузиться в атмосферу волшебства.

Представление возможно посетить 26-29 декабря и с 3 по 7 января.

Стоимость билета от 250 до 350 рублей. Детям до 5 лет, не занимающим отдельного места, бесплатно.

Новогодние представления для любителей русского народного устного творчества

«Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе, красная?» – спросил у скромной Настеньки Морозко. Добрая сказка для детей и взрослых в исполнении артистов перенесет вас в волшебный мир хозяина холода, наполненный чудесами и приключениями. Представление, созданное по мотивам русской народной сказки, напомнит о том, что трудолюбие и истинная доброта всегда вознаграждаются.

Музыкальный спектакль возможно увидеть 23 декабря и 5, 13 января.

Стоимость билета 150 рублей.

Новогодние представления для тех, кто мечтает от души повеселиться

Если новогоднее настроение упорно вас избегает, то самый действенный способ прочувствовать дух праздника – окунуться в атмосферу сказки. В этом вам поможет музыкальное представление «Новогоднее волшебство, или 12 месяцев» в ГДК. Знакомая всем с детства сказка С. Я. Маршака, поставленная на сцене на современный лад, доставит удовольствие не только ребятам, но и их родителям. В программе - ёлка, представление на сцене, зажигательные песни и танцы, мультимедийные декорации и фотосессия с героями сказки.

Представление будет проходить 26, 29 декабря и 5 января. Стоимость билета 200 рублей. Дети до 5 лет бесплатно.

Коллективные заявки по номеру: 284-48-29

Театральная касса: (347) 284-48-21

Новогодние представления для поклонников научно-технического прогресса

Если сова все еще не принесла письмо из Хогвартса, а ждать уже невмоготу, то вам просто необходимо посетить мультимедийный спектакль «Большая МультиЕлка. Школа волшебников», который состоится 5 января во Дворце молодежи БГАУ. Зрители попадут в школу магии, где будут изучать заклинания перемещения во времени и управления природными явлениями. В спектакле используются новейшие технологии, которые применяются и в престижных европейских шоу. Эти технологии создают ощущение полного погружения в новогоднее приключение.

Стоимость билетов варьируется от 400 до 1200 рублей.

Детям до 3 лет, не занимающим отдельного места, бесплатно.

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