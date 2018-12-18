Полгода пролежал в коме: в Башкирии скончался молодой рабочий, разбившийся в шахте лифта

В начале октября «КП-Уфа» писала о 22-летнем жителе села Верхние Киги Денисе Х. Родственники и друзья тогда обращались ко всем неравнодушным жителям Башкирии помочь молодому парню: ведь из-за серьезных травм Денис находился на грани жизни и смерти и нуждался в дорогостоящем лечении и реабилитации. К сожалению, ни молитвы, ни собранные средства не помогли. На днях пришла печальная новость: через полгода после несчастного случая молодой человек скончался, так и не приходя в сознание.

НАШЛИ В ЛУЖЕ КРОВИ И ВСЕГО ПЕРЕЛОМАННОГО

Денис рано остался сиротой, но никогда не унывал: окончил школу, отслужил в армии и устроился на работу в автосервис. А через несколько месяцев парень решил попробовать свои силы за пределами Башкирии и по совету друга отправился в Челябинск, где местная компания набирала вахтовым методом рабочих.

- Нужно было ремонтировать лифты, да и платить хорошо обещали, - рассказывала тогда тетя Дениса Нуриза. – Племянник с радостью согласился, поскольку никогда не гнушался трудной работы.

И хотя Дениса так и не трудоустроили официально, парень с энтузиазмом принялся за работу. В тот злополучный день, 22 июня, парень вместе с напарником ремонтировал лифт в одной из челябинских многоэтажек. В какой-то момент напарник отлучился по делам в соседний подъезд, а когда вернулся, обнаружил Дениса лежащим внизу шахты лифта – всего переломанного и в луже крови. И хотя сейчас уже не добиться правды, но родные Дениса уверены: он работал без страховки, поскольку работодатели об этой «мелочи» не позаботились.

Фото: соцсети

ПОЛГОДА ПРОБЫЛ В КОМЕ

В критическом состоянии Дениса привезли в больницу. На парне не было живого места: перелом свода черепа, ушиб головного мозга, многочисленные переломы ребер, тазовых костей, копчика и ног. Во время подготовки к операции у молодого человека отказало сердце, и еще сорок минут врачи пытались реанимировать его. Но было поздно: Денис впал в кому, и больше уже из нее не выходил.

- Два месяца наш мальчик пролежал в челябинской клинике, а в конце августа мы на реанимомобиле перевезли его к нам в Нижние Киги, - рассказывала Нуриза. – Мы молились и верили, что Денис обязательно поправится. Ведь он такой еще молодой, организм у него крепкий, сильный. Все думали, что он скоро придет в себя.

Компания, где работал Денис, вины за собой не признала: выплатила жалкие крохи компенсации, перечислила несколько тысяч на лечение – и благополучно забыли о парне. Полгода его выхаживала тетя и двоюродные братья: кормили через зонд, меняли подгузники и убирали скопившуюся жидкость в дыхательных путях. Последнее время молодой человек лежал дома, поскольку в сельской больнице, к сожалению, врачи уже не могли ему помочь.

БЛИЗКИЕ ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРЯТ В СМЕРТЬ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА

Ничего не помогло: сердце Дениса остановилось, и он умер, так и не придя в сознание. Для всех сельчан эта новость стала настоящим шоком, ведь все искренне переживали за парня и желали ему скорейшего выздоровления.

- Спи спокойно, мой дорогой друг, мы всегда будем помнить о тебе. Каким ты был веселым, отзывчивым, как приходил по первой просьбе на помощь. Ты навсегда останешься в наших сердцах, - писали друзья Дениса на его странице в социальной сети.

Редакция «Комсомольской правды - Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего парня.