Куда сводить ребенка на елку в Уфе

Совсем немного времени остается до самого любимого детворой праздника - Нового года. Во многих торговых центрах башкирской столицы уже появились нарядные елки и открылись резиденции главного героя праздника - Деда Мороза, а в театрах готовятся показать юным зрителям самые лучшие зимние сказки. Выбор представлений огромный - на елку можно отправится и в театр, и в филармонию, и в цирк, и в музей.

"Главный новогодний утренник Уфы"

Настоящее праздничное шоу "Главный новогодний утренник Уфы" будет проходить в Башкирской филармонии. Здесь можно не только поводить хоровод вокруг нарядной елочки в компании Деда Мороза и Снегурочки, но и устроить настоящую фотосессию со сказочными героями. В программе также танцевальный флешмоб и показ мюзикла "Урал-бытыр и три богатыря", героям которого придется объединиться, чтобы спасти Новый год. (3+)

Башкирской филармония, ул. Гоголя, 58

23 - 30 декабря в 11.00, 13.00 и 15.00, 2 - 7 января в 12.00, 14.00 и 16.00

Билеты: 250 руб.

"Рождественское фикси-шоу: разбудить Деда Мороза"

Герои популярного мультсериала приглашают на интерактивное "Рождественское фикси-шоу: разбудить Деда Мороза". Вместе с любимыми фиксиками ребятам предстоит справиться с очень ответственным и важным заданием - найти украденную кем-то елку, починить волшебную машину исполнения желаний и помочь Снегурочке разбудить Дедушку Мороза , без которого праздник точно не начнется. Увлекательное новогоднее путешествие дополнят фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитов, фотосессия со сказочными персонажами и, конечно, хоровод вокруг нарядной елки в фойе. (3+)

Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

7 января в 11.00 и 14.00

Билеты: 500 - 1500 руб.

"Новогодний баттл"

Настоящее новогоднее шоу приготовили ребятам в "Конгресс-холле", где установлена одна из самых больших и красивых елок башкирской столицы. Юных зрителей ждет шоу с профессиональными танцами, массивными декорациями и красочными костюмами. А главных героев праздника тут будет аж несколько, ведь известно, что в разных странах поздравляет детей и взрослых не только Дедушка Мороз, но еще и Санта Клаус. А как выглядит азиатский или африканский Дед Мороз? Тем, кто попадет на это шоу, представится возможность увидеть их всех сразу, а еще посмотреть настоящий баттл, в котором сразятся символы уходящего и наступающего годов - собака и кабан. (6+)

"Конгресс-холл", ул. Заки Валиди, 2

22 - 30 декабря в 10.00, 13.30 и 15.30, 2 - 7 января в 11.00, 13.30 и 16.00

Билеты: 250-600 руб.

"Осторожно: Дед Мороз!"

Самых любознательных детишек можно отвести на елку в интерактивный музей "Интеллектус", там для маленьких "почемучек" приготовил специальную новогоднюю программу под названием "Осторожно: Дед Мороз!". Это будет научно-познавательное шоу - ребятам расскажут о природных стихиях, покажут интересные фокусы, предложат самим поучаствовать в различных научных экспериментах и каждому подарят умные подарки - научные шарады и головоломки, которые входят в стоимость билетов. Конечно, и главный сказочный персонаж - Дед Мороз и нарядная елка тоже обязательно будут. (12+)

Интерактивный музей "Интеллектус", ТЦ "Южный полюс", ул. Софьи Перовской, 52/2

22, 23, 29 и 30 декабря и 2 января в 13.00, 3-5 января в 13.00 и 15.00, 6-8 января в 13.00

Билеты: 350 - 550 руб.

"Новый год наоборот"

Поводить хоровод вокруг елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями можно и ГКЗ " Башкортостан", а еще посмотреть увлекательное представление "Новый год наоборот". Юные зрители узнают, что случится, если вдруг неизменная спутница Деда Мороза - Снегурочка и ее сестричка Листовенка вздумают поменяться местами? Удастся ли им помирить рассорившиеся месяцы и помочь отыскать куда-то запропастившегося Деда Мороза, без которого и Новый год не наступит, и праздника не будет. (3+)

ГКЗ " Башкортостан", ул. Ленина, 50

22-30 декабря, 2-7 января в 11.00 и 14.00

Билеты: 250 - 350 руб.

Новогоднее шоу "Лыба"

Театр "De Bufo" приглашает ребят на новогоднее шоу "Лыба", поставленной в лучших традициях клоунады. Вместе с забавными сказочными персонажами зрителям предстоит отправиться на один из самых загадочных континентов - в Арктику, поучаствовать в необыкновенной зимней рыбалке и поймать "лыбу" своей мечты. Хоровод вокруг нарядной елки и Дед Мороз со Снегурочкой тоже будут. (6+)

РК "Колизео", ул.50-летия Октября, 19

4 и 5 января в 12.00 и 15.00

Билеты: 300 - 500 руб.

"Baby-елка"

Для самых юных зрителей предназначена специальная музыкальная новогодняя программа "Baby-елка", которую можно посетить в рамках из популярного филармонического цикла для малышей и будущих мам "Музыку слушаем вместе". В начале гостей ждет веселая интерактивная программа в форме утренника с традиционными хороводами вокруг зеленой красавицы-елки, а затем маленькие зрители и их родители переместятся в малый зал филармонии, где их будет ждать знаменитый джазмен Олег Киреев и группа "Орлан", чтобы всем вместе повеселиться под самые знаменитые рождественские и новогодние мелодии. (1+)

Башкирская филармония, ул. Гоголя, 58

22 декабря в 12.00

Билеты: 1000 руб.

"Большая мультиелка : школа волшебников"

Герои всех популярных мультфильмов соберутся на большую мультиелку и пригласят всех желающих пройти обучение в школе волшебников. Этот интерактивный спектакль подойдет непоседам и тем, кто всегда мечтал очутиться в сказке. Ребята станут непосредственными участниками представления, с помощью волшебной палочки смогут управлять различными стихиями и помогут Деду Морозу отыскать его волшебный посох, без которого, как известно, нельзя зажечь елку. (6+)

Дворец молодежи, ул.50-летия Октября, 21

5 января в 11.00, 13.00 и 15.00

Билеты: 400 - 1200 руб.

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО

Новогодние представление "Как Кащей Бессмертный на Снегурочке женился" 22 декабря покажут в Театре юного зрителя (ул. Гагарина,16/2), начало в 12.00, а 29 и 30 декабря - в Досуговом центре Дворца культуры химиков (ул. Первомайская, 47), начало в 10.00 и 12.00. Цена билетов: 150 руб.

В Молодежном театре (ул. Ленина, 62) покажут новогоднюю феерию "Щелкунчик" в стилистике венецианского карнавала. Начало: 24 декабря в 10.00 и 12.30, 25 декабря в 10.00, 12,30 и 15.00, 3 января в 11.00, 13.30 и 16.00. А 9 января здесь можно увидеть рождественскую историю "Синяя птица" по сказке Метерлинка. Начало в 15.00. Цена билетов: 200 руб.

В Башкирском театре оперы и балета 30 декабря пройдет премьерный показ балета "Морозко", который поставлен силами учащихся Уфимского хореографического училища им. Рудольфа Нуреева. Начало в 11.00 и 14.00. Цена билетов: 200 - 1100 руб. А 12 декабря со школьниками можно сходить на оперу Николая Римского-Корсакова "Снегурочка". Начало в 18.00. Цена билетов: 150 - 800 руб.

С 22 по 31 декабря в lifestyle-центре "Башкирия" (ул. Менделеева, 205а) будет работать резиденция Деда Мороза - все желающие смогут сфотографироваться с главным героем праздника и получить от него сладкие подарки за стишки и песенки про Новый год. Прийти в гости к Деду Морозу можно: по будням - с 18.00 до 22.00, по выходным - с 14.00 до 17.00. Вход свободный.

До 27 декабря в Республиканском музее боевой славы (ул.Комарова, 7) можно поучаствовать в новогоднем квесте "Найди Деда Мороза", научиться мастерить оригинальные елочные игрушки. Квесты проводятся по предварительной записи для групп не менее десяти человек. Цена билетов: 150 руб.

В Городском дворце культуры (пр. Октября, 137) пройдут детские утренники "Новогоднее волшебство, или Двенадцать месяцев" по мотивам русских народных сказок. Начало представлений: 26 и 29 декабря в 14.00, 5 января в 17.00. Цена билетов: 200 руб.

Восточный клуб (ул. Гагарина, 29/1) 22 и 23 декабря приглашает юных горожан на новогодний бал-маскарад с героями сказки "Золушка". Программа рассчитана на зрителей разного возраста: 10.00 - от 1 до 2 лет, в 12.00 - 1,5- 3 года, 14.00 - 3-4 года, 16.00 - 5-8 лет. Цена билетов: 600 руб.

В Театре кукол (пр. Октября, 158) с 28 декабря по 8 января юных зрителей ждет нарядная елка, новогодние игры с Дедом Морозом и интерактивный спектакль "Волшебное приключение игрушек". Ребята побывают в мастерской главного героя праздника и научатся мастерить елочные игрушки. Начало представлений в 11.00, 14.00 и 17.00.Цена билетов: 250 руб.

В татарском театре "Нур" (ул.50 лет СССР, 36) тоже можно позволить хоровод у елки и посмотреть новогоднее представление "Дед Мороз - настоящий? ". Начало спектаклей: 23, 25 и 28 декабря в 10.30 и 13.00, 2 января в 14.00, 6 января 11.00, 14.00 и 17.00. Цена билетов: 150-170 руб.

Спектакль "Снежная королева" по сказке Ганса Кристиана Андерсена можно посмотреть в Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) 24 декабря в 11.00 и 15.00, 2 января в 14.00 и 18.00, 3 и 7 января в 11.30. Цена билетов: 200- 300 руб.

Цирк-шапито "Триумф" (ул. Маршала Жукова, 30 в) ждет всех на мега-елку и увлекательное представление с участием артистов московского цирка, дрессированными животными и клоунами. Начало программы: 2 января в 17.00, 3, 5 и 7 января в 12.00 и 17.00, 6 января в 17.00, 8 января в 12.00, 9 января в 18.00. Цена билетов: 500-1500 руб.