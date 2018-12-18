Новогодние выставки 2018-2019 в Уфе: афиша, билеты, расписание

В новогодние праздники освобождается большое количество свободного времени. Поээтому многие жители крупных городов задумываются, куда сходить на выставку в Уфе?

Мы решили помочь нашим читателям, и составили список наиболее интересных список новогодних выставок 2018-2019 в Уфе.

Фотовыставка «Фотографическое путешествие в страну самых высоких гор»

Самая «высотная» выставка Уфы проходит в галерее «Территории 3000». Выставка состоит красочного фотоотчета сделанного в горах Гималаев. Помимо живописных пейзажей, посетители смогут увидеть, как устроен быт и жизнь жителей горной местности.

Адрес: бизнес-центр «Территория 300», улица Менделеева, 134/7

Вход: бесплатный

Выставка «Арсенал русских царей и императоров»

На этой выставке гостям покажут экспонаты знаменитой Оружейной палаты. По словам организаторов, среди предметов экспозиции будет как холодное, так и огнестрельное оружие давних времен.

Некоторым экспонатам выставки Музеев московского Кремля почти 400 лет! Например, иранский клинок, который в 1675 году подарили царю Алексею Михайловичу

Адрес: Музей имени Нестерова, улица Гоголя, 77

Вход: 150 рублей

«Рождественская ярмарка в ТРЦ Планета»

На этой выставке жители и гости Уфы смогут приобрести товары новогодней и рождественской тематики. Взрослые смогут приобрести теплые вещи из шерсти – джемперы, варежки и носки. Для детей специально подготовят карнавальные костюмы и сладости.

Разумеется, что такая выставка будет бесплатной для всех. А вот за товары придется заплатить.

Адрес: ТРЦ «Планета», улица Энтузиастов, 20

Выставка «Тургенев и Аксаковы»

Эта выставка приурочена к 200-летию с года рождения Тургенева.

В экспозиции ее организаторы связали истории жизни Аксакова и Тургенева. Экспозицию поделили на две части. В первой рассказывается о дружбе двух писателей. Во второй говорится о дружбе их семей.

Адрес: Мемориальный дом-музей Аксакова, Расулева, 4

Вход: 150 рублей

Новогодняя ярмарка в ТЦ «МЕГА»

Эта ярмарка продлится все новогодние праздники – до 9 января. Посетители торгового центра смогут приобрести подарки для себя и своих близких – бижутерию, игрушки и украшения. Как и в случае с «Планетой», эта выставка бесплатна.

Адрес: улица Рубежная, 174