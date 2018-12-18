2018-12-19T08:27:15+03:00
Политика

Выбери политика года в Башкирии вместе с «Комсомолкой»!

«Школа российской политики» и «Комсомольская правда» проводят совместное голосование сразу по нескольким номинациям
Ильдар АХМАДЕЕВ
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В следующую среду, 26 декабря, в «Огнях Уфы» состоится «Новогодний политический баттл-шоу». Выпускники «Школы российской политики» вместе со своими опытными коллегами проведут благотворительный аукцион, конкурс на лучший политический анекдот, а также вручат статуэтки победителям конкурса «Политик года».

Решать, кто достоин этой символической, но все-таки приятной награды, будете решать вы, наши читатели. Кандидаты были отобраны экспертами «Школы российской политики». Предлагаем вам проголосовать за одного из кандидатов по каждой из номинаций.

Узнать подробнее о каждом кандидате вы можете под формой для голосования.

«Молодой политик»

Владимир Яковлев - Депутат Государственного Собрания - Курултая.

Элина Хисамова – пиар-менеджер ФК «Уфа».

«Политик-оратор»

Ленара Иванова – вице-премьер Башкирии, ранее занимала пост министра семьи и труда,

Эльвира Аиткулова – депутат Курултая.

«Политик-музыкант»

Айдар Галимов – певец, народный артист Башкирии, депутат Курултая.

Ростислав Мурзагулов – председатель совета директоров «Башинформ»

«Политик спортсмен-альпинист»

Александр Сидякин – руководитель Администрации Главы Башкирии,

Андрей Иванюта – депутат Курултая, бывший министр спорта.

«Политик-медиатор»

Рафаиль Гибадуллин – бизнес-омбудсмен Башкирии,

Азат Фазлыев – председатель ТПП РБ.

«Политик-лоббист»

Андрей Назаров – сопредседатель «Деловой России»

Рафаэль Марданшин – депутат Госдумы.

«Политик-блогер»

Евгения Куцуева – пресс-секретарь ТПП РБ, руководитель Всероссийской Школы блогеров.

Ростислав Мурзагулов - председатель совета директоров «Башинформ».

«Политик-депутат»

Павел Качкаев – депутат Госдумы,

Артур Хазигалеев – депутат Горсовета.

Сам же баттл стартует 26 декабря в 19:00.Справки и запись по телефонам 298-26-18 или 274-04-81.

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