Выбери политика года в Башкирии вместе с «Комсомолкой»!
В следующую среду, 26 декабря, в «Огнях Уфы» состоится «Новогодний политический баттл-шоу». Выпускники «Школы российской политики» вместе со своими опытными коллегами проведут благотворительный аукцион, конкурс на лучший политический анекдот, а также вручат статуэтки победителям конкурса «Политик года».
Решать, кто достоин этой символической, но все-таки приятной награды, будете решать вы, наши читатели. Кандидаты были отобраны экспертами «Школы российской политики». Предлагаем вам проголосовать за одного из кандидатов по каждой из номинаций.
Узнать подробнее о каждом кандидате вы можете под формой для голосования.
Выбери политика года в Башкирии вместе с «Комсомолкой»!.Голосуй за политика года!. Your turn!
«Молодой политик»
Владимир Яковлев - Депутат Государственного Собрания - Курултая.
Элина Хисамова – пиар-менеджер ФК «Уфа».
«Политик-оратор»
Ленара Иванова – вице-премьер Башкирии, ранее занимала пост министра семьи и труда,
Эльвира Аиткулова – депутат Курултая.
«Политик-музыкант»
Айдар Галимов – певец, народный артист Башкирии, депутат Курултая.
Ростислав Мурзагулов – председатель совета директоров «Башинформ»
«Политик спортсмен-альпинист»
Александр Сидякин – руководитель Администрации Главы Башкирии,
Андрей Иванюта – депутат Курултая, бывший министр спорта.
«Политик-медиатор»
Рафаиль Гибадуллин – бизнес-омбудсмен Башкирии,
Азат Фазлыев – председатель ТПП РБ.
«Политик-лоббист»
Андрей Назаров – сопредседатель «Деловой России»
Рафаэль Марданшин – депутат Госдумы.
«Политик-блогер»
Евгения Куцуева – пресс-секретарь ТПП РБ, руководитель Всероссийской Школы блогеров.
Ростислав Мурзагулов - председатель совета директоров «Башинформ».
«Политик-депутат»
Павел Качкаев – депутат Госдумы,
Артур Хазигалеев – депутат Горсовета.
Сам же баттл стартует 26 декабря в 19:00.Справки и запись по телефонам 298-26-18 или 274-04-81.