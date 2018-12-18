Мэрию башкирского города обвиняют в установке елки, срубленной на кладбище

Мэрию башкирского Стерлитамака обвиняют в том, что они якобы спилили елку на кладбище, и установили дерево на потеху местной детворе к Новому году.

КЛАДБИЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Странная для небольшого городка история произошла на минувших выходных. В Стерлитамаке, как в остальных городах страны, принялись украшать улицы к Новому году. В одном из дворов по улице Жуковского администрация города обустроила ледовый городок и установила новогоднюю елку. Короче, создали праздничную атмосферу.

Вот только среди жильцов нашелся тот самый «Гринч», который испортил всем праздник. Местный общественник, скрываюший свою личность за «фейковым» аккаунтом, раскрыл всем остальным тайну – лесную красавицу злые чиновники, якобы, спилили на кладбище!

Кто-то уже «подписа» спиленную елку

- Рабочие, которым приказали установить во дворе елку, пришли вечером на кладбище в Красном пролетарии и спилили елку, которая уже много лет росла на могиле заслуженного архитектора Стерлитамака Юрия Подрядова. Один из очевидцев спросил у рабочего, мол, зачем это они пилят дерево – те ответили, что на Новый год! – заявил общественник.

Уже после этого дерево якобы привезли во двор жилого дома и начали устанавливать. Вот только узнав, что в интернете назревает скандал, таинственные рабочие в срочном порядке выкинули ее в сторону. На место «кладбищенской» елки установили другую елку, явно попроще.

ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

В качестве доказательства молодой человек приложил фотографии с места установки елки и кладбища.

Мэрию тут же начали обвинять во всех смертных грехах – мол, деньги на закупку елки «попилили», а детей отравили «нехорошим» духом погоста. Хорошо, что еще не пригласили на место священника и муллу, дабы «почистить территорию».

Внешне пень и срубленная елка похожи

- Елка действительно лежит в стороне от городка, а на ту, что наспех установили, без слез не взглянешь! Тощая! – возмущается местная жительница Эльвира.

После этого бесстрашный общественник нанес администрации еще один «удар». Мужчина не поленился, и сфотографировал пень на кладбище, и ель, которая лежит на детской площадке. Судя по кадрам, размеры ствола дерева частично совпадают.

Вскоре высказались и родственники городского архитектора, на чьей могилке 25 лет росла елка. Дочь заслуженного жителя Стерлитамака Анжела Подрядова объяснила, что злополучное дерево уже давно беспокоило их семью – корни начали портить могилу. Тогда они решили избавиться от елки, и оставили заявку в коммунальной службе. Логично, что в семье архитектора не хотели, чтобы дерево с кладбища оказалось на детской площадке.

ОФИЦИАЛЬНО

Удивительно, но власти города оперативно отреагировали на происшествие. В администрации дали комментарий.

- Уважаемые жители города. Мы ценим каждое мнение, в том числе то, которое нас критикует. Сейчас нельзя показать фотографию обрубка елки, и обвинить кого-то в ее незаконном спиле. Фото, размещенное в интернете, взято с украинского сайта, - объяснили глава пресс-службы города Ильгиз Еналиев. – Что касается наших городков, то каждая наша елка имеет достойное происхождение. Подтверждающие документы мы может представить при личном обращении. Посещайте ледяные городки и горки без страха и переживаний!

КСТАТИ

В МВД Башкирии начали проверку по факту самовольной вырубки дерева на территории городского кладбища. Сейчас полицейские устанавливают, кто из жителей города может быть причастен к происшествию.