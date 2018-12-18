2018-12-19T08:25:04+03:00
Общество

УРАЛСИБ поддерживает малый бизнес

В Уфе на Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили ключевые точки роста и возможности развития российской экономики
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце прошлой недели башкирская столица на три дня превратилась в мозговой центр - в Уфе состоялся XIII съезд лидеров Общероссийской Организации «ОПОРА РОССИИ». Предприниматели, общественные деятели и политики собрались в Курултае Башкирии, чтобы обсудить перспективы развития экономики.

Поддержали мероприятие не только власти Башкортостана, но и один из крупнейших банков страны - ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для УРАЛСИБА работа в сегменте малого и среднего бизнеса - одно из фокусных направлений. Банк сегодня входит в Топ-5 по объему кредитования МСБ. Только в Башкортостане его клиентами являются 20 тысяч малых предприятий, а в целом по стране у банка более 100 тысяч активных клиентов из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2018 году УРАЛСИБ выдал более миллиарда кредитов субъектам малого предпринимательства республики, привлек около пяти тысяч новых клиентов.

Спикерами форума стали Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, заместитель гендиректора «Корпорации «МСП» Наталья Ларионова, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ляйсан Николаева, заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев, председатель правления банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

С приветственным словом к участникам обратился ВРИО главы Башкирии Радий Хабиров. Он отметил высокую роль «ОПОРЫ РОССИИ» в улучшении инвестиционного климата республики и поделился планами на будущее.

- Мы постараемся сделать так, чтобы бизнес получил справедливые возможности доступа ко всем ресурсам, которыми обладает республика, - заявил Радий Хабиров, открывая пленарное заседание.

Повесткой первого дня съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» стало обсуждение возможных точек роста российской экономики. Большинство спикеров сошлись во мнении: именно малый и средний бизнес призван стать одним из главных источников и проводников экономического роста.

- В следующем году малый бизнес сможет получить кредиты на сумму 1,1 трлн рублей под 8,5%, - рассказал о запланированных изменениях Александр Калинин.

Председатель правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров рассказал о перспективах развития взаимодействия с сегментом малого бизнеса.

- В нашем стратегическом плане на 2019-2021 годы малый бизнес занимает особое место. И некоторые продукты, такие, например, как гарантии для малого бизнеса, мы будем развивать опережающими темпами.

Как отметил Константин Бобров, УРАЛСИБ стремится выстраивать с бизнесом партнерские отношения, предлагая комплексные решения, закрывающие полный спектр потребностей клиентов на всех этапах развития. Уже сегодня в банке предприниматели могут получить кредитные продукты и пакеты услуг для бизнеса, РКО, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить консультацию при выборе программы господдержки.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Вице-премьера Башкирии заметили в эконом-классе самолета
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Уфе на пожаре в многоэтажке пострадали мужчина и женщина
В Башкирии перекроют движение по Бельскому мосту
В Уфе задержали мигранта, торговавшего насваем
«Салават Юлаев» уступил ХК «Сочи» на выезде
В Башкирии за капремонт дворца культуры оштрафовали директора
На концерте Радика Юльякшина эвакуировали зрителей из-за сообщения о бомбе
Уфимцев приглашают продегустировать еду из школьных столовых
В Башкирии похолодает до -27 градусов
В 2019 году на жилье для многодетных семей выделят полмиллиарда рублей
Налогового инспектора из Башкирии задержали при получении крупной взятки
В Уфе осудили сотрудницу полиции за разглашение гостайны
Уфимский художник подарил мировой рэп-звезде его портрет
Мэр Уфы о послании Радия Хабирова: «Мы уже начали работу»
В Уфе вандалы разрушили ледовые городки и скульптуры
В уфимской многоэтажке загорелась квартира: эвакуировали пять человек
В Башкирии директор кафе пыталась откупиться взяткой за продажу алкоголя подростку
Банк УРАЛСИБ выступил партнером XIII Съезда лидеров Общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ»
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка