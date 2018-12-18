УРАЛСИБ поддерживает малый бизнес

В конце прошлой недели башкирская столица на три дня превратилась в мозговой центр - в Уфе состоялся XIII съезд лидеров Общероссийской Организации «ОПОРА РОССИИ». Предприниматели, общественные деятели и политики собрались в Курултае Башкирии, чтобы обсудить перспективы развития экономики.

Поддержали мероприятие не только власти Башкортостана, но и один из крупнейших банков страны - ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для УРАЛСИБА работа в сегменте малого и среднего бизнеса - одно из фокусных направлений. Банк сегодня входит в Топ-5 по объему кредитования МСБ. Только в Башкортостане его клиентами являются 20 тысяч малых предприятий, а в целом по стране у банка более 100 тысяч активных клиентов из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2018 году УРАЛСИБ выдал более миллиарда кредитов субъектам малого предпринимательства республики, привлек около пяти тысяч новых клиентов.

Спикерами форума стали Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, заместитель гендиректора «Корпорации «МСП» Наталья Ларионова, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ляйсан Николаева, заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев, председатель правления банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

С приветственным словом к участникам обратился ВРИО главы Башкирии Радий Хабиров. Он отметил высокую роль «ОПОРЫ РОССИИ» в улучшении инвестиционного климата республики и поделился планами на будущее.

- Мы постараемся сделать так, чтобы бизнес получил справедливые возможности доступа ко всем ресурсам, которыми обладает республика, - заявил Радий Хабиров, открывая пленарное заседание.

Повесткой первого дня съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» стало обсуждение возможных точек роста российской экономики. Большинство спикеров сошлись во мнении: именно малый и средний бизнес призван стать одним из главных источников и проводников экономического роста.

- В следующем году малый бизнес сможет получить кредиты на сумму 1,1 трлн рублей под 8,5%, - рассказал о запланированных изменениях Александр Калинин.

Председатель правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров рассказал о перспективах развития взаимодействия с сегментом малого бизнеса.

- В нашем стратегическом плане на 2019-2021 годы малый бизнес занимает особое место. И некоторые продукты, такие, например, как гарантии для малого бизнеса, мы будем развивать опережающими темпами.

Как отметил Константин Бобров, УРАЛСИБ стремится выстраивать с бизнесом партнерские отношения, предлагая комплексные решения, закрывающие полный спектр потребностей клиентов на всех этапах развития. Уже сегодня в банке предприниматели могут получить кредитные продукты и пакеты услуг для бизнеса, РКО, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить консультацию при выборе программы господдержки.

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