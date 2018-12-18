«Башнефть» наращивает прибыль и снижает долговую нагрузку

В минувшую пятницу, 14 декабря, в Уфе состоялось внеочередное общее собрание акционеров «Башнефти». Наиболее интересной частью мероприятия, помимо решений собрания о новом составе Совета директоров, была информация о развитии компании в структуре «Роснефти» и синергетическом эффекте интеграции, которая началась более двух лет назад.

ЗАПАСЫ НЕФТИ РАСТУТ

Первым перед акционерами компании выступал председатель правления «Башнефти» Андрей Шишкин. Он рассказал об успехах промышленников и новых достижениях. Так, за 11 месяцев 2018 года «Башнефть» не только добыла 17,3 млн тонн нефти, но и открыла 81 новую продуктивную залежь, запасы нефти в которых оценивается в 19 млн тонн.

- Таким образом, коэффициент замещения запасов превысит 100%, - отметил Шишкин.

За те же 11 месяцев заводы компании переработали 16,4 млн тонн нефти, глубина переработки составил 82,8%. Объем розничной реализации вырос на 13,2%, причем все эти цифры назвать окончательными нельзя. Собрание акционеров проходило в декабре и результаты подведены без учета последнего месяца 2018 года.

ПРИБЫЛЬ ВВЕРХ, ДОЛГИ – ВНИЗ

Успели нефтяники посчитать и финансовую сторону итогов производственной деятельности – она оказалась очень успешной.

- Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2018 года достигла 75 млрд рублей, что на 73,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, - сообщил Андрей Шишкин. - Хорошие финансовые результаты позволили выплатить акционерам в 3 квартале высокие дивиденды в размере 28,2 млрд рублей, - продолжил глава компании.

Немаловажно будет отметить, что наряду с ростом прибыли «Башнефть» сумела за 9 месяцев текущего года снизить чистый долг в 2,5 раза! Очевидно, что финансовая устойчивость в компании в этом году еще более укрепляется.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Особое внимание мы уделяем совершенствованию нашего нефтеперерабатывающего комплекса, - заявил председатель правления «Башнефти», - Компания продолжает реализацию важнейших проектов по модернизации производства.

Для уфимцев это не стало новостью. Десятки тысяч жителей нашего города работают на заводах северной промзоны и, конечно же, знают о завершении строительства новой установки кумола на «Уфаоргсинтезе» и реконструкции системы биологических очистных сооружений на «Уфанефтехиме». Врио главы региона Радий Хабиров в первый же свой рабочий день посетил именно этот стратегически важный для экологии республики комплекс.

- Уровень утилизации попутного газа в Башкирии достиг 94%, завершается проектная работа по строительству установки переработки нефтешламов на «Уфанефтехиме», продолжаются работы по мониторингу состояния, ремонту и замене трубопроводов, - отметил Андрей Шишкин.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

С успехами все понятно, мало кто сомневался в том, что после интеграции «Башнефти» в крупнейшую нефтяную компанию страны, результаты будут только расти. Но что с социальной составляющей? Ведь «Башнефть» всегда славилась поддержкой республики.

- Мы продолжаем и будем только развивать нашу совместную работу с республикой, - пояснил Андрей Шишкин. – Только за 11 месяцев 2018 года мы перечислили 340 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. 50,5 млрд рублей составили прямые налоговые отчисления в бюджет Башкирии, по этому показателю у нас 147%-ный рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доля «Башнефти» в налоговых доходах бюджета республики достигла 27%.

Кроме того, в 2018 году продолжилась реализация соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном, в рамках которой «Башнефть» ежегодно на направляет 4 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры и развития спорта республики.

За 11 месяцев 2018 года компания профинансировала более 80 социально важных объектов. Среди них – новая ледовая арена в Кумертау, обновленная хоккейная арена в Туймазах, школы, детские сады, больницы, дороги и мосты. Благодаря «Башнефти» в Уфе близится к завершению строительство долгожданной Тимашевской развязки.

В НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОШЛИ ДВА НОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАШКИРИИ

Завершилось собрание акционеров перевыборами совета директоров.

В обновленный состав совета директоров вошли два представителя региона – исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Олег Полстовалов и экс-глава республики Рустэм Хамитов.