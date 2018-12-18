«Доступный бизнес-класс»: квартиры в престижных районах Уфы от 2,4 млн рублей

Ситуация изменилась после появления в Уфе новостроек формата «доступный бизнес-класс», которые сочетают характеристики престижного жилья и ценовые преимущества.

Ещё 5 лет назад в Уфе почти не было предложений квартир в историческом центре или экологичных кварталах Зелёной рощи по цене ниже 3,5 млн рублей. Ситуация изменилась после того, как в городе появились первые новостройки формата «доступный бизнес-класс», в котором сочетаются качество жилья бизнес-класса и ценовые преимущества.

Первые в Уфе новостройки формата «доступный бизнес-класс» - это жилой комплекс «Дом на Ленина» рядом с Парком им. Якутова и жилой комплекс «Эрмитаж Зелёная Роща» в 5 минутах от ТРЦ «Иремель» и исторического центра. Объекты такого типа отвечают всем стандартам бизнес-класса: расположение в престижном районе с развитой инфраструктурой, высота потолков от 2,7 метров, премиальная отделка холлов, консьерж-сервис и современные системы безопасности, подземный паркинг, бесшумные скоростные лифты и отличные видовые характеристики.

Все эти преимущества недвижимости бизнес-класса сегодня доступны по цене от 2,36 млн в «Доме на Ленина» и 2,5 млн в ЖК «Эрмитаж Зелёная Роща». Экономия бюджета покупки достигается за счёт продуманных планировочных решений. В таких домах спроектированы большие студии с удобной обеденной зоной, двухкомнатные и трёхкомнатные смарт-квартиры с просторной кухней-гостиной. Поэтому покупатели жилья в новостройках «доступного бизнес-класса» смогут получить максимум преимуществ, не переплачивая за бесполезный метраж («кладовки», нефункциональные длинные коридоры, проходные комнаты и т.п.).

ЖК ЭРМИТАЖ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

Выгода достигается и за счёт эксклюзивных финансовых программ для покупателей жилья формата «доступный бизнес-класс». «На все объекты такого типа мы предлагаем ипотеку без первого взноса, классическую ипотеку от 15 банков-партнёров и программы рассрочки на период строительства на индивидуальных условиях», - отметил Владимир Ширяев, директор агентства недвижимости «Отдел продаж Новостроек», которое выступает эксклюзивным дилером новостроек формата «доступный бизнес-класс» в Уфе.

Агентство «Отдел продаж Новостроек» оказывает полный цикл услуг по продаже квартир в новостройках: подбор квартир от 15 ведущих застройщиков Уфы, экскурсии на объекты на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, оформление ипотеки с ускоренными сроками рассмотрения, и регистрация договоров в Росреестре. В «Отделе продаж Новостроек» работают 10 опытных менеджеров по реализации недвижимости, ипотечный брокер и сотрудник МФЦ. В офисе агентства есть уютный детский уголок и интерактивные дисплеи с каталогом новостроек Уфы.

Официальный сайт агентства: новостройки102.рф

Телефон «Отдела продаж новостроек»: +7 (347) 225-06-47

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