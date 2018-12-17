Отдел полиции, который возглавлял один из обвиняемых в изнасиловании офицеров, освятили батюшка и мулла

Похоже, что изнасилованная своими начальниками молодая дознавательница из Уфы окончательно пришла в себя и готова вернуться на работу. Почти два месяца девушка залечивала свои душевные раны и увечья в одном из закрытых уфимских госпиталей, но теперь готова вернуться обратно, чтобы доказать всем – она сильная!

Подготавливать почву для возвращения 23-летней Гузель (имя изменено – ред.) вызвались ее адвокат Ирина Валиева и родная мать девушки: они пришли в отдел ОВД по уфимскому району и потребовали у нового начальника Гузель, чтобы дознавательницу никто не донимал с расспросами и непристойными намеками.

- Четко дали понять – кто будет косо смотреть на Гузель или посмеиваться за ее спиной – тому крепко не поздоровится, - рассказывает близкий друг одного из обвиняемых в изнасиловании офицеров Андрей Шурухин. – Мол, девочка и так много пережила, и сейчас боится, что ее будут травить. Да кто вообще к ней теперь подойдет – вдруг тоже в приставаниях обвинят.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ С ГУЗЕЛЬ В ОДНОМ ОТДЕЛЕ

Вот только незадача – сами полицейские не то чтобы непристойности, они даже «Привет» ей сказать боятся. В отделе МВД по Уфимскому району настоящая паника, сотрудники собирают подписи под петицией, в которой требуют перевести дознавательницу в другой отдел.

- Никто из местных полицейских не хочет повторить судьбу своих начальников, - говорит Шурухин. - Там все теперь жутко боятся, что она и их подставит, под суд подведет. Мало ли, окажутся с ней в одной комнате, а затем на них наручники наденут!

Недовольно коллеги и тем, что ни Гузель, ни ее подругу Тамару не уволили со службы за распитие спиртных напитков. А ведь этот факт не отрицает никто, в том числе сама сторона обвинения.

- Странно, да: значит, всех троих начальников уволили за неподобающее поведение и пьянство на рабочем месте, а эта красавица и ее подружка продолжают работать в органах, - возмущается Андрей Шурухин. – Тамара так вообще уже через пару дней на работу вышла, как ни в чем не бывало. Сейчас она под подпиской о неразглашении, но и так все понятно, что дело просто замяли.

Друг обвиняемых в изнасиловании офицеров напомнил, что в отношении Гузель уже поступала служебная записка. На корпоративе в честь сотрудников правоохранительных органов девушка напилась и приставала к своим коллегам, а получив отказ, прыгнула в свой автомобиль и поехала домой.

- Ее пытались остановить, один из коллег даже поехал следом, чтобы та никуда не врезалась – так девушка разбила ему машину и ничего, все с рук сошло, - вздыхает Шурухин.

В ОТДЕЛ ВЫЗВАЛИ БАТЮШКУ И МУЛЛУ

А вот в соседнем Кармаскалинском районе решили вытравить «дух алкоголизма и порока» при помощи небесных сил. Именно здесь работал Салават Галиев, один из подозреваемых по делу об изнасиловании. Коллектив уверен, что на отдел навели порчу и даже пригласили к себе муллу (мусульманского священника – Прим.Ред.) и православного батюшку.

Как сообщает источник, бородатые священнослужители в рясах и чалмах ходили по кабинетам, крестили углы, окуривали свечами, читали молитвы и просили у высших сил изгнать беса-искусителя, витающего в отделе.

- Дали наказ полицейским не блудить друг с другом и не насильничать, мол, это грех большой, - рассказывает источник. – За праведное поведение пообещали, что и раскрываемость преступлений сразу вырастет, и начальника оправдают и отпустят.

Кстати, не за горами и 31 декабря - день, когда должна решиться дальнейшая судьба арестованных экс-полицейских. Например, Андрей Шурухин убежден, что вся троица выйдет на свободу - мол, как ни пытались следователи найти хоть какую-то зацепку, но ничего у них не вышло. Собранные адвокатами доказательства невиновности Матеева. Галиева и Яромчука оказались достаточными, чтобы их в ближайшее время оправдали и освободили из-под ареста. «КП-Уфа» продолжает следить за развитием этой нашумевшей скандальной истории.

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