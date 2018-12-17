Мамы бились в истерике и пытались прорваться в дом: в страшном пожаре в Башкирии погибли трое маленьких детей

Страшная трагедия разыгралась на этих выходных в Туймазинском районе республики. В ночь на воскресенье, 16 декабря, в селе Кандры вспыхнул бревенчатый одноэтажный дом. Перепуганные соседи вызвали пожарных: через двадцать минут огонь удалось сбить, а к четырем часам утра – и потушить полностью. Среди обуглившихся развалин спасатели обнаружили тела трех маленьких детей: малыши задохнулись от угарного газа…

Самое страшное, что матери погибших детей в момент пожара находились в соседнем доме, но прибежали, когда уже дом был объят пламенем. Обезумевшие женщины пытались прорваться внутрь, но было слишком поздно.

«ДУШИ НЕ ЧАЯЛА В СВОИХ ДЕТЯХ»

Сгоревший дом принадлежал 26-летней Елене Г., которая проживала там с двумя маленькими детьми: четырехлетней Ниной (здесь и далее имена детей изменены – ред.) и двухлетним Олегом. Соседи рассказывают, что Лена – добрая и веселая женщина, но в последнее время пристрастилась к алкоголю.

Родные убеждены, что Елена любила своих детей, но алкоголь и дурная компания сбили ее с толку

- Уж не знаю, что с Леной случилось, - вздыхает знакомая женщины Алина. – Она же в детях души не чаяла, баловала их, как могла. Детки всегда чистые были, опрятные, одеты, как с картинки. В садике воспитатели на них нарадоваться не могли – смышленые и общительные. А сама Лена, как с мужем разошлась, часто пить стала, нигде не работала. Ее даже на учет осенью поставили, как неблагополучную.

Соседи подтверждают, что органы опеки действительно навещали Елену, но поводов изъять детей не находили. В доме всегда было чисто и прибрано, дети сытые и умытые – значит, все в порядке. С отцом детей Елена развелась, и мужчина не принимал участия в жизни малышей, ссылаясь на тяжелое материальное положение и вечную занятость.

А пару месяцев назад Елена познакомилась с 30-летней Эльвирой. Женщина тоже жила В Кандрах и воспитывала двух дочерей: 13-летнюю Гульнару и четырехлетнюю Алину. Отношения с мужем у Эльвиры не ладились, и пока мужчина сутками пропадал на работе, женщина частенько топила свою грусть в алкоголе. В Елене Эльвира быстро почувствовала родственную душу и почти каждый вечер навещала свою новоявленную подругу, чтобы поболтать «о женском». Посиделки нередко затягивались на несколько дней, но дети всегда находились под присмотром.

Елена стояла на учете, как неблагополучная мать

ОКАЗАЛИСЬ ЗАПЕРТЫМИ В ОГНЕННОЙ ЛОВУШКЕ

В тот роковой вечер Эльвира снова пришла с младшей дочерью в гости к Елене. Сначала женщины выпивали на кухне, пока дети весело возились в комнате. Потом, наказав младшим ложиться спать, подруги отправились в соседний дом, где продолжили веселье.

Около трех часов ночи соседка Елены проснулась от стука в дверь. Обезумевшая растрепанная женщина плакала и кричала, что дом горит, и нужно срочно вызвать пожарных. Выглянув в окно, соседка обомлела: дом полыхал, словно спичка, а всю улицу затянул густой черный дым.

- Мы выбежали на улицу, уже подъехали пожарные и стянулись другие сельчане, - рассказывает очевидица пожара. – Огонь был очень сильный, и к дому уже нельзя было подступиться. Лена и ее подруга бились в истерике, плакали и пытались зайти вовнутрь, но их не пускали. Они кричали, что там дети, что они сгорят заживо. Было видно, что обе были сильно пьяны… Это очень страшное зрелище, не представляю даже, что они чувствовали в этот момент.

- Сообщение о пожаре в Кандрах поступило на пульт диспетчера около 02:53 часов, - сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. - На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты в составе 5 единиц техники и 11 человек личного состава. Дом из шпальных конструкций площадью 80 квадратных метров тушили до 4 часов утра. Еще чуть больше часа продолжалась проливка здания и разбор завалов.

По предварительным данным, дети уронили телевизор, и тот загорелся

Когда пожарным наконец удалось потушить пламя и войти вовнутрь, они обнаружили три маленьких обгоревших тела.

- Вид, в котором предстали дети, не для слабонервных. Две девочки застыли, обнявшись в кресле. Мальчик застыл, втиснувшись головой под тазик, - рассказал глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По предварительным данным, дети играли в комнате и случайно опрокинули телевизор. Тот загорелся, и малыши, испугавшись, решили спрятаться в комнатке, переоборудованной под котельной. Ребята оказались запертыми в огненной ловушке и задохнулись, отравившись угарным газом. Страшно представить, какой ужас и отчаяние испытали крохи в последние минуты своей жизни…

«БАБУШКА АЛИНЫ УПАЛА В ОБМОРОК, УЗНАВ О СМЕРТИ ЛЮБИМОЙ ВНУЧКИ»

Не менее тяжело восприняли новость родственники четырехлетней Алины. Бабушка, к которой девочка приезжала каждые выходные в деревню, упала в обморок, узнав о смерти любимой внучки.

- Алина была близкой подругой нашей дочери, - рассказывает Владислав С. – Она все лето проводила в деревне: девочки гоняли на велосипедах, играли в песочнице. Очень шустрая девочка была, бойкая и смышленая. Хорошо разговаривала для своего возраста, и даже учила нашу дочку правильно произносить звуки. А в эти выходные Алина не приехала… Мы так ждали ее, в гости хотели позвать – а на утро такая новость. Просто в голове не укладывается, как вообще такое могло произойти.

В страшном пожаре Эльвира потеряла свою младшую дочь

Мужчина рассказывает, что и подумать не мог, что мать девочки увлекается алкоголем. Всегда трезвая, приветливая, она часто приезжала с дочерью в деревню, чтобы погостить у родственников. Муж женщины также производил самое благоприятное впечатление: работящий, ответственный. Семья – загляденье, да и только. А что в запой уходит – так это злые языки болтают. Выпивала – да, но детей никогда без присмотра не оставляла.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

После трагического происшествия в Кандрах по поручению главы региона Радия Хабирова провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На место происшествия немедленно выехали начальник главного управления республиканского МЧС Марат Латыпов и председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. В ходе заседания обсуждались вопросы профилактики гибели детей на пожарах и как предотвратить в дальнейшем подобные трагедии. Снова поднялся вопрос о необходимости обеспечения семей с детьми пожарными извещателями.

Происшествием заинтересовались и следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

От бревенчатого домика остались лишь обугленные развалины

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы с целью установления причины смерти детей и возгорания жилого дома, опрашиваются очевидцы и законные представители погибших, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Устанавливается, по какой причине малолетние дети были оставлены без присмотра взрослых, а также иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии.

Отмечается, что опросить матерей погибших детей сразу не удалось – те находились в состоянии шока и сильного алкогольного опьянения.

НА ПОХОРОНЫ ДЕТЕЙ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ ВСЕМ СЕЛОМ

Смерть маленьких детей стала общим горем для всех жителей Кандров. Никто не остался равнодушным к произошедшей трагедии. Многие винят в произошедшем безответственных матерей, которые оставили детишек одних дома, а сами отправились веселиться.

- Горе-мамаши, сами спаслись, а ангелочки погибли. Напились, как свиньи, и оставили детей одних без присмотра в два часа ночи. Нет таким женщинам оправдания! Берегите своих детей, мы за них в ответе, - пишет жительница Кандров Айгуль Х.

- Я там была вовремя во время тушения пожара. На это было ужасно смотреть. Дом вовсю полыхал, а мамаши, поняв свою оплошность, бились в истерике. Господи, бедные дети, как их жаль, - вздыхает Эльвира З. - Про мамаш и говорить не хочется, детей не вернуть. Бог им судья!

Похоронами погибших детей занялись родственники Елены: было решено похоронить малышей рядом. Многие сельчане приняли участие в сборе и пожертвовали деньги на организацию похорон. Вот только когда родным отдадут тела погибших – пока неизвестно. Сейчас проводятся судебные медэкспертизы и другие следственные действия.

- Дата похорон неизвестна. Следственный комитет сообщил, что экспертиза длится от двух дней до месяца. Нам должны будут позвонить скоро и все сообщить, - рассказали родные Нины и Олега. – Наша семья безмерно благодарна всем вам за вашу доброту. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду.

ОФИЦИАЛЬНО

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии:

- Трагедия в Туймазинском районе, где погибли при пожаре в частном доме трое маленьких детей, не может оставить равнодушными нас — взрослых. Всегда мучаюсь вопросом: почему так происходит? Почему безответственность взрослых уносит жизни малышей? Что еще необходимо сделать, чтобы эти трагедии не повторялись? Причина гибели детей во всех этих трагических пожарах — это оставление детей родителями без присмотра! Оставшись дома одни, дети идут исследовать мир и могут пойти на различные эксперименты с огнем. А еще они становятся беззащитны, когда в доме происходит замыкание включенных электроприборов, что приводит к возгоранию дома.

Не оставляйте без присмотра детей. Чтобы ребенок был живым и здоровым, пока маленький, он должен быть на расстоянии вытянутой руки от родителя — так гласит народная мудрость!