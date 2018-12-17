Власти Башкирии займутся благоустройством подъездов и дворов

Новая рабочая неделя в республике началась с очередных перестановок в региональном правительстве. Накануне врио главы Башкирии официально представил трех новых и.о. министра. Руководить здравоохранением республики он назначил практикующего онколога из Москвы Максима Забелина, управлять финансами – бывшего замминистра Лиру Игтисамову, а отвечать за проект «Открытая республика» - Геннадия Разумикина. О назначении каждого из них было известно еще на прошлой неделе, потому их представление было лишь простой формальностью.

В КАЖДЫЙ ДОМ – ЧИСТЫЙ ПОДЪЕЗД

Продолжая гнуть свою «социальную линию», врио главы республики потребовал от башкирских министров обратить пристальное внимание на насущные проблемы. Например, недавно его возмутили откровенно ужасные условия жизни во многих многоквартирных домах: старые и грязные подъезды с прогнившими окнами. Как в таких жить?

- Как должно начинаться утро воскресенья? Человек выходит и видит облезлые стены подъезда и злится, либо на этих стенах - цветочки, душа поёт и утро становится добрым? Подъезды нужно ремонтировать один раз в пять лет, а по факту некоторые не видели побелку и краску по 10 лет и больше, - заявил Хабиров.

В подкрепление своих слов он назначил ответственным за ремонт и.о. министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева. На прошедшем накануне оперативном совещании в правительстве, чиновник рассказал о том, что власти планируют сделать уже в следующем году.

-Всего у нас 48 тысяч подъездов в многоквартирных домах, из них в ремонте нуждаются 26 тысяч. В 2019 году на ремонт будет направлен 1 миллиард рублей. На эту сумму будет отремонтировано более 4 тысяч подъездов, - отчитался министр.

В соцсетях Хабиров привел собственный пример того, каким должен быть хороший подъезд

Ранее Хабиров заявлял, что на ремонт подъездов в многоэтажках потребуется без малого шесть лет и более шести миллиардов рублей. В ближайшее время республиканский бюджет, якобы, выдержит такую нагрузку.

ТВЕРДЫЕ ЦЕНЫ НА ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ

В следующем году жители Башкирии будут по-новому платить за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. «Мусорная реформа» пройдет во всех регионах страны и затронет всех и каждого. Неделю назад на оперативном совещании Михаил Киреев озвучил «обновленную» стоимость услуги, чем вызвал праведный гнев Радия Хабирова. Руководитель региона потребовал пересмотреть завышенные, по его мнению, тарифы.

И вот, спустя неделю, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве министр вновь представил цены на вывоз твердых коммунальных отходов.

- Учитывая, что изменения касаются всех жителей республики, интерес у населения крайне высокий. Мы понимаем обеспокоенность граждан и стараемся максимально снизить стоимость, - заявил Киреев.

Киреев заявил, что министерством были пересмотрены нормативы накопления мусора и сделаны перерасчеты по оплате. Он также подчеркнул, что для «мусорной реформы» в регионе не хватает около 30 тысяч контейнеров по всей республике.

Предполагалось, что с нового года жители многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора от 70 до 99 рублей, жители частных домов - от 71 до 100 рублей. Но и эти цифры не устроили Хабирова.

-Я ставил задачу - не более 70 рублей. Средняя цифра по республике должна быть 70 рублей. Это не обсуждается, - заявил врио главы республики.