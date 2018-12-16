Скандал в российском биатлоне: уфимца Антона Бабикова отстранили от участия на Кубке мира

Союз биатлонистов России (СБР) официально отстранил от участия на Кубке мира башкирского спортсмена Антона Бабикова, который в настоящий момент соревнуется за сборную на Кубке IBU. Поводом для такой жесткой реакции стал отказ биатлониста приехать на мужскую эстафету основной команды в Хохфильцене.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Для начала нужно вспомнить, как вообще Антон Бабиков оказался во второй команде, которая участвует на Кубке IBU. Один из лидеров мужской сборной России прошлых сезонов завалил, иначе и не скажешь, новые критерии отбора в основную команду. Особенно эпичным оказался результат первой гонки отбора, где Бабиков стал лишь 14-м среди россиян, а попадать надо было хотя бы в шестерку лучших. Уже тогда стало понятно, что в главную команду его не возьмут, и это стало полной неожиданностью для всех специалистов и болельщиков.

Стоит отметить, что башкирский биатлонист особо вида не подал и спокойно без вопросов поехал на Кубок IBU, где решил набирать форму и доказывать свою профпригодность. И получалось неплохо. В составе второй команды он стал настоящим лидером: удавалось побеждать как в личных, так и командных гонках. Единственное, что бросалось в глаза, это проблемы с ходом – на лыжне Бабиков никак не мог найти свой ритм и ходом частенько проигрывал даже юниорам из других сборных.

Со стороны думалось, что в российской команде все нормально – за прогрессом Бабикова следят и позовут на какой-нибудь из ближайших этапов Кубка мира. Однако приглашение неожиданно оказалось незамедлительным. При этом биатлониста вызвали не на полноценный этап, а лишь на мужскую эстафету в Хохфильцене, так как срочно нужно было закрыть образовавшуюся брешь в четверке. Руководство СБР рассчитывало на медаль, а опытных бойцов не хватало.

В основной сборной Бабикова не будет, как минимум, до конца годаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что произошло дальше, пока не особо понятно. По словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, биатлонист отказался приезжать в основную команду, сославшись то ли на усталость, то ли на неготовность. При этом сам Бабиков в соцсетях заявил, что узнает обо всем только в новостях.

Расстояние от итальянского Риднау, где сейчас находится башкирский спортсмен, до австрийского Хохфильцена, где находится основная сборная России, составляет чуть больше 200 км. Теоретически Бабиков спокойно мог добраться за вечер, но подготовка к старту получилась бы скомканной – он бы не успел нормально почувствовать трассу. Но с другой стороны, Бабиков прекрасно знаком с этим спортивным комплексом, так как не раз проводил там гонки в составе сборной.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Подобный отказ вызвал бурную ответную реакцию руководства российского биатлона. В эстафету пришлось ставить Эдуарда Латыпова (к слову, тоже биатлониста из Башкирии), который в нынешнем сезоне демонстрирует результаты далеко за пределами даже 60-ти лучших. При этом он слабо смотрится как в стрельбе, так и на лыжне. Прибавить к этому еще фактор волнительного дебюта, и мужская сборная всерьез рискует остаться без медали.

Похоже, выходка Бабикова лично оскорбила Владимира Драчева. Спортивный функционер через СМИ сделал несколько громких заявлений:

«Если сказали, что надо приехать и бежать, то надо ехать и бежать. Мы выступаем за деньги налогоплательщиков.

Мы и рассчитывали, что он будет выступать на первом или втором этапе, но он решил отбежать на Кубке IBU, а потом говорит: «Мне плохо, я устал». Мы сделаем выводы по Кубку мира.

Здесь команда не важна, а на Кубке IBU ему важнее. Будем делать выводы по спортсменам, которые отказываются выступать за сборную страны», - сказал Драчев в эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Президент СБР резко высказался о таком поведении биатлониста. Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Следом высказались и эксперты:

«Когда спортсмен начинает принимать решения, его спорт на этом заканчивается. Его обязанность – тренироваться, а принимать решение должны другие люди. Либо Бабиков немножко струсил перед эстафетой, либо, если взял узды в свои руки, это неправильно. Вот это его решение – как минимум непонятно. А как максимум – наверное, какой-то вызов», - считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Официально СБР отстранил Бабикова до конца нынешнего года. Учитывая, что на календаре 16 декабря, выглядит это не так страшно. Но очень похоже, что руководство ждет какой-то реакции и извинений от самого спортсмена и гарантий, что в будущем подобного не случится. Грубо говоря, начальники пытаются с помощью дисциплинарных мер утихомирить своего работника.

Однако позже вдруг выяснилось, что извиняться Бабикову, вроде как, не за что, потому что предложение до него и не дошло. За биатлониста все решили тренеры, и сделали они это между собой, решив, что парню после тяжелого старта нужно отдохнуть, а переезд может пагубно сказаться на форме:

«После вчерашнего спринта Антон себя неважно чувствовал. На финишном круге проиграл около 30 секунд. Если его везти из Риднау, то это дорога. Вчера сошлись на том, что ему лучше не ехать сюда», - рассказал в эфире того же «Матч ТВ» главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

Ранее Бабиков не раз завоевывал медали в составе эстафетной четверкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что произошло, более внятно на своем официальном сайте объяснил четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов:

«Я сегодня говорил с тренером Бабикова Виктором Никитиным, который подтвердил, что он не отказывался бежать эстафету. Тут же набираю Бабикова, который мне подтвердил, что он не отказывался. Это тренеры решили между собой, что ему не стоит переезжать. А самого его никто не спрашивал, и он не отказывался».

Пока ситуация остается очень напряженной, так как вряд ли президент федерации захочет признать свою неправоту. И вот в таком случае уже как-то даже боязно за представителя Башкирии, потому что если он включит свой характер, то может остаться без этапов Кубка мира на очень долгий срок. Новое руководство СБР было избрано только недавно, и, как думается, до следующей Олимпиады того же Драчева с должности никто убирать не будет. А тут уже наметился личный конфликт, который ничем хорошим не закончится именно для биатлониста. Верится с трудом, что тренеры из-за одного спортсмена начнут конфликтовать с главой федерации.

Если конфликт на одном этом не потухнет, а впоследствии запылает с новой силой, то Бабикову следует начинать подумывать о смене спортивного гражданства, потому что дорога в основу ему будет закрыта. В последние годы многие страны с удовольствием принимают россиян и создают им прекрасные условия. Такой именитый биатлонист наверняка будет нарасхват. Но, конечно, хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Остается надеяться, что разум возобладает, и вся эта неприятная история со временем просто забудется.