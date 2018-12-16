2018-12-19T08:25:04+03:00
Происшествия

В Башкирии в страшном пожаре погибли трое маленьких детей

Самому старшему ребенку было всего четыре года
Павел КРАЙНОВ
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Односельчане называют Елену хорошей матерьюОдносельчане называют Елену хорошей матерью
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В ночь на воскресенье, 16 декабря, в селе Кандры, что в Туймазинском районе Башкирии загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Перепуганные соседи вызвали пожарных, но лишь под утро пламя удалось потушить. Когда спасатели стали разбирать завалы, то на пепелище обнаружили тела троих детей: двух девочек четырех лет и двухлетнего мальчика.

- Сообщение о пожаре в Кандрах поступило на пульт диспетчера около 02:53 часов, -сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. - На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты в составе 5 единиц техники и 11 человек личного состава. Дом из шпальных конструкций площадью 80 квадратных метров тушили до 4 часов утра. Еще чуть больше часа продолжалась проливка здания и разбор завалов.

Матери малышей ушли в гости поздно ночью, оставив детей одних

Матери малышей ушли в гости поздно ночью, оставив детей одних

МАТЕРЕЙ ОПРОСИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа», малолетних детей без присмотра оставили две нерадивые матери – 25-летние Елена и Эльвира. Первая потеряла в пожаре двоих детей – четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика. По словам местных жителей она была хорошей матерью, дети ни в чем не нуждались. Но иногда могла уйти в запой со своей подругой Эльвирой. Ее семью односельчане называют не иначе как неблагополучной – женщина злоупотребляла спиртными напитками.

В тот злополучный вечер женщины оставили детей одних и ушли «продолжать веселье». По словам местных жителей, когда зарево пожара стало видно практически отовсюду, Елена прибежала к дому и пыталась броситься в огонь за детьми. Соседи остановили отчаявшуюся мать.

По предварительной информации, пожар начался в комнате, где стоял телевизор. Малыши опрокинули его, и тот загорелся. Испугавшись, дети убежали в ванную, где вскоре задохнулись от заполнившего дом дыма.

На данный момент следователи так и не смогли опросить обеих матерей: женщины находятся в шоковом состоянии и до сих пор пьяны.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ХОТЯТ ПОМОЧЬ

Односельчане нерадивых метерей разделились на две группы. Одни обвиняли женщин во всех смертных грехах и костерили их на чем свет стоит. Другие, напротив, приносили соболезнования. Вторых оказалось намного больше.

Дом в переулке Октябрьском сгорел дотла

Дом в переулке Октябрьском сгорел дотла

- Непередаваемое горе, не дай Бог никому... Детки отмучались, они теперь в раю, а вот родители - с той роковой минуты и на всю жизнь - в аду. Сил им. Огромных нечеловеческих сил справиться с этим страшным горем! – написала в местном сообществе во Вконтакте жительница Кандров Инна Аюпова.

Нашлись и те, кто предложил помочь организовать похороны малышей. Местная жительница предложила собрать добровольные пожертвования и оплатить часть расходов. А деньги отнести не убитым горем матерям, а заведующей детским садиком.

- Непосредственно заведующей садика собранные средства передать наверно, а она уже по назначению думаю отправит, ни в коем случае мамашкам, на них другой сбор будет - за решетку прямая дорога! – категорично высказалась девушка.

СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Как только стало известно о трагедии в Кандрах, туда немедленно отправился начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов. По поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова в селе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На повестке дня стоял главный вопрос: как не допустить подобных трагедий в будущем.

Что касается уже произошедшего ЧП, то им заинтересовались в следкоме по Башкирии. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас в Кандры выехала оперативная группа следователей и сотрудников МВД по Башкирии.

- По предварительным данным, в момент возгорания дома дети находились дома одни, без присмотра взрослых, - заявили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опрашивают местных жителей. Расследование уголовного дела продолжается.

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