2018-12-16T09:48:25+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли двое младенцев

Число погибших в страшной аварии достигло пяти человек
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Дорога, где произошло ДТП, была покрыта льдомДорога, где произошло ДТП, была покрыта льдом
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 15 декабря, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли двое грудных младенцев – мальчик и девочка. Близ деревни Атсуярово лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107.

По предварительным данным число погибших достигло пяти человек: на месте происшествия скончались маленькие дети двух и трех месяцев от роду, 30-летняя пассажирка, все они были пассажирами «Одиннадцатой». В результате столкновения погиб и 49-летний водитель «Семерки». В тот же вечер в ближайшую больницу в Дюртюлях доставили пассажирку ВАЗ-2107 и водителя ВАЗ-2111. Сегодня стало известно, что водитель «Одиннадцатой» скончался в реанимации.

По словам местных жителей, в «Одиннадцатой» за рулем ехал отец семейства Бадретдиновых, в салоне находилась его супруга и их новорожденный ребенок. Вместе с ними в машине находилась жена брата водителя и ее новорожденный малыш. На данный момент данных о состоянии женщины нет.

В салоне ВА-2107 находились два человека – 49-летний житель Дюртюлей и его пассажирка. Мужчина погиб на месте, женщину экстренно госпитализировали.

Как только стало известно о столкновении, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники дорожной полиции, пожарной охраны МЧС по Башкирии, сотрудник районного отдела следкома по Башкирии.

На месте до позднего вечера работали сотрудники ГИБДД по Башкирии

На месте до позднего вечера работали сотрудники ГИБДД по Башкирии

Как стало известно «Комсомолке», после лобового столкновения ВАЗ-2111 врезалась в еще одну машину - легковушку «Пежо». О том, пострадал ли кто-то из пассажиров иномарки, информации на данный момент нет.

По данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, авария произошла в темное время суток, около 20:00 часов на сельской дороге, покрытой льдом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На дорогах Башкирии ожидается гололед и туман
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих малолетних детей в пожаре
В Уфе открылись II Российско-Китайские зимние игры
Пять районов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Жителей Уфы напугал жуткий новогодний городок
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела трех маленьких детей
Три хоккеиста системы «Салавата Юлаева» прошли отбор в молодежную сборную России
В Башкирии на следующей неделе резко похолодает
В Башкирии на трассе погибли четыре человека: среди них два младенца
В Уфе у входа в пекарню засняли огромную крысу
Радий Хабиров пообещал построить в Кумертау новый стадион
Валерий Меладзе заговорил по-башкирски
В Башкирии пьяный водитель чуть не убил на дороге целую семью
Башкирские полицейские задержали автомошенника, которые перепродавал чужие автомобили
В Башкирии прекращены поиски пропавшей матери двоих детей
Радий Хабиров вновь резко высказался о работе МФЦ в Башкирии
В Уфе мужчина организовал лабораторию по изготовлению наркотиков
Башгидромет сообщил о дефиците снега в республике
В Башкирии легковушка столкнулся с КамАЗом дорожников: погибла женщина
Роспотребнадзор предложил помощь уфимцам, пострадавшим от действий туроператора «Жемчужная река»
Начальник ветстанции в Башкирии заплатит полумиллионный штраф за взятку в 15 тысяч
Нашлась приемная семья, которая желает приютить 15-летнюю мать с полугодовалым ребенком из Уфы
В Башкирии грузовик съехал с дороги и влетел в жилой дом
В Башкирии ищут пропавшую 61-летнюю Наталью Севетникову
Уфимский «Конгресс-холл» стал «Конгресс-холлом Торатау»
Жительницы Уфы оказались в долгах после бесплатных косметических процедур
В Башкирии полицейские искали ноутбук, а нашли 149 кг насвая
Жителей Башкирии отправили в мороз косить траву под снегом к приезду Радия Хабирова
В Башкирии открыли третью ледовую переправу