Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли двое младенцев

В минувшую субботу, 15 декабря, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли двое грудных младенцев – мальчик и девочка. Близ деревни Атсуярово лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107.

По предварительным данным число погибших достигло пяти человек: на месте происшествия скончались маленькие дети двух и трех месяцев от роду, 30-летняя пассажирка, все они были пассажирами «Одиннадцатой». В результате столкновения погиб и 49-летний водитель «Семерки». В тот же вечер в ближайшую больницу в Дюртюлях доставили пассажирку ВАЗ-2107 и водителя ВАЗ-2111. Сегодня стало известно, что водитель «Одиннадцатой» скончался в реанимации.

По словам местных жителей, в «Одиннадцатой» за рулем ехал отец семейства Бадретдиновых, в салоне находилась его супруга и их новорожденный ребенок. Вместе с ними в машине находилась жена брата водителя и ее новорожденный малыш. На данный момент данных о состоянии женщины нет.

В салоне ВА-2107 находились два человека – 49-летний житель Дюртюлей и его пассажирка. Мужчина погиб на месте, женщину экстренно госпитализировали.

Как только стало известно о столкновении, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники дорожной полиции, пожарной охраны МЧС по Башкирии, сотрудник районного отдела следкома по Башкирии.

На месте до позднего вечера работали сотрудники ГИБДД по Башкирии

Как стало известно «Комсомолке», после лобового столкновения ВАЗ-2111 врезалась в еще одну машину - легковушку «Пежо». О том, пострадал ли кто-то из пассажиров иномарки, информации на данный момент нет.

По данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, авария произошла в темное время суток, около 20:00 часов на сельской дороге, покрытой льдом.