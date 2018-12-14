2018-12-14T15:23:02+03:00
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Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Уфе: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Праздничный салют на Новый год 2019 в Уфе начнется в 01.00. Салют можно будет посмотреть с семи точек на центральных площадях районов
Рустем АХУНОВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жители и гости башкирской столицы смогут взглянуть на новогодний салют в Уфе в 2019 году сразу на семи основных площадках, где установлены елки и ледовые городки. Всего в Уфе организуют около 130 площадок с елками разного масштаба.

Традиционно власти Уфы организуют в каждом районе города основную площадку для проведения праздничных гуляний. Помимо этого, уже классическими местами для всех городских праздников в Уфе стали площадь Ленина и площадка перед «Конгресс-холлом».

На площади Ленина новогодняя программа развлечений начнется 31 декабря в 22 часа. Гостей будет развлекать артисты ГДК и ансамбля «Мирас». Закончится праздник в два часа ночи. Тогда же прогремит праздничный салют.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Главным местом отдыха жителей северной части Уфы по праву считается площадь имени Орджоникидзе. И в этом году здесь организовывают новогодние салюты в Орджоникидзевском районе Уфы в 2019 году.

Власти города уже установили на месте высокую ель и обустроили ледяной городок с горками для малышей. Сейчас коммунальщики уже заканчивают подготавливать площадку.

Помимо этого, елки и городки появятся в поселках-спутниках – Новые Черкассы (перед местным дворцом культуры), Тимашево и Старых Турбаслах.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Во втором по количеству населения районе Уфы новогоднюю елку 2019 установили напротив дворца культуры УМПО. Здесь также оборудовали ледовый городок, площадку для запуска салюта и несколько горок.

В Инорсе елка появилась на площадке у пересечения улицы Мушникова и бульвара Баландина

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

В этом районе главная елка появилась на традиционном месте для народных гуляний – на площади перед Дворцом спорта. Здесь будет достаточно места для собравшихся посмотреть на салют жителей района.

В Сипайлово новогоднюю елку в Уфе в 2019 году установили у озера Кашкадан. В пригородом Нагаево елка появилась у местного дворца культуры.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Тут елку установили на специальной площадке перед универмагом «Уфа». На месте уже появился ледовый городок и несколько горок. Символ Нового года украсили иллюминацией.

ДЕМСКИЙ РАЙОН

По традиции, в этом районе Уфы новогоднюю елку 2019 установили в парке культуры и отдыха «Демский». Еще одно дерево установили неподалеку от дворца творчества «Орион». На всех площадках оборудовали горки и места для запуска салютов.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

В этом спальном районе Уфы новогоднюю елку 2019 установили перед торговыми центрами «Гостиный двор», «Ультра» и «Мега». Здесь же оборудуют и площадки для запуска салютов.

Помимо этого, праздничная елка появилась на площадке на пересечении улиц Мубарякова и Софьи Перовской.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Здесь праздничную елку установили в парке у сквера «Волна» в Затоне. Вторую площадку с горками, елкой и салютом организовали в уфимской Нижегородке.

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