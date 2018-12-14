Аэропорт Уфы назвали, очередь за вокзалом?

Недавно жители Башкирии проголосовали за новое название для воздушной гавани Уфы. Совсем скоро будут подведены итоги конкурса «Великие имена России» и международный аэропорт башкирской столицы получит имя народного башкирского поэта Мустая Карима. В упорной борьбе литератор одолел двоих конкурентов – военного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусу Гареева и национального героя башкирского народа Салавата Юлаева.

В день подведения итогов голосования стало известно, что Президент России подписал указ, согласно которому, аэропортам, железнодорожным станциям, а также морским и речным портам могут присвоить имена выдающихся деятелей страны. Поскольку имя аэропорту Уфы уже выбрали, «Комсомолка» решила подумать, чье имя может получить железнодорожный вокзал.

Стоит оговориться, что это рассуждение носит скорее увеселительный характер и не является призывом немедленно переименовать железнодорожную станцию «Уфа».

И так, мы решил предложить собственный шорт-лист выдающихся деятелей, чьим именем могут назвать вокзал в башкирской столице. Главным условием для отбора, как и в случае с воздушной гаванью, была связь кандидата с Башкирией. И так, вот наш список выдающихся земляков.

ПОЧЕТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК МУСА ГАРЕЕВ

Да, это вовсе не шутка. Военный летчик, дважды герой Советского Союза Муса Гареев был награжден знаком «Почетный железнодорожник СССР». Об этом в беседе с «Комсомолкой» много лет назад рассказывал его сын.

По словам Евгения Гареева, прославленный летчик заслужил уважение железнодорожников благодаря своему бережному отношению к имуществу железной дороги во время Великой Отечественной войны.

Когда Красная армия гнала фашистские войска по территории Белоруссии, гвардии младший лейтенант Гареев получил приказ: бомбить немецкие эшелоны, под завязку груженые советским добром.Все они двигались на запад, в сторону границы с Польшей. Тогда Муса Гайсинович и проявил свое желание сохранить в целости и сохранности имущество железной дороги.

Показателен один из случаев, произошедших в те дни с Мусой Гареевым. Во время очередного боевого вылета он обнаружил идущий на всех парах немецкий эшелон. Вместо того чтобы попросту разбомбить состав, он развернул самолет и дал прицельный залп только по паровозу. Локомотив был уничтожен, а все вагоны остались целы. Также, по словам Евгения Гареева, он неоднократно бомбил пути на крупных станциях, но всегда старался сохранить здания.

Еще одна причина, почему мы включили Мусу Гареева в «список кандидатов» - его первая профессия. Как известно, в далеком 1940 году он окончил Уфимский железнодорожный техникум и получил диплом машиниста паровоза. Так уж сложилась его жизнь, что управлению локомотивом он предпочел «стальных птиц» в небе.

КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВОКЗАЛ ИМЕНИ ГАРЕЕВА

Представим на минуту, что уфимский вокзал и правда получит имя легендарного летчика. Как он будет выглядеть?

Сейчас почти все гости, прибывающие в башкирскую столицу по железной дороге, проходят через большой зал на третьем этаже вокзала. Пассажир при выходе из зоны посадки видит высокий потолок с куполом на самом верху. Под купол мы предлагаем поместить модель боевого самолета ИЛ-2М времен Великой Отечественной войны. Того самого, на котором легендарный летчик совершил 164 боевых вылета.

Только моделью боевой машины ограничиваться не стоит. Можно сделать огромное граффити с изображением молодого Мусы на внешней стене вокзала. Чтобы его белозубая улыбка встречала гостей башкирской столицы уже на подходе к вокзалу.

Помимо этого, мы предлагаем вовсе стилизовать железнодорожный вокзал Уфы под военный аэродром. С помощью художников можно расписать полы так, что они будут напоминать взлетно-посадочную полосу. Более того, привокзальное кафе можно оформить в духе полевой кухни, а зал повышенной комфортности превратить в штаб авиационного полка с соответствующим реквизитом.

ВОКЗАЛ ИМЕНИ ФАЙЗИ ГАСКАРОВА

Заслуженный деятель искусств, балетмейстер и художественный руководитель Башкирского государственного ансамбля песни и танца Файзи Гаскаров не попал в шорт-лист «выдающихся земляков» в рамках проекта «Великие имена». Мы решили эту досадную несправедливость исправить и предложить назвать его именем железнодорожный вокзал.

Именем Гаскарова уже назван самый знаменитый ансамбль Башкирии

В свое время Гаскаров сделал очень многое, как для башкирской, так и для татарской хореографии. Если его имя все-таки присвоят вокзалу, то и оформить его можно будет в национальных цветах и даже внедрить туда элемент танца. Например, мы предлагаем поставить на втором этаже вокзала, в зале повышенной комфортности, «танцевальный автомат». Но не такой, как у высокотехнологичных японцев, где нужно танцевать современные танцы. На нашем вокзале можно будет станцевать народный башкирский или татарский танец, а за набранные очки получить на память ценный подарок. Скажем, баночку настоящего башкирского меда.

Если вдруг вариант с Файзи Гаскаровым победит на голосовании, здание можно будет превратить в музыкальную визитную карточку. В перерывах между объявлениями диспетчеров, из громкоговорителей будет литься красивая танцевальная мелодия на национальный мотив. А поезда в путь можно отправлять, например, под «Любизар», а не под «Прощание славянки», как было раньше.

К тому же, в таком случае для художников-оформителей открывается широкий простор для творчества. Всевозможные элементы национального орнамента, рисунки по мотивам народных сказаний и изображения народных музыкальных инструментов – что может быть экзотичнее для приезжих?

Народные танцы - отражение культуры. Но не стоит забывать, что Файзи Гаскров был еще и балетмейстером. Чтобы это отдельно отметить, можно оформить зал ожидания в театральном стиле, а на месте оркестровой ямы поставить привокзальное кафе.

ВОКЗАЛ ИМЕНИ ЗЕМФИРЫ

«Нельзя именем живого человека что-то называть», скажет дорогой читатель и будет не прав. Когда по всей стране выбирали новые имена аэропортам, в финальное голосование на Чукотке попал здравствующий ныне космонавт Павел Виноградов. Более того, он едва не одержал победу. Так что назвать вокзал именем знаменитой уроженки Уфы идея вовсе не такая уж плохая.

Конечно, перед финальным голосованием мы обязательно позвоним самой Земфире и спросим у нее разрешения включить ее в этот список. Но мы не видим, ни одной причины, почему бы не присвоить железнодорожной станции имя знаменитой землячки.

Заслуги уроженки Уфы на музыкальном поприще перечислять бессмысленно, это общеизвестный факт. Достаточно упомянуть, что она единственная из всех российских исполнителей, с кем согласилась выступить на одной сцене легендарная британская группа «Queen».

И так, какой же он, вокзал имени Земфиры Рамазановой? Одно можно сказать точно –он будет музыкальным. Помимо строчек из песен и фотографий самой певицы стены можно дополнить изображениями нотного стана, а в зале ожидания поставить музыкальный автомат. Естественно, с произведениями самой певицы.

Поскольку мы предлагаем присвоить вокзалу имя певицы и музыканта, то и роль ее в работе станции должна быть высока. Мы предлагаем записать несколько объявлений, что обычно звучат из динамиков, голосом самой Земфиры. Например, инструкции по безопасности. Нужно лишь уговорить ее это сделать.