Жители Башкирии, улетевшие на поврежденном самолете, не могут добраться до Нижневартовска

В аэропорту Екатеринбурга до сих пор находятся вахтовики из Башкирии, которые вылетели на аварийном самолете.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» вылетел сегодня ранним утром из Уфы в Нижневартовск. Во время разгона и подъема в воздух машина ударилась хвостовой частью о покрытие взлетно-посадочной полосы. Задняя часть самолета получила вмятины.

Экипаж самолета по какой-то причине решил продолжить полет. Покинув территорию республики, и наполовину пролетев Свердловскую область, пилоты все же решили посадить машину в аэропорту Екатеринбурга. Известно, что именно в Кольцово находится ремонтная база «Уральских авиалиний».

К счастью, поврежденный самолет смог удачно приземлиться – никто из 165 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Судно отбуксировали на диагностику - сейчас техники авиаперевозчика разбираются в причинах происшествия.

Любопытно, что уфимские пассажиры до сих пор находятся в аэропорту Екатеринбурга. Дело в том, что на уральский город опустился густой туман. Из-за таких экстремальных погодных условий в воздушной гавани задержали взлет нескольких самолетов. Среди них оказался дополнительный рейс, который должен был доставить работяг из Башкирии в Нижневартовск.

Аэропорт окутало сильным туманом

По данным КП-Екатеринбург, самолеты, летевшие в столицу Урала, сейчас перенаправляют в Челябинск и Пермь.

Раздосадованные таким положением дел пассажиры начали выкладывать снимки в соцсети.

По данным аэропорта «Кольцово», посадка на рейс завершилась. Однако в воздух судно так и не поднялось – это подтверждает сервис «Flight Radar».

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