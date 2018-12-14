2018-12-14T12:25:45+03:00
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Бурдасов лично поздравил своего юного фаната с днем рождения

Хоккеист откликнулся на просьбу родителей мальчика в социальных сетях
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Невозможное порой возможно. Маленький Арслан из Сибая занялся хоккеем совсем недавно, ходит в местную школу «Горняк». Как рассказывают его родители, пока у него далеко не все получается, но в нем присутствует огромное желание, и он непременно хочет стать профессиональным хоккеистом. В этом взрослые стараются его всячески поддерживать.

Главный ориентир для мальчика – форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов. Арслану нравится, что его кумир забивает много и часто приносит победу его любимой команде, за которую он хотел бы в будущем сыграть.

Накануне дня рождения сына, родители Арслана задумали практически невыполнимое. Они через социальные сети попробовали напрямую обратиться к Бурдасову с просьбой поддержать начинания мальчика и записать личное поздравление. Какого же было удивление, когда хоккеист согласился и спустя короткое время отправил им запись.

Бурдасов записал поздравление.

«Ждем тебя в “Салавате” лет через десять», - завершил свое поздравление Бурдасов.

Момент поздравления.

Мальчик был в настоящем восторге от неожиданного сюрприза и наверняка его желание заниматься хоккеем приумножилось многократно. Теперь он твердо намерен в будущем оказаться в «Салавате Юлаеве» и стать капитаном команды.

Ответные слова на поздравления от Арслана.

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