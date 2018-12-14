Уфимские врачи и учителя прокомментировали новую инициативу министерства труда России – запретить сотрудникам бюджетной сферы получать любые подарки, кроме цветов и канцелярских принадлежностей.

МОЖНО ЛИ ДАРИТЬ ПОДАРКИ СЕЙЧАС?

По действующим законам, врачам, учителям и соцработникам запрещено преподносить подарки, сумма которых превышает трех тысяч рублей. Государственным и муниципальным служащим вообще ничего дарить нельзя. Если дорогой презент чиновнику предложили на официальном мероприятии он может взять его, оформить акт и передать его начальству.

В предновогодний период борьба с подарками обостряется. В 2017 году редакция «Комсомолки» пыталась поздравить своих друзей из пресс-служб, но тщетно. От двух брендированных «комсомольских» календарей отказались все. Слишком уж был велик шанс лишиться работы.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЗАКОН ПРИМУТ

В министерстве труда решили ужесточить действующие правила. Глава федерального ведомства Дмитрий Баснак предложил запретить «бюджетникам» принимать подарки вне официальных мероприятий. Более того, их могут обязать сообщать начальству о попытках «подкупа». Исключение сделают лишь для печатной продукции и цветов.

Получается, что даже набор китайского чая для любимой «марьивановны» теперь будет считаться настоящей «взяткой». За такой «проступок» запросто могут и уволить.

Мы решили поговорить с уфимскими учителями и врачами, дабы выяснить, как они относятся к нынешнему определению терминов «подарок» и «взятка». Мнения разделились.

Медсестра, стаж 10 лет, 33 года

Я не считаю, что, например, бутылку коньяка для врача-хирурга можно назвать взяткой. Скорее это приятный комплимент. Зачем штрафовать или увольнять из-за благородного желания пациента? Не думаю, что в нынешних условиях медика уволят из-за «взятки» в виде новогоднего подарка. Но вот нервы потрепать могут.

Врач-терапевт, стаж 15 лет, 51 год

Знаете, обычно все эти «запреты» активизируются в период праздников – Новый год, 8 марта, День медика. Кажется, что кто-то на этой теме пытается заработать себе репутацию борца с «коррупцией». Если все так серьезно зайдет (примут новый законопроект – прим.ред)– не будем брать ничего. Ни конфет, ни цветов. Не из-за боязни работу потерять. Репутация важнее.

Врач-уролог, стаж 21 год, возраст 50 лет

Я к этому отношусь с негативом, вообще в какие-то рамки ставят пациентов, мы в демократическом обществе живем, это их желание благодарить или нет врача. Ощущение как будто 37-й год наступит скоро

Завуч, учительница русского языка и литературы, стаж 35 лет, возраст 52 года

Возможно, многие коллеги и недовольны данным законопроектом. Но мое мнение однозначно – пусть ничего не дарят, не нужно. Может, у городских учителей немного другое мнение на этот счет – но у нас в поселке кто-то подарит подарок, а затем об этом начинают сплетничать. Редко кто делает подарки от всей души. За свой труд учителя получают зарплату, и этого достаточно. Нет подарков – нет проблем.

Учительница начальных классов, 24 года, стаж 5 лет

До выхода этого законопроекта я не задумывалась о том, стоит ли дарить подарки учителям. Да, безусловно, это приятно, и это не говорит о том, что учителя побираются. С моей точки зрения, родители и дети просто хотят отблагодарить своего учителя за труд. Кто-то, конечно, скажет, что мы получаем за это заработную плату и будут правы.

Мне же приятно от детей получать эти милые открыточки с пожеланиями, с моим портретом, где они пишут, что я лучший учитель на свете. Все подарки, которые приносят дети, дарят родители – это их личная инициатива. Нас же только ленивый не обвинит в том, что мы выпрашиваем подарки. Почему чаевые для официанта – это хороший тон, а принести коробку конфет врачу или учителю – побор?

Учительница начальных классов, 24 года, стаж 2 года

Каждый день малыши стараются удивить тебя: то конфетку, то шоколадку подарят, то рисунок нарисуют. Попробуй только не взять – сразу обижаются, для них это очень важно обрадовать, удивить учителя.

Что касается подарков, да, родители дарят подарки (на День знаний, на День учителя, 8 марта). В основном это цветы и конфеты, которые покупает родительский комитет. Дорого они не стоят, не понимаю, откуда законодатели взяли именно сумму 3000 рублей. Каким бы подарок ни был, это просто желание сделать учителю приятное. Мы не требуем от них презентов и не относимся хуже или лучше к тем ученикам, которые дарят подарки и наоборот. Когда я сама училась в школе, колледже, университете, мы тоже делали подарки, и ничего такого в этом не видели.

Иногда подарки дарят с корыстной целью, думая, что их чаду улучшат оценку, сама с таким не сталкивалась, но по рассказам знакомых слышала. Это не есть хорошо.

Даже коробка конфет теперь может стать взяткойФото: Михаил ФРОЛОВ

Учительница начальных классов, 45 лет, стаж 25 лет

Подарок для учителя – это просто благодарность от учеников и их родителей и знак внимания. Нам ведь не деньги в конвертах дарят. Многие мамы и папы дарят нам подарки по окончанию начальной школы – четыре года их ребенок получал знания, за это учителя решили отблагодарить, ничего плохого в этом нет.

Может быть, в столичных школах и есть большие дорогие подарки, но в провинциальных такого нет – дарят ручки, наборы косметики, конфеты. Против них я ничего не имею, с радостью принимаю, и буду принимать.

Букеты вот разрешено дарить, но и они могут быть разные – помню, как Ксения Бородина показывала букет, с которым ее дочь пошла в первый класс. Эти цветы, на первый взгляд, стоят как наша зарплата.