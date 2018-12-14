2018-12-14T15:35:37+03:00
Происшествия

Самолет из Уфы ударился хвостом при взлете и экстренно сел в Екатеринбурге

Авария произошла ранним утром в пятницу
Рустем АХУНОВ
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В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, вылетевший из Уфы в НижневартовскВ Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, вылетевший из Уфы в НижневартовскФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром, 14 декабря, в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом U6-9785 из Уфы в Нижневартовск. При взлете борт ударился хвостом о полосу.

Сам полет проходил в штатном режиме, то есть авария не повлияла на гидроавлику или другие важные элементы самолета. Но, собрав все данные о повреждениях обшивки, экипаж принял решение сесть в ближайшем аэропорту. «Airbus А321» приземлился в аэропорту «Кольцово».

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Как сообщают представители компании, в результате инцидента никто из 165 пассажиров не пострадал. Приземление в аэропорту Екатеринбурга проходило в штатном режиме. Сам самолет сейчас проверяют эксперты, им предстоит выяснить, что же все-таки случилось и по какой причине борт не сумел правильно покинуть взлетно-посадочную полосу.

Ремонтировать самолет будут там же, в Екатеринбурге, где авикомпания и базируется.

Информацию об инциденте подтвердили в Приволжской транспортной прокуратуре. Уфимским пассажирам предоставили дополнительный рейс, который в итоге доставит их до Нижневартовска.

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