Самолет из Уфы ударился хвостом при взлете и экстренно сел в Екатеринбурге

Сегодня утром, 14 декабря, в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом U6-9785 из Уфы в Нижневартовск. При взлете борт ударился хвостом о полосу.

Сам полет проходил в штатном режиме, то есть авария не повлияла на гидроавлику или другие важные элементы самолета. Но, собрав все данные о повреждениях обшивки, экипаж принял решение сесть в ближайшем аэропорту. «Airbus А321» приземлился в аэропорту «Кольцово».

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Как сообщают представители компании, в результате инцидента никто из 165 пассажиров не пострадал. Приземление в аэропорту Екатеринбурга проходило в штатном режиме. Сам самолет сейчас проверяют эксперты, им предстоит выяснить, что же все-таки случилось и по какой причине борт не сумел правильно покинуть взлетно-посадочную полосу.

Ремонтировать самолет будут там же, в Екатеринбурге, где авикомпания и базируется.

Информацию об инциденте подтвердили в Приволжской транспортной прокуратуре. Уфимским пассажирам предоставили дополнительный рейс, который в итоге доставит их до Нижневартовска.