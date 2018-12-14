2018-12-14T12:25:45+03:00
Общество

Меховая распродажа в Уфе: скидки до 50% на шубы и дубленки, ужин в ресторане на двоих в подарок

Остаются последние дни перед максимальным сезонным повышением цен
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«Меховая ярмарка в Уфе»«Меховая ярмарка в Уфе»
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Уже в середине следующей недели в Уфу придут настоящие зимние морозы, и температура воздуха опустится почти до -20 градусов. Грандиозная распродажа фабричных шуб и дубленок по летним ценам с реальными скидками до 50% проходит в самом большом меховом комплексе Европы - «Империя меха» - г. Уфа, ул. Менделеева, 130.

7-этажный комплекс площадью 4 500 квадратных метров предлагает своим покупателям на выбор более 80 000 изделий из меха. Шубы и дубленки, меховые жилеты, пальто, пуховики, головные уборы, палантины - это далеко не полный список ассортимента «Империи меха». Причем, в наличии есть любые размеры, некоторые из которых (очень маленькие и максимально большие) практически невозможно найти больше нигде в городе.

«Норковые шубы в Уфе»

«Норковые шубы в Уфе»

И только сейчас при покупке любой шубы со скидкой до 50% вы получите в подарок сертификат на романтический ужин для двоих в ресторане. А для читателей «Комсомолки», которые придут в «Империю меха» за шубой, действует приятный бонус: назовите кассиру промо-код «Империя КП», и вам подарят стильный меховой аксессуар бесплатно. Сегодня в магазине представлены шубы из енота, орилага, нутрии, лисы, каракуля, мутона, астрагана, норки, соболя, рыси, шиншиллы - выбор просто огромный. При правильном уходе приобретенная шубка прослужит вам до 17 сезонов.

«Где купить шубу в Уфе»

«Где купить шубу в Уфе»

Приобретая товар в «Империи меха», вы можете быть уверены в его подлинности на 100%: все шубы имеют электронный чип, по которому вы сможете самостоятельно проверить историю мехового изделия на сайте налоговой инспекции.

До очередного повышения цен на меха остается меньше 2 недель

- Буквально через пару недель на рынке меховых изделий нашего региона ожидается серьезное повышение цен, связанное с приходом зимних морозов. Неизменными останутся только ценники в салонах, которые реализуют подпольные изделия «гаражного» качества, - говорит эксперт-консультант «Империи меха» Анастасия Ковалева. - У нас же представлены только фабричные товары, сырье для производства которых закупается на самых престижных меховых аукционах в мире.

«Просперети», «Да ичи», «Валтина», «Мала мати», «Антонио Дидоне» - эти бренды знакомы модницам по всей Европе. И если в самый разгар зимних морозов цены на них действительно высокие, то сегодня купить престижную норковую шубу в «Империи меха» можно от 49 000 рублей.

«Модные шубы в Уфе»

«Модные шубы в Уфе»

И только на период заключительных скидок для покупателей доступна беспроцентная рассрочка от магазина без участия банка. Первый взнос - 0 рублей! Приезжайте и подайте заявку на займ без процентов! И в случае получения одобрения забирайте теплые меховые обновы и подарки сейчас, а платите потом. Для оформления займа достаточно только паспорта (рассрочку предоставляет Индивидуальный предприниматель Даутов Наиль Алмасович, ИНН 233700135564 , ОГРНИП 304233722200017).

Задать любые вопросы по условиям акции и товарному ассортименту вы можете, позвонив по телефону 8 (347) 252-22-22. А ознакомиться с каталогом шуб и дубленок в Уфе для женщин и мужчин можно на официальном сайте мехового центра.

Огромный выбор меховых изделий для мужчин

Представители сильного пола зачастую не горят желанием ехать в подобные магазины, ведь в большинстве случаев для них там выставлен скудный ассортимент. «Империя меха» станет приятным исключением - под мужскую коллекцию изделий из меха отведен весь второй этаж. Более 15 000 позиций в наличии, среди которых мужские дубленки (из тосканы, овчины) и полушубки (из овчины, норки и енота). Также представлены натуральные кожаные куртки, головные уборы и аксессуары.

«Мужские дубленки в Уфе - распродажа»

«Мужские дубленки в Уфе - распродажа»

Опытные консультанты помогут подобрать изделие под ваш образ: от молодежного до строгого классического. Получившийся look всегда можно дополнить мужской шапкой из меха норки, нерпы, чернобурки, фроста, песца, лисы, енота, ондатры, овчины.

Каталог мужских дубленок и шуб в Уфе , как и для представительниц слабого пола, представлен всеми размерами. Приезжайте - среди 15 000 товаров для вас обязательно найдутся те, что подойдут идеально. На меховые изделия для мужчин также сейчас проходит распродажа и доступна рассрочка от магазина.

Дисконтная программа для постоянных клиентов

Каждый покупатель, совершивший покупку на сумму от 25 тысяч рублей, получает фирменную дисконтную карту «Империи меха». Карта является накопительной и в зависимости от суммы покупок дает дополнительную скидку от 1% до 5%. Более подробно об условиях дисконтной программы вам расскажут консультанты или кассиры мехового центра.

«Меховой центр Империя Меха в Уфе»

«Меховой центр Империя Меха в Уфе»

Где купить шубы и дубленки в Уфе со скидкой до 50%

Семиэтажный гипермаркет «Империя Меха» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: город Уфа, улица Менделеева, 130.

Телефон горячей линии: 8 (347) 252-22-22

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