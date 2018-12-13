2018-12-14T11:37:01+03:00
Дом. Семья

В уфимском зоопарке родились три львенка и два тигренка

Малышей еще не разлучили с мамой [фоторепортаж]
Эльвина АПАРИНА
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В уфимском зоопарке «Саванна» пополнение – родителями снова стали тигры и львы. Трое львят-самцов и двое тигрят - мальчик и девочка, родились еще в августе и сентябре, и в декабре сотрудники зоопарка решили показать больших котят уфимцам.

Фото: Рустем АХУНОВ

Тигрята уже немного подросли и активно играют в вольере, ловят друг друга хвосты и наблюдают за посетителями. Их сложно отличить по внешности – одинаковые, как на подбор, но характеры разные – мальчик более озорной, девочка спокойная и ласковая.

Фото: Рустем АХУНОВ

– Вот эти три пушистых комочка (показывает директор зоопарка на трех львят) уже гуляют в вольере. Они подросли, окрепли, прекрасно себя чувствуют. Питаются львята не просто молочком, а как настоящие львы требуют мяса, – говорит Армен.

Фото: Рустем АХУНОВ

Не все малыши остаются в зоопарке. Владельцы цирков приезжают из других городов и забирают котят для выступлений – взамен привозят более взрослых особей.

Фото: Рустем АХУНОВ

- Многие спрашивают, а как они зимой? – говорит Армен. – Сами видите, отлично, прекрасно себя чувствуют, спят на теплом сене, едят свежее мясо.

Фото: Рустем АХУНОВ

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