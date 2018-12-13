Что будет с газетными киосками в Уфе

Киоски по продаже печатной продукции без преувеличения можно назвать социальным объектом и даже визитной карточкой города. «Комсомолка» решила разобраться, как сейчас обстоят дела у продавцов свежей прессы и узнать, какие изменения произойдут в этой области в ближайшем будущем.

КАБАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

С вопросом о проблемах и дальнейших перспективах газетных ларьков мы обратились к руководителю уфимской фирмы, которая арендует знаменитые киоски «Уфа – печать» Тимуру Ахметшину.

- Сейчас мы арендуем 79 киосков. Арендная плата у нас едва ли не самая высокая по стране – 980 рублей за квадратный метр. Сравнивать с другими регионами довольно сложно, потому что киоски почти везде частные, кроме Москвы. У нас они тоже принадлежат муниципалитету. Каждый месяц мы платим только за аренду объектов порядка 650 тысяч рублей, не считая стоимости электричества. Для нас это очень существенные цифры, - говорит Тимур Ахметшин.

По его словам, мэрия ни разу не оказали им поддержки – ни словом, ни делом. А ведь кроме всего прочего, газетные киоски выполняют социальную функцию.

-Как-то мы попросили новые места, где могли бы поставить свои киоски, но в администрации нам отказали. Что касается кабальных условий аренды, то никто об этом особо не задумывается. Для муниципалитета мы такие же обычные арендаторы, как и все. Конечно, они действуют в рамках договора. Скажем, мы должны внести арендную плату до 10 числа каждого месяца. Поскольку мы торговое предприятие и нам нужны оборотные средства, мы стараемся задерживать их. Вот на этой почве и возникают конфликты, - говорит он.

Тимур Ахметшин отмечает, что социальная функция ларьков с прессой никем не признана, хотя киоски пользуются большим спросом у социально незащищенных слоев населения.

-Честно говоря, у киоскеров, иногда, зарплата едва дотягивает до минимальной. Происходит это из-за того, что прибылей нет. Вообще нет, - подчеркивает бизнесмен.

В будущее он все же смотрит с оптимизмом, хотя в последние два года ситуация складывается очень тяжело.

-Во многих регионах киоски закрываются, а предприятия – банкротятся. Хоть и было не сладко, но мы пока еще живем. Положительная динамика в нашей сфере есть, но далеко за пределами Башкирии. В пример могу привести Липецкую и Воронежскую области. Стоимость аренды земли там копеечная, в Воронеже вроде вообще нулевая. Так еще и областная администрация спонсирует половину стоимости от установки киоска! Любо дорого смотреть, - подытожил Тимур Ахметшин.

А ЧТО РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВЛАСТИ?

- На мой взгляд, киосков в городах не достаточно, - считает министр печати и СМИ Борис Мелкоедов. - Это связано, прежде всего, с тем, что на муниципальном уровне так и не принято решение о том, чтобы их работа считалась приоритетной. Конечно, пресса не является предметом первой необходимости.

Но, опять таки, на мой взгляд, эта деятельность имеет достаточно перспектив для развития. Например, детская и национальная пресса – это не столько товар, сколько социально значимая продукция. Мы обращались в администрацию Уфы, Стерлитамака и других крупных городов республики, с предложениями по регулированию арендных ставок. На наш взгляд, эти приоритеты должны быть обозначены. Те, кто торгует прессой должны иметь преимущества.

По его словам, из всех муниципалитетов позицию министерства поддержали пока только в Стерлитамаке. Сейчас туда пришли инвесторы, которые планируют увеличить количество точек по продаже прессы.

Так будет выглядеть газетный киоск, если предложение минсвязи примут

КИОСКИ ВСЕ РАВНО БУДУТ РАБОТАТЬ

- В Уфе мы прямого отказа не получили, но и решения этого вопроса пока нет. Мы повторили свое обращение уже новому мэру города, потому что ранее общались с Ялаловым. Тогда мы получили такой ответ, что в администрации просят время на дополнительные расчеты. Мы, в свою очередь, ждали от мэрии изменений ставок арендной платы. Это делается через Горсовет, - подчеркнул министр.

В министерстве связи республики уверены, что если этим вопросом не будут заниматься в муниципалитетах, то газетные киоски все равно будут работать. Вот только «их работа приобретет несистемных характер». Проще говоря, ларьки будут появляться, где попало и качество их работы резко упадет.

- Мы предлагали уфимской мэрии проект, по которому киоски с печатной продукцией существенно изменились. Наше министерство предложило обновить киоски, сделать их побольше, чтобы можно было зайти внутрь и в комфортных условиях почитать свежую прессу, - пояснил Борис Мелкоедов.

По словам министра, газетные ларьки должны находиться в местах массового скопления людей. Например, на остановках общественного транспорта. Во многих городах нашей страны уже взяли на вооружение эту идею. Чем Уфа хуже? Нужно и у нас внедрить.