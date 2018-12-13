«Мы боимся экологической катастрофы»: жители Сибая обеспокоены задымлением карьера и смогом в городе

Вот уже четвертый день жители Сибая вынуждены дышать выбросами серы - люди жалуются на кашель, головокружение и головные боли. В городе введен режим повышенной готовности, местных жителей просят не паниковать и … есть больше фруктов. Тем временем, ответственность за загрязнение взял на себя Учалинский ГОК - причиной загрязнения стало тление рудной породы в законсервированном Каманганском карьере.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Экологическая проблема в Сибае и его пригородах началась еще во вторник – на город опустился туман. Тогда никто во внимание этого не принял, тем более в этот день МЧС разослали сообщения, что в республике ожидается низкая видимость и высокая облачность.

Но вечером стало хуже – «туман» охватил город и пригородные поселки, появился неприятный кислый, режущий глаза запах. Острая ситуация возникла в ночь на 12 декабря – выбросы вызвали у горожан приступы кашля, боль в горле, тошноту и рвоту, головокружение.

Поначалу жители Сибая думали, что это обычный туман

Утром 12 декабря в Сибай из Уфы выехала передвижная лаборатория, которая взяла необходимые пробы воздуха, чтобы установить количество вредных примесей и их происхождение. В этот же день прошло внеплановое заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по поводу жалоб местных жителей на удушающий смог. Городские промышленные предприятия заявили: они тут ни при чем (однако потом Учалинский ГОК возьмет ответственность на себя – прим. Ред.).

Результаты экспертизы будут готовы лишь через несколько дней, но уже в тот же день стало известно, что в воздухе повышена концентрация диоксида серы, а источником испарений, вероятнее всего, является местный карьер. Работы в данном месте не ведутся уже несколько лет, но руда в карьере продолжает тлеть, образуя ядовитый туман, который навис над городом.

В ГОРОДЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС

На территории Сибая начал работать межведомственный оперативный штаб. Как сообщили в МЧС по РБ, на место выехал начальник Главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов. Ситуация круглосуточно находится на контроле ведомства – в городе введен режим повышенной готовности.

К утру 12 декабря администрация сообщила сибайцам, что концентрация вредных веществ снизилась до допустимой.

В этот же день Учалинский ГОК взяли на себя ответственность. Директор предприятия прокомментировал, что в ноябре на законсервированном 10 лет назад Каманганском карьере появились два очага тления рудной породы. Это и привело к выбросам диоксида серы в воздух.

Сибайский карьер - один из самых больших в России.

«ВЫ ЧТО, НАС ЗА ДУРАКОВ ДЕРЖИТЕ?»

- В настоящее время смога над городом нет, в воздухе запах серы также не ощущается. Специалисты проводят повторные замеры атмосферного воздуха. В городе работают территориальные отделы Роспотребнадзора Башкирии, а также специалисты Минприроды. В Сибай также прибыли сотрудники МЧС, вместе с ними будем решать, какие дополнительные меры можно предпринять для стабилизации реакций в карьере, - комментирует администрация Сибая вечером 12 декабря.

Комментарий Рустема Афзалова вызвал недовольство у горожан.

- Сын аллергик, до школы - со школы еле живой приходит. Дома не лучше – окна закрыты, но пахнет ужасно, - говорит местная жительница. – Вы что, нас за дураков держите? Мы боимся экологической катастрофы.

Сотни возмущенных людей вышли на митинг к зданию администрации и потребовали «перестать врать» и скорее решить проблему.

Сотни местных жителей собрались на стихийный митинг.

- У нас сложились такие условия, две недели стояла безветренная погода, поэтому произошла реакция окисления на карьере. Работает техника, используется порода, глина и вода. Нам скрывать нечего, - комментируют чиновники.

Местным жителям советуют надевать респираторы.

Слова главы Сибая, что многое зависит от погодных условий, подтвердили и в Башгидромете.

- Синоптики местной метеостанции вечером 11 декабря зафиксировали туман с видимостью от 200 до 500 метров, в отдельные ночные часы наблюдалось ухудшение видимости до 50 метров, - сообщили в ведомстве. - На утро 12 декабря ситуация улучшилась, видимость достигла двух километров.

Также выяснилось, что никакого внезапного выбора не было – испарения, если их так можно назвать, наблюдались в Сибае с 15 ноября. Просто безснежная и безветренная погода выявила проблему и сделала ее явной.

«ГОТОВЬТЕ КОЙКО-МЕСТА»

В распоряжении «Комсомолки» оказался документ, подписанный главой администрации, в котором расписаны задачи каждой службы.

Главному врачу Сибайской центральной больницы поручили подготовить дополнительные койко-места, а также запас лекарственных препаратов. Полицейским приказано круглосуточно патрулировать улицы города и быть готовыми провести оповещение населения о ЧС в пригородных поселках. Директору «Сибайской студии телерадиовещания» следует быть готовым организовать по местной системе оповещения информирование населения в случае усугубления ситуации.

Тем временем, последствия загазованности сейчас устраняют 103 человека и 34 единицы техники. Эвакуация населения не требуется.

Что касается работ на карьере, специалисты поверхностно заливают в места тления смесь из глины, породы и воды. Все еще продолжается контрольный отбор проб и лабораторное исследование атмосферного воздуха на содержание вредных (загрязняющих) веществ на территории Сибая.

К СЛОВУ

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года.

Так, республика по сравнению с прошлым годом опустилась в рейтинге на шесть пунктов за год - Башкирия оказалась на 58 месте, хотя в прошлом году регион занял 52-ое.

К сожалению, в Башкирии не самые лучшие атмосфера и воздух – на загазованность время от времени жалуются уфимцы, особенно живущие рядом с заводами в промзоне (поселки Новоалександровка, Старые Турбаслы), жители Стерлитамака и Салавата.

Лидерами по прежнему остаются Тамбовская область и Алтайский край, следом идут Курская, Белгородская, Мурманская и Магаданская области, Москва, республика Коми и Санкт-Петербург.

Самыми загрязненными регионами остаются Якутия, Красноярский край, Брянская и Оренбургская области, республика Бурятия, Нижегородская, Московская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.