Застрявшие в Китае туристы из Башкирии вернулись в Уфу

История с застрявшими в Китае 279 туристами из Башкирии получила логичное окончание – они вернулись из Поднебесной в Уфу.

В неприятную историю попал популярный туроператор «Жемчужная река». Компания специализировалась на организации туров в Китай. Для удобства, на восток жителей России отправляли сразу из нескольких городов страны. Возили туристов в две южные провинции Китайской народной республики – Хайнань и Гаундун.

Мы решили восстановить хронологию злоключений башкирских туристов с самого начала.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

7 декабря, пятница

В этот день настала точка невозврата, когда авиаперевозчик «ИрАэро» попросту отказался от перевозки туристов. Не получив от туристического операттра обещанного денежного транша до конца дня, компания аннулировала предстоящие рейсы.

- Оператор не произвел оплату за предстоящие рейсы и не оплатил депозит. Мы прекращаем перевозку туристов «Жемчужной реки» до полной уплаты долга, - объяснили тогда в авиакомпании.

По предварительным данным, из-за сложившихся обстоятельств в Китае застряли порядка 1,5 тысяч российских туристов. О случившемся проинформировали федеральное агентство по туризму и МВД России.

8 декабря, суббота

Для части туристов компания «Жемчужная река» оплатила проживание в отелях до вторника. У некоторых оплаченный тур заканчивается только на следующей неделе – они надеются, что все проблемы к этому времени разрешатся.

9 декабря, воскресенье

В российском федеральном агентстве по туризму намерены провести совещание по вопросу возврату туристов. По данным ведомства, на руках у россиян есть обратные билеты – это обязывает авиаперевозчика вернуть туристов домой в указанные даты.

10 декабря, понедельник

Федеральное агентство по туризму проводит совещание с представителями «Жемчужной реки» и «ИрАвио». Информация о том, что именно этот перевозчик доставит туристов в Россию подтвердилась. Всех россиян разместили в отелях и накормили.

В отношении туроператора в Следкоме России возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочий.

11 декабря, вторник

В Казани приземлился первый самолет «ИрАэро» с 369 туристами «Жемчужной реки», которые должны были оказаться на Родине еще 9 декабря. Вопросы с туристической компанией авиаперевозчик будет решать в судебном порядке.

12 декабря, среда

Агентство по туризму создает оперативный штаб, участники которого будут следить за соблюдением прав граждан России, которые до сих пор остаются в Китае. Авиакомпания и туроператор не могут назвать одинаковое число туристов и количество их обратных билетов. На место вылетели сотрудники Ростуризма. За массовое неисполнение реализации туристского продукта «Жемчужную реку» исключили из федерального реестра туроператоров.

В компании объяснили возникшую проблему отказом авиаперевозчика выполнять обязательства по летной программе.

13 декабря, четверг

В уфимском аэропорту приземлился самолет с 387 туристами «Жемчужной реки» из Москвы и Башкирии. Последних, к слову, было больше – 279 человек.

Москвичам придется добираться до города за свой счет. По данным Росавиации, билеты они смогут купить по минимальным тарифам.

Таким образом, сейчас все туристы оператора «Жемчужная река» из Башкирии вернулись в регион. Возможно, что некоторые из них смогут получить компенсацию за доставленные неудобства