2018-12-13T00:33:03+03:00
Общество

Покупателям жилья предложили бесплатный тур по новостройкам Уфы

Агентство недвижимости «Отдел продаж Новостроек» предлагает покупателям жилья в Уфе отправиться на экскурсию по строящимся объектам от крупнейших застройщиков города. Участники экскурсии могут сами выбрать желаемый маршрут по новостройкам
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Фирменный микроавтобус MercedesФирменный микроавтобус Mercedes
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Специализированное агентство недвижимости «Отдел продаж Новостроек» предлагает покупателям жилья в Уфе новую услугу – бесплатный тур по строящимся объектам от крупнейших застройщиков города. Агентство выступает эксклюзивным дилером жилой недвижимости в объектах 9 компаний-застройщиков, а также реализует квартиры от 15 застройщиков на общих агентских условиях.

Экскурсии по новостройкам Уфы проводятся ежедневно на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Все экскурсии рассчитаны на малые группы – не более 8 участников за один тур. При этом участники могут пройти полную «обзорную» экскурсию, либо самостоятельно составить свой маршрут по новостройкам Уфы.

«На предварительной консультации в офисе продаж мы уточняем запросы клиента с точки зрения района, типа жилья и целевого бюджета покупки. Потом мы составляем программу экскурсий с учётом индивидуальных запросов клиента: для одних покупателей мы формируем тур по новостройкам комфорт-класса в Зелёной Роще, для других – экскурсии по всем объектам высокой степени готовности рядом с центром города и так далее. Мы ценим время своих клиентов, поэтому никогда не будем навязывать поездку на заведомо нецелевой объект», – пояснил директор «Отдела продаж Новостроек» Владимир Ширяев.

Представители агентства отметили, что услуга экскурсий по новостройкам полностью бесплатна для клиентов и нацелена на экономию личного времени покупателей, которым больше не придётся самостоятельно объезжать офисы и объекты разных застройщиков. В первую очередь такая услуга актуальна для клиентов из других городов, а также для семейных покупателей с маленькими детьми, у которых не так много свободного времени. Для последней группы клиентов в офисе «Отдела продаж Новостроек» обустроен уютный детский уголок с игрушками, который помогут маленьким гостям не заскучать, пока родители заняты выбором жилья и оформлением документов.

«Головной офис нашего агентства находится в Уфе, но мы активно работаем с покупателями жилья по всей Башкирии. Наши менеджеры проводят телефонные консультации по подбору жилья и помогут заполнить электронную заявку на ипотеку. Останется лишь выбрать удобное время для экскурсии на объект и подписания договора – клиенту достаточно приехать в Уфу только один раз», - отметил директор агентства Владимир Ширяев.

«Отдел продаж Новостроек» поможет сэкономить время и при подборе ипотечного кредита и регистрации договора в Регпалате. Прямо в офисе агентства можно сдать договор на регистрацию в МФЦ и отправить заявку на ипотеку сразу в 15 банков-партнёров. Рассмотрение заявки на кредит займёт всего 2 часа, при этом по статистике агентства 99% клиентов получают одобрение ипотеки с первого раза. Около трети одобренных кредитов – это ипотека без первого взноса, которая распространяется почти на все жилые объекты в широком ассортименте агентства.

Официальный сайт агентства: новостройки102.рф

Телефон «Отдела продаж новостроек»: +7 (347) 225-06-47

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