2018-12-14T07:00:01+03:00
Общество

Покупателям жилья предложили бесплатный тур по новостройкам Уфы

Агентство недвижимости «Отдел продаж Новостроек» предлагает покупателям жилья в Уфе отправиться на экскурсию по строящимся объектам от крупнейших застройщиков города. Участники экскурсии могут сами выбрать желаемый маршрут по новостройкам
Поделиться:
Фирменный микроавтобус MercedesФирменный микроавтобус Mercedes
Изменить размер текста:

Специализированное агентство недвижимости «Отдел продаж Новостроек» предлагает покупателям жилья в Уфе новую услугу – бесплатный тур по строящимся объектам от крупнейших застройщиков города. Агентство выступает эксклюзивным дилером жилой недвижимости в объектах 9 компаний-застройщиков, а также реализует квартиры от 15 застройщиков на общих агентских условиях.

Детский уголок в "Отделе продаж Новостроек"

Детский уголок в "Отделе продаж Новостроек"

Экскурсии по новостройкам Уфы проводятся ежедневно на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Все экскурсии рассчитаны на малые группы – не более 8 участников за один тур. При этом участники могут пройти полную «обзорную» экскурсию, либо самостоятельно составить свой маршрут по новостройкам Уфы.

«На предварительной консультации в офисе продаж мы уточняем запросы клиента с точки зрения района, типа жилья и целевого бюджета покупки. Потом мы составляем программу экскурсий с учётом индивидуальных запросов клиента: для одних покупателей мы формируем тур по новостройкам комфорт-класса в Зелёной Роще, для других – экскурсии по всем объектам высокой степени готовности рядом с центром города и так далее. Мы ценим время своих клиентов, поэтому никогда не будем навязывать поездку на заведомо нецелевой объект», – пояснил директор «Отдела продаж Новостроек» Владимир Ширяев.

Просторный офис в географическом центре Уфы

Просторный офис в географическом центре Уфы

Представители агентства отметили, что услуга экскурсий по новостройкам полностью бесплатна для клиентов и нацелена на экономию личного времени покупателей, которым больше не придётся самостоятельно объезжать офисы и объекты разных застройщиков. В первую очередь такая услуга актуальна для клиентов из других городов, а также для семейных покупателей с маленькими детьми, у которых не так много свободного времени. Для последней группы клиентов в офисе «Отдела продаж Новостроек» обустроен уютный детский уголок с игрушками, который помогут маленьким гостям не заскучать, пока родители заняты выбором жилья и оформлением документов.

Просторный офис в географическом центре Уфы

Просторный офис в географическом центре Уфы

«Головной офис нашего агентства находится в Уфе, но мы активно работаем с покупателями жилья по всей Башкирии. Наши менеджеры проводят телефонные консультации по подбору жилья и помогут заполнить электронную заявку на ипотеку. Останется лишь выбрать удобное время для экскурсии на объект и подписания договора – клиенту достаточно приехать в Уфу только один раз», - отметил директор агентства Владимир Ширяев.

Менеджеры по реализации недвижимости и ипотечный брокер

Менеджеры по реализации недвижимости и ипотечный брокер

«Отдел продаж Новостроек» поможет сэкономить время и при подборе ипотечного кредита и регистрации договора в Регпалате. Прямо в офисе агентства можно сдать договор на регистрацию в МФЦ и отправить заявку на ипотеку сразу в 15 банков-партнёров. Рассмотрение заявки на кредит займёт всего 2 часа, при этом по статистике агентства 99% клиентов получают одобрение ипотеки с первого раза. Около трети одобренных кредитов – это ипотека без первого взноса, которая распространяется почти на все жилые объекты в широком ассортименте агентства.

Фирменный микроавтобус Mercedes

Фирменный микроавтобус Mercedes

Официальный сайт агентства: новостройки102.рф

Телефон «Отдела продаж новостроек»: +7 (347) 225-06-47

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Вице-премьера Башкирии заметили в эконом-классе самолета
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Уфе на пожаре в многоэтажке пострадали мужчина и женщина
В Башкирии перекроют движение по Бельскому мосту
В Уфе задержали мигранта, торговавшего насваем
«Салават Юлаев» уступил ХК «Сочи» на выезде
В Башкирии за капремонт дворца культуры оштрафовали директора
На концерте Радика Юльякшина эвакуировали зрителей из-за сообщения о бомбе
Уфимцев приглашают продегустировать еду из школьных столовых
В Башкирии похолодает до -27 градусов
В 2019 году на жилье для многодетных семей выделят полмиллиарда рублей
Налогового инспектора из Башкирии задержали при получении крупной взятки
В Уфе осудили сотрудницу полиции за разглашение гостайны
Уфимский художник подарил мировой рэп-звезде его портрет
Мэр Уфы о послании Радия Хабирова: «Мы уже начали работу»
В Уфе вандалы разрушили ледовые городки и скульптуры
В уфимской многоэтажке загорелась квартира: эвакуировали пять человек
В Башкирии директор кафе пыталась откупиться взяткой за продажу алкоголя подростку
Банк УРАЛСИБ выступил партнером XIII Съезда лидеров Общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ»
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка