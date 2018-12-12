Футбольный клуб «Уфа» выбирает самую красивую болельщицу

Для традиционно хоккейной Башкирии футбол до сих пор остается «спортом номером два». О медалях Премьер-лиги «горожанам» пока приходится только мечтать, но кое в чем наш город все-таки опередил конкурентов.

Именно в Уфе появился первый в стране «женский фан-сектор». Несколько десятков смелых девушек уже научились перекрикивать бывалых фанатов из основного сектора фанатов. В их преданности клубу сомневаться не стоит, но и о красоте болельщицы не забывают. На прошлой неделе они запустили свой собственный конкурс красоты, участницами которого станут сами фанатки.

Для футбола конкурсы «Мисс клуб» дело привычное. Но чаще всего за корону самой красивой болельщицы сражаются девушки, весьма далекие от спорта. В Уфе же пошли по другому пути, решим разыграть титул именно среди фанаток.

ЗА УФУ ДО «УФЫ»

Женский сектор появился весной 2017 года. По словам его руководителя Катрин Душанбаевой, девушки сами предложили создать отдельный движ руководству «Уфы».

- В первую очередь, мы решили сделать это из любви к нашей команде, мы хотели ее поддержать, - отмечает Катрин. – Во вторую очередь, перед нами стояла задача сделать футбол популярным и среди женского пола. Есть у нас такой стереотип, мол, это мужской вид спорта и точка.

Женский фан-сектор пользуется популярностью у телевизионщиков

Большинство участниц женского фан-сектора – болельщицы с небольшим стажем. Кто-то стал завсегдатаем «Нефтяника» в прошлом году, но кто-то влился в фанатское движение задолго до появления самого ФК «Уфа» (клуб с таким названием был образован в 2010 году).

- Я поддерживаю клубы из нашего города с 2001 года, - говорит Оксана Пономарева. - Потому что у меня просто не было выбора: мой муж – футболист, а затем и дочка начала заниматься тем же видом спорта. В «Женском секторе» я около года, и пока к ним не присоединилась, всегда восторгалась девчонками. А теперь они – моя семья.

КЛИПЫ И ВИЗУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

По словам самих девушек, свою команду они готовы поддерживать не одними лишь кричалками на стадионе. В 2017 году участницы фан-сектора принимали участие в съемках клипа в поддержку «горожан».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/625934" frameborder="0"></iframe> В Башкирии записали клип с болельщицами ФК «Уфа».

Сам видеоролик получил неоднозначную оценку, но уж точно запомнился российской футбольной общественности. Главной героиней ролика стала Алена Гаврюшина.

- Я болею за все команды из Уфы, и за «Салават Юлаев», и за «Уфу». Мне нравится быть здесь, в «Женском секторе», проводить время вместе с девочками. Наряду с путешествиями фан-сектор – это мое второе главное увлечение в жизни, - рассказала журналисту Алена.

КОНКУРС «МИСС ЖЕНСКИЙ СЕКТОР»

Сегодня, 12 декабря, в официальной группе сектора стартует голосование за звание самой красивой болельщицы «Уфы». Принять участие в голосовании может каждый. Пока же, все в той же группе, можно познакомиться с каждой из участниц, узнать, за что они полюбили футбол и как к ним относятся в команде.

- Игроки нас поддерживают, это точно, - рассказывает Катрин Душанбаева. - Наши девочки знакомы со многими футболистами и они всегда благодарят нас за поддержку. За то, что мы болеем за ребят, несмотря ни на что. И на нашем стадионе, и на выездах, и даже за границей, на матчах Лиги Европы.

Проголосовать в конкурсе «Мисс «Женский сектор» могут и наши читатели. Голосование проводится на официальной страничке фан-движа.