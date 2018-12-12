2018-12-13T12:27:53+03:00
Общество

15-летняя мать с полугодовалым ребенком ищет приемную семью

За плечами у школьницы нелегкая жизнь
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments47
Кристина мечтает обрести семьюКристина мечтает обрести семью
Изменить размер текста:

«Ищем семью! Ищем дом! Меня зовут Кристина (имя изменено - прим.ред), мне 15 лет. Сейчас я живу в республиканском ресурсном центре «Семья» в Уфе» - так начинается сообщение школьницы в социальных сетях.

У девочки весьма нелегкая жизнь – родилась в неблагополучной семье, папа умер, мама часто выпивала и избивала дочь. Женщину разлучили с дочерью, и малышка оказалась в детском доме, где прожила два года.

- После этого меня забрала приемная семья, где я прожила пять лет. Не могу сказать, что там было все гладко, но, тем не менее, я им благодарна за все, что для меня сделали, - говорит Кристина.

Школа. Первая любовь. Кристина в 14 лет начала встречаться с парнем. Вскоре она себя неладно почувствует и поймет, что беременна. Но слов поддержки от своего любимого человека она так и не услышала – парень приказал делать аборт. Но школьница не понимала, как можно убить ребенка и решила оставить его. А будущий отец оставил Кристину и ушел.

В своем откровенном посте в социальных сетях школьница продолжает:

«Об этой беременности узнала вся деревня, в которой я раньше жила, это услышала и приемная мама. У нас в доме начались большие разборки. Приемная мама решила, чтобы мне сделали аборт. Мы нашли больницу, где сказали, что только с 18 лет делаем аборт, тем более как показало обследование УЗИ, срок беременности к тому времени составил 22 недели».

- Однажды меня из дома забрали на скорой помощи и увезли в перинатальный центр города Уфы. Туда приехала директор центра «Семья» и сказала, что я поеду жить к ним. Всю беременность я провела в этом центре, - продолжает Кристина.Тогда приемные родители отнесли незаконно полученную справку в школу, мол, что у их приемной дочери киста. Семья боялась позора. Кристину перевели на домашнее обучение.

В день защиты детей, 1 июня, на свет появилась дочь Кристина, которую она назвала Алиной (имя измнено - прим.ред). Работники из органов опеки сделали Алине свидетельство о рождении. Сейчас жизнь Кристины продолжается в центре помощи, где ей оказывают социальную и психологическую помощь.

Девочка решила самостоятельно поставить ребенка на ноги

Девочка решила самостоятельно поставить ребенка на ноги

- На данный момент основная цель для меня - это учеба. После обеда ко мне приходят учителя из школы: физика, химия, биология, английский язык. Скоро я окончу школу, и сейчас передо мной стоит мой главный вопрос: кем я хочу стать? Какую профессию мне выбрать, чтобы не ошибиться? Я думаю, что, прежде всего, нужно прислушаться к своему сердцу, к своим интересам, возможностям и, конечно же, нужно слушать старших. Также нужно подумать об актуальности этой профессии в настоящий момент, - говорит школьница.

К сожалению, из-за того, что ей еще нет 18 лет, ее с дочкой могут отправить в детский дом, где их разлучат.

- Мне очень больно от одной этой мысли. Очень надеюсь, что на нашем жизненном пути встретятся отзывчивые и понимающие люди, с которыми мы будем жить одной семьей.

Я буду очень рада, если кто-то откликнется на нашу просьбу, и в моей жизни появится семья, - с горестью пишет Кристина.

Если вы готовы откликнуться и приютить девочек, позвоните по телефону 8 (986) 977 86 43 – Анна.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Налогового инспектора из Башкирии задержали при получении крупной взятки
В Уфе осудили сотрудницу полиции за разглашение гостайны
Уфимский художник подарил мировой рэп-звезде его портрет
Мэр Уфы о послании Радия Хабирова: «Мы уже начали работу»
В Уфе вандалы разрушили ледовые городки и скульптуры
В уфимской многоэтажке загорелась квартира: эвакуировали пять человек
В Башкирии директор кафе пыталась откупиться взяткой за продажу алкоголя подростку
Банк УРАЛСИБ выступил партнером XIII Съезда лидеров Общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ»
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка
Радий Хабиров потребовал построить нормальные детские площадки
Уфимца подозревают в поджоге квартиры бывшей жены
Радий Хабиров намерен вернуть в Башкирию вахтовиков
В Башкирии сохранят поддержку семей, в которых дети ходят в садики
Радий Хабиров предложил оценить работу глав районов и отправить слабых в отставку
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Придавило тяжелыми мешками: житель Башкирии погиб на алмазных рудниках
Жители Башкирии нашли необычный способ сохранить шиханы
Жителям Башкирии подарили елку, спиленную с городского кладбища
Для уфимцев открыли карту елочных базаров
В Башкирии молодого парня подозревают в убийстве своей зрелой подруги
Мэр Уфы Мустафин проинспектировал проблемную поликлинику и сообщил, когда ее откроют
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах