2018-12-12T12:58:44+03:00
Общество

15-летняя мать с полугодовалым ребенком ищет приемную семью

За плечами у школьницы нелегкая жизнь
Эльвина АПАРИНА
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Таня мечтает обрести семьюТаня мечтает обрести семью
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«Ищем семью! Ищем дом! Меня зовут Татьяна, мне 15 лет. Сейчас я живу в республиканском ресурсном центре «Семья» в Уфе» - так начинается сообщение школьницы в социальных сетях.

У девочки весьма нелегкая жизнь – родилась в неблагополучной семье, папа умер, мама часто выпивала и избивала дочь. Женщину разлучили с дочерью, и малышка оказалась в детском доме, где прожила два года.

- После этого меня забрала приемная семья, где я прожила пять лет. Не могу сказать, что там было все гладко, но, тем не менее, я им благодарна за все, что для меня сделали, - говорит Таня.

Школа. Первая любовь. Таня в 14 лет начала встречаться с парнем. Вскоре она себя неладно почувствует и поймет, что беременна. Но слов поддержки от своего любимого человека она так и не услышала – парень приказал делать аборт. Но школьница не понимала, как можно убить ребенка и решила оставить его. А будущий отец оставил Татьяну и ушел.

В своем откровенном посте в социальных сетях школьница продолжает:

«Об этой беременности узнала вся деревня, в которой я раньше жила, это услышала и приемная мама. У нас в доме начались большие разборки. Приемная мама решила, чтобы мне сделали аборт. Мы нашли больницу, где сказали, что только с 18 лет делаем аборт, тем более как показало обследование УЗИ, срок беременности к тому времени составил 22 недели».

Девочка решила самостоятельно поставить ребенка на ноги

Девочка решила самостоятельно поставить ребенка на ноги

Тогда приемные родители отнесли незаконно полученную справку в школу, мол, что у их приемной дочери киста. Семья боялась позора. Таню перевели на домашнее обучение.

- Однажды меня из дома забрали на скорой помощи и увезли в перинатальный центр города Уфы. Туда приехала директор центра «Семья» и сказала, что я поеду жить к ним. Всю беременность я провела в этом центре, - продолжает Таня.

В день защиты детей, 1 июня, на свет появилась дочь Тани, которую она назвала Айлиной. Работники из органов опеки сделали Айлине свидетельство о рождении. Сейчас жизнь Тани продолжается в центре помощи, где ей оказывают социальную и психологическую помощь.

- На данный момент основная цель для меня - это учеба. После обеда ко мне приходят учителя из школы: физика, химия, биология, английский язык. Скоро я окончу школу, и сейчас передо мной стоит мой главный вопрос: кем я хочу стать? Какую профессию мне выбрать, чтобы не ошибиться? Я думаю, что, прежде всего, нужно прислушаться к своему сердцу, к своим интересам, возможностям и, конечно же, нужно слушать старших. Также нужно подумать об актуальности этой профессии в настоящий момент, - говорит школьница.

К сожалению, из-за того, что ей еще нет 18 лет, ее с дочкой могут отправить в детский дом, где их разлучат.

- Мне очень больно от одной этой мысли. Очень надеюсь, что на нашем жизненном пути встретятся отзывчивые и понимающие люди, с которыми мы будем жить одной семьей.

Я буду очень рада, если кто-то откликнется на нашу просьбу, и в моей жизни появится семья, - с горестью пишет Таня.

Если вы готовы откликнуться и приютить девочек, позвоните по телефону 8 (986) 977 86 43 – Анна.

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